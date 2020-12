TIPOS EXTRALIGA: Detva vyhrala v Košiciach, Nitra skolila Baranov

21.kolo hokejovej TIPOS extraliga:



HC Košice - HC 07 Detva 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 38. Sýkora (Valent), 54. Cox (Charbonneau, V. Fekiač), 60. Downing (V. Fekiač). Rozhodovali: Snášel, Goga - Šoltés, Beniač, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.



HC Košice: Riečický - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Nemčík - Réway, Mráz, Chovan - Belluš, Vrábeľ, Jokeľ - Milý, Kiss, Klhůfek - Krasničan, Havrila, Frič

HC 07 Detva: Petrík - F. Fekiač, Lalík, Rymsha, Rais, Gachulinec, Korím, Jendroľ, Bakala - Ščurko, V. Fekiač, Ľupták - Charbonneau, Čacho, Cox - Downing, Valent, Sýkora- Askarov, P. Halama, Klíma

HK Nitra - HC 05 Banská Bystrica 2:1 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)



Góly: 16. Slovák (Cardwell, Tvrdoň), 64. Lantoši (Tvrdoň) - 38. Breton (Petrinec, Winquist) Rozhodovali: Müllner, P. Šefčík – Orolin, J. Šefčík, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley – Mezei, Cardwell, Švarný, Bodák, Vitáloš, Zech, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, Šťastný, Lantoši – Sýkora, Šiška, Žitný – Múčka, Čaládi, Minárik - Gubo

Banská Bystrica: Vay – Ďatelinka, Žiak, Breton, Petrinec, Demo, Hudec, Zubák – Kabáč, Tamáši, Faško-Rudáš – Mistele, Winquist, Lamper – Kraut, Róbert Huna, Vybiral – Výhonský, Šimun, Melcher - K. Gábor

HK Trenčín - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



Góly: 41. Rehuš - 25. Šoltés (Hickmott, McCormack), 43. Lalancette. Vylúčení na 2 min: 5:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0 Rozhodovali: Výleta, J.Tvrdoň – Synek, Frimmel



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, Bokroš, Zeleňák, Rajnoha, E.Švec, Ilenčík – Alderson, Kettunen, Okuliar – Sádecký, Paukovček, Hecl – Valach, Rehuš, Bezúch – Kukuča, J.Švec, Ferényi

Michalovce: Tomek – McCormack, Southorn, Ventelä, Mihálik, Louis, Zekucia, Ťavoda, Ragan – Hickmott, Lalancette, Erkinjuntti – Regenda, Suja, Šoltés – Bartánus, Mlynarovič, Takáč – Torok, Češík, Chalupa

HKM Zvolen – DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:4 (3:0, 2:0, 0:4)



Góly: 5. Ivan (McPherson, Zuzin), 7. R. Bondra (Zuzin, Nuutinen), 20. Mikúš (Kelemen, R. Bondra), 31. R. Bondra (Kelemen, Mikúš), 40. Mikúš (Ivan, Helewka) – 43. Wehrs (Egle, Lövei), 50. Wehrs (Szirányi, Osterberg), 53. Rokaly (B. Magosi, K. Csányi), 58. Osterberg (Jordan). Rozhodovali: T. Orolin, M. Valach – Jurčiak, Stanzel, vylúčení na 2 min: 4:3, vyššie tresty: Hraško 10 minút OT za bitku – Wehrs 10 minút OT za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Ďuriš, Helewka, Stupka – Marcinek, Tibenský, Chlepčok

Miškovec: Rajna – Wehrs, Szirányi, Rauhauser, Kiss, Láda, Vojtkó – K. Csányi, Osterberg, Jordan – Révész, Vas, Egle – Rokaly, Galanisz, B. Magosi – Ritó, Miskolczi, Lövei

HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)



Góly: 1. Dalhuisen (Vandas, Preisinger), 27. Handlovský (Dalhuisen, Zagrapan), 34. Handlovský (Vandas, Brejčák), 35. Skokan (Haščák, Svitana), 52. Tavi (Zagrapan, Livingston) - 14. Portokalis, 24. Tullio (Portokalis), 53. Portokalis (McShane), 54. Hamráček (Bača, Lištiak), rozhodovali: Štefik, Korba – Kacej, Gegáň, vylúčení: 4:5, presilovky: a oslabenia: 0:0, bez divákov



Poprad: Vošvrda – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Hudec, Kramár, Hajnik – Svitana P., Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Paločko Matúš, Bjalončík, Paločko Matej.

L. Mikuláš: Kaarlehto – Pavúk, Kurali, Valtola, Petran, Mezovský, Jesus, Bača, Rusina – Štrauch, Oško, Huna Rud. – Hamráček, Lištiak, Surový – Portokalis, McShane, Tullio – Haluška, Uhrík, Kalousek.

Košice 11. decembra (TASR) - Hokejisti HC 07 Detva triumfovali v 21. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice 3:0. Predĺžili tak víťaznú sériu na štyri zápasy, brankár Roman Petrík si pripísal druhé čisté konto v sezóne. Hokejisti HK Trenčín prehrali s HK Dukla Ingema Michalovce 1:2, HKM Zvolen zvíťazil nad DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:4. Kamzíci z Popradu zvíťazili na domácom ľade nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:4 a HK Nitra zdolala HC 05 Banská Bystrica 2:1 po predĺžení.V úvode sa oba tímy prezentovali aktívnym korčuľovaním, no vážnejšie gólové príležitosti prišli až neskôr. V 9. minúte mohol v prečíslení otvoriť skóre domáci Mráz, ale Chovanovu prihrávku nezužitkoval. Hostia odpovedali šancou Rymshu, ale ani Riečický sa nenechal prekvapiť. V závere prvej časti hrali hostia presilovku, v ktorej napriek tlaku neskórovali, ale ani neinkasovali po úniku Klhůfek.Hráči Detvy mali početné výhody aj v úvode druhej tretiny, no Korím zblízka neprekonal domáceho brankára a Viktor Fekiač nepresne zakončil svoj únik. Pri vyrovnanom počte hráčov mali v druhej tretine navrch Košičania, ale zlyhávali v koncovke. V 34. minúte sa dostali k prvej presilovke, v ktorej Petrík podržal svoj tím a gól neznamenala ani Réwayova strela, po ktorej zvonila žŕdka. Hostia sa po úspešnom oslabení dostali do vedenia, keď Sýkora využil nepozornosť košickej obrany a zblízka prekonal Riečického - 0:1.Defenzíva Detvy robila Košičanom problémy a hostia v tretej časti hrozili aj z brejkov. Brankár Petrík bol veľká prekážka pre Košičanov a ich ambície dostali ešte väčšiu trhlinu v 54. minúte. Pri signalizovanom treste si pred bránkou nepostrážili Coxa, ktorý upravil na 0:2. Košičania sa dostali aj k hre bez brankára, no v nej Downing uzavrel skóre zápasu.Úvodná päťminútovka priniesla dobré šance na oboch stranách. V prvej minúte pri prečíslení dvoch proti jednému zobral na seba zodpovednosť nitriansky útočník Slovák, našiel však len pripravenú lapačku brankára Vaya. Ešte väčšiu šancu mal na hokejke Banskobystričan Mistele, no po peknej kombinácii nechal vyniknúť Cowleyho v bránke Nitry. Krátko na to zvonila žŕdka po strele Šišku. Nitra mala v ďalšom priebehu výhodu presilovej hry o dvoch hráčov, ale absolútne ju nezvládla. Z ďalšej presilovky sa však skóre predsa len menilo. Slovákovi sa otvoril priestor na strelu z prvej a v 16. minúte už lapačka Vaya nestačila.V druhej tretine mal obrovskú šancu domáci Kollár, no Vay si krásnym zásahom hokejkou vypýtal video na sociálnych sieťach. Na druhej strane bol blízko k vyrovnaniu Winquist, ale z tesnej blízkosti namieril iba do brankára Nitry. Skóre sa menilo štyri minúty pred druhým klaksónom. Domáci chybovali v obrannom pásme, kde príliš veľa priestoru ponúkli obrancovi Bretonovi a ten utešenou strelou do pravého horného rohu vyrovnal na 1:1. Nitra mohla ísť do vedenia v poslednej minúte prostrednej časti hry, Kollár však sám proti Vayovi zlyhal aj druhýkrát v zápase.Takticky vedená tretia tretina priniesla možnosť rozhodnúť Bretonovi. Peknú individuálnu akciu však banskobystrický obranca nedotiahol ku gólu. Posledná minúta zápasu mohla priniesť domácim radosť, ale tretiu výbornú šancu zahodil v zápase Kollár. A tak sa muselo predlžovať, o všetkom nakoniec na začiatku štvrtej minúty predĺženia rozhodol