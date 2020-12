TIPOS EXTRALIGA: Dukla zdolala Nitru, Detva zvíťazila v Michalovciach

HC '05 Banská Bystrica - HC Košice 2:3 pp (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)



Góly: 25. Mistele (Breton, Drew), 49. Mistele (J. Brejčák, Winquist) - 55. Baránek (Michal Chovan, B. Mráz), 57. D. Růžička (Michal Chovan), 64. Vrábeľ (Michal Chovan, Belluš). Rozhodovali: Snášel ml., Fridrich – Crman, Vyšný, vylúčení: 8:4 na 2 min, navyše Drew (B. Bystrica) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.



Banská Bystrica: Vay – Žiak, Ďatelinka, Drew, Breton, J. Brejčák, Demo, Petrinec – Lamper, Tamáši, Vašaš - Melcher, Šimun, Kabáč - Faško-Rudáš, Winquist, Mistele – Vybíral, Ro. Huna, K. Gabor

Košice: Sedláček – Pavlin, Baránek, Michalčin, D. Růžička, T. Slovák, Deyl, J. Cibák – Demek, B. Mráz, Michal Chovan – Jenyš, M. Pospíšil, Klhůfek – Belluš, Vrábeľ, Jokeľ – Frič, Havrila, Krasničan

HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 Detva 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)



Góly: 6. Lalancette (Erkinjuntti, Bartánus), 34. Lalancette (Southorn, Erkinjuntti), 55. Southorn (Erkinjuntti, Lalancette) - 10. Sýkora (Marttinen, Gachulinec), 14. Rais (Rymsha, Ščurko), 23. Gachulinec (Valent), 28. Sýkora. Rozhodovali: Kalina, Korba - Stanzel, Janiga, vylúčení: 9:9 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, zmeny: 23. Tomek (Mich.) namiesto Škorváneka.



HK Dukla Ingema Michalovce: Škorvánek (23. Tomek) - McCormack, Southorn, Louis, Mihálik, Ventelä, Louis, Zekucia, Ťavoda - Hickmott, Lalancette, Erkinjuntti - Regenda, Farkaš, Šoltés - Bartánus, Mlynarovič, Takáč - Török, Češík, Chalupa - Ragan

HC 07 Detva: Petrík - F. Fekiač, Lalík, Rymsha, Rais, Gachulinec, Marttinen, Korím, Jendroľ - Ščurko, V. Fekiač, Ľupták - Charbonneau, Čacho, Cox - Downing, Valent, Sýkora - Klíma, P. Halama, Askarov

HK Poprad - HC Mikron Nové Zámky 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Góly: 35. Svitana (Preisinger, Haščák), 45. Tavi (Livingston, Zagrapan) – 28. Okoličány (Števuliak, Drtina). Rozhodovali: Adamec, D. Konc st. – D. Konc ml., Jurčiak, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.



Poprad: Vošvrda – Ulrych, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Hudec, Česánek – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Hajnik

Nové Zámky: Lackovič – Hain, Holenda, Fereta, Västilä, Drtina, Ordzovenský, Mikuš, Roman – Bajtek, Seppänen, Obdržálek – Števuliak, Holovič, Okoličány – Rogoň, Embrich, Zahradník – Giľák, