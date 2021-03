TIPOS EXTRALIGA: Dukla skolila Baranov na úvod play-off v nájazdoch

1. zápas predkola play off Kaufland play off Tipos extraligy:



HK Dukla Trenčín – HC' 05 Banská Bystrica 4:3 pp a sn (0:2, 1:0, 2:1 – 0:0, 1:0) - /stav série: 1:0/



Góly: 24. Paukovček, 46. Berisha (Ilenčík, Kettunen), 52. Kukuča (Reddick), rozhodujúci samostatný nájazd Ackered - 10. Ihnačák (Ďatelinka, Faško-Rudáš), 19. Mlynarovič (Breton, Vašaš), 47. Faško-Rudáš (Breton, Cardwell). Vylúčení na 2 min: 1:3, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Novák, Stano – Kacej, D.Konc ml.



Trenčín: Valent – Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Ilenčík, Jalasvaara, Rajnoha – Sádecký, Paukovček, Hecl – Kukuča, Rehuš, Okuliar – Berisha, Reddick, Kettunen – Krajč, J.Švec, Sojčík – Ferényi

Banská Bystrica: Belányi – Crevier-Morin, Breton, Ďatelinka, Cardwell, Jago, Bdžoch, D.Sojka, Žiak – Faško-Rudáš, Ihnačák, Lamper – Vašaš, Mlynarovič, Melcher – D'Aoust, M.Sloboda, Kriška – Výhonský, Tamáši, Kabáč

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Bolo dôležité, že sme sa nepoložili za stavu 0:2. Snažili sme sa hráčov upokojiť, aby hrali to, čo sme si povedali. Dokázali sme zápas doviesť aspoň do predĺženia, v nájazdoch nás podržal brankár Valent. Toto je dôležité víťazstvo."

Tuukka Poikonen, tréner B. Bystrice: "Nedali sme gól z nájazdu a preto sme dnes nemohli pomýšľať na víťazstvo. Ale hrali sme celkom dobrý zápas, no bohužiaľ, nedokázali sme zvíťaziť. Marek Sloboda má po faule zlomeninu v tvári, tento faul zostal nepotrestaný, vôbec tomu nerozumiem. Zajtra chceme sériu vyrovnať."

Trenčín 24. marca (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v 1. zápase predkola play off Kaufland play off Tipos extraiigy nad HC'05 Banská Bystrica 4:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. O triumfe domácich rozhodol Calle Ackered. Druhý zápas série hranej na tri víťazné stretnutia je na programe vo štvrtok opäť na trenčianskom ľade.Trenčania si chceli napraviť proti Banskej Bystrici chuť, veď so súperom zo stredného Slovenska prehrali posledné tri stretnutia. Po opatrnom úvode otvorili skóre hostia. Po strele od modrej čiary sa puk odrazil od mantinelu a Ihnačák ho zadovkou poslal do bránky. Situáciu ešte posudzoval videorozhodca, pretože gólman Valent ju vysotil zo svojho miesta. Domáci sa síce snažili tlačiť pred bránkovisko Belányiho, ale v zakončení neboli dostatočne dôrazní. Po vyrovnaní volalo zakončenie Okuliara, či Krajčova strela z uhla. A tak udrelo na opačnej strane klziska. Barani podnikli prečíslenie. Breton našiel Mlynaroviča, ktorý nemal problém prekonať na ľade ležiaceho Valenta.V úvode prostrednej tretiny mohli barani pridať tretí gól. D'Aoust nastrelil puk. Ten sa dostal ku Kriškovi. Jeho pohotovú strelu Valent efektívne chytil do lapačky. Vzápätí sa vojaci dočkali úvodného gólu v zápase. Paukovček chcel prihrávať spoluhráčovi, ale po teči jedného z brániacich hráčov prešiel puk za chrbát Belányiho. Zverenci trénera Pardavého vycítili šancu na vyrovnanie. V polovici zápasu sa uvoľnil na pravom kruhu Rehuš, no puk z jeho hokejky šiel nad bránku. V 34. minúte sa zrazili v rohu klziska dvaja obrancovia domácich. Vašaš zostal sám pred Valentom. Ten však svoj tím podržal. O dve minúty mohol zrovnať skóre Berisha. Jeho strelu Belányi pokryl. Snaha Trenčanov o vyrovnanie sa napokon naplnila.V 46. minúte nabral na útočnej modrej čiare rýchlosť Berisha a strelou z ľavého kruhu nedal gólmanovi Banskej Bystrice šancu. Nerozhodný stav dlho nevydržal. Už o minútu v presilovej hre šli barani znova do vedenia. Po okulahodiacej akcií sa Breton neulakomil na zakončenie, prihral Faškovi-Rudášovi a ten bez p problémov trafil odkrytú časť bránky. Trenčania na začiatku poslednej desaťminútovky hrali presilovú hru. A podarilo sa im ju využiť. V 52. minúte sa po odrazoch pred bránkoviskom dostal k puku so šťastím Kukuča a vyrovnal na 3:3. A poslal zápas do dvadsaťminútového predĺženia. O osude stretnutia napokon rozhodli až samostatné nájazdy. Ako jediný sa presadil najproduktívnejší obranca súťaže Ackered.