Lantoši, ktorý tak zabezpečil domácim druhý bod.Súboj Dukiel začali aktívnejšie hostia z Michaloviec. Východniari boli nebezpečnejší, no paradoxne najväčšiu šancu si vypracovali Trenčania. V oslabení pri vylúčení Aldersona po Ackeredovej strele dorážal zblízka Sádecký, no tesne minul Tomekovu bránu. O tri minúty nechal vyniknúť gólmana hostí opäť Sádecký. Na opačnej strane Bartánus zachytil puk, no jeho strela z dobrej pozície v sieti neskončila. Vojaci mohli ísť do vedenia v 17. minúte. V početnej nevýhode ušiel do úniku Okuliar, avšak blafákom Tomeka neprekonal.V úvode druhej tretiny vystihol rozohrávku Michaloviec Hecl. Dostal sa aj ku strele, no trafil dobre postaveného brankára. V 24. minúte sa z gólu radovali hostia. V presilovej hre Hickmottovu strelu vyrazil brankár a pohotový Šoltés trafil odkrytú časť bránky. Trenčania mohli odpovedať v početnej výhode. Kettunen našiel Okuliara, no ten strelou z voleja neprepasíroval puk za bránkovú čiaru. V polovici stretnutia skončil puk z Hickmottovej hokejky na hornej žŕdke. V 31. minúte sa situácia opakovala po Šoltésovom zakončení. O minútu neskôr nevyužil šancu ani Takáč, ktorý spomedzi kruhov Valenta neobstrelil. Michalovce boli aktívnejšie, ale druhý gól do prestávky nedokázali pridať.V záverečnej tretine potreboval Trenčín iba 15 sekúnd na to, aby vyrovnal. Rehuš vypichol puk v strednom pásme a zakončil presne. Vyrovnaný stav vydržal iba dve minúty. Lalancetteho nahadzovaný puk sa odrazil od brániaceho hráča a skončil za chrbtom Valenta. Zápas následne dostal spád a dlhšie minúty sa hralo bez prerušenia. V 48. minúte vyslal Ackered do prečíslenia dvojicu spoluhráčov, no Kukuča nenašiel medzierku v postoji Tomeka. V závere sa Trenčania snažili útočiť do dobre postavenej defenzívy. Hecl sa v 57. minúte prepracoval do zakončenia, no nedokázal prepáliť gólmana. Necelé dve minúty pred koncom stretnutia uvoľnil Alderson Okuliara, ten však puk poslal do brankárovej lapačky. Záverečná power play domácej Dukly gól nepriniesla, a tak Trenčín prehral po šiestich víťazných zápasoch v sérii.Zvolenčania o víťazstve rozhodli prakticky v prvej tretine. Do vedenia však mohli ísť najprv hostia. V tretej minúte sa Rokaly rútil sám na brankára Rahma, ktorý vytiahol skvelý zákrok. Aktívnejší domáci otvorili skóre v piatej minúte po akcii McPhersona, keď sa z druhej línie švihom presadil obranca Ivan. Na 2:0 zvyšoval o dve minúty Bondra, v medzikruží si spracoval puk a bekhendom pokoril gólmana Rajnu. Tretí gól mal na hokejke Zuzin a to dokonca v oslabení po peknej kombinačnej akcii, ale v koncovke zlyhal a neskôr pre zmenu mieril do masky brankára z veľmi dobrej pozície. Gól mohol zaznamenať i mladý Chlepčok zo štvrtej formácie, ten šikovne tečoval strelu Tibenského, no puk medzi žrďami napokon neskončil. Zvolen predsa len zvyšoval na 3:0 ešte do prestávky, postaral sa o to Mikúš parádnou strelou pod hornú žŕdku po zaváhaní Rajnu.Ani v strednom dejstve sa obraz hry nemenil. Hokejisti spod Pustého hradu mali prevahu. Hneď ako sa ubránili súperovi v oslabení pohrozili Zuzinom, v samostatnom nájazde tento hokejista neskóroval. Úspešná nebola ani individuálna akcia Melancona, uvoľnil sa cez dvojicu hostí, ale minul bránku. Presnejší bol až Radovan Bondra v 31. minúte. Strieľal po ľade i pohotovo po spätnej prihrávke Mikúša. Miškovec sa potom ubránil ďalšej presilovke Zvolena a po nej mohol znížiť Osterbergom, Rahm puk skvele vyrazil. Z piateho gólu sa potom tešil Hraško, od modrej poslal parádny pozdrav do ľavého horného rohu, lenže proti bol videorozhodca, ktorý videl nedovolené postavenie Marcineka. Domáci tak či onak piaty zásah pridali, a to 26 sekúnd pred prestávkou z presilovky, postaral sa oň Mikúš strelou bez prípravy.V tretej tretine nevyužil Zuzin ani tretiu svoju šancu v stretnutí a prišiel za ňu trest. Maďarský celok znížil, Egle sa najprv z dobrej pozície nepresadil, no vzápätí sa dostal k puku Wehrs a švihom mieril ponad Rahmove rameno – 5:1. 'Ľadových medveďov' spoza hraníc tento gól nabudil a začali viac hroziť, vytvorili si i tlak. Druhý gól mohli pridať najmä počas 46 sekundovej presilovky piatich proti trom, najbližšie bol k tomu Osterberg, ale Rahm i so šťastím zasiahol. Kapituloval napokon v početnej výhode súpera o jedného hráča, keď ho opäť pokoril Wehrs, tentoraz nahodeným pukom od modrej čiary. Domáci boli zaskočení, iniciatívnejší hostia ožili a v 53. minúte znížili už iba na rozdiel dvoch gólov. Po ideálnej prihrávke Magosiho sa z medzikružia presadil Rokaly. Tréneri Zvolena siahli po oddychovom čase, dôrazne dohovorili hráčom, no tí si ich slová príliš k srdcu nezobrali, pretože inkasovali aj štvrtýkrát v tejto časti hry. Osterberg vložil Zuzinovi hokejku a bol pred Rahmom rýchlejší, z 5:0 bolo razom dve minúty a pätnásť sekúnd pred koncom 5:4. Záverečná dráma bola v znamení power-play Miškovca, no bez želaného vytúženého vyrovnania.V súboji prvého s beznádejne posledným sa rýchleho vedenia ujali domáci. Už v 1. minúte poľahky prešiel obranou súpera Mike Dalhuisen a prakticky z prvej strely Popradu otvoril skóre. Následne Popradčania dlhé minúty tvorili hru. Fínsky brankár Kaarlehto viackrát vytiahol svoju pohotovú lapačku. Herný obrat prišiel po tom, čo Kaarlehto na bránkovej čiare hasil strelu Haščáka a následne "kamzíci" premárnili 93 sekúnd trvajúcu početnú výhodu o dvoch hráčov. Vandas nepresnou prihrávku vysunul do úniku protihráča a Portokalis už vedel, čo má s pukom spraviť - 1:1.Druhú dvadsaťminútovku odštartovali hostia veľkou šancou Rudolfa Huna po prihrávke Štraucha z hĺbky vlastného obranného pásma. Vošvrda ale vytiahol dôležitý zákrok. V 24. minúte sa už Liptáci presadili. Na útočnej modrej sa trestuhodne hral s pukom Dalhuisen, čo využil Portokalis a Tulliovi naservíroval parádna prihrávku. Ten nasadil blafák a hostia prekvapujúco viedli. Vyrovnanie na seba nenechalo dlho čakať. Krátko po skončení presilovej hry tečoval Handlovský Dalhuisenove nahodenie - 2:2. Handlovský sa presadil aj po druhý raz. Jeho delovka zamierila pod hornú žrď a Kaarlehto bol bezmocný. V 35. minúte predviedol peknú kombináciu prvý útok Popradu. Na jej konci bol Skokan, ktorý na dvakrát upratal puk do siete - 4:2.Manévre pred bránkou Liptovského Mikuláša pokračovali ďalej. V 47. minúte zazvonil na Kaarlehtovu konštrukciu bránky už po druhý raz v zápase Haščák. O minútu neskôr spálil po Bjalončíkovej zadovke tutovku Matúš Paločko. Hosťujúca lavička reagovala oddychovým časom. Skóre sa menilo v 52. minúte. Na konci akcie bol fínsky legionár v popradských farbách Tavi. Hostia znížili takmer okamžite. Presne namieril dvojgólový strelec hostí Portokalis. V 54. minúte sa hostia priblížili na rozdiel jediného gólu. Najprv rozhodcovia signalizovali vylúčenie hosťujúceho obrancu Baču po faule na Haščáka, ku ktorému nakoniec po diskusii dotknutých hráčov nedošlo. Po vhadzovaní v strednom pásme sa k puku dostali Liptáci a z rýchlej kontry sa po dorážke presadil Hamráček - 5:4. Na dianie na ľade reagovala domáca lavička oddychovým časom. Hostia to v samom závere skúsili ešte pri hre bez brankára, ale výsledok sa už nezmenil.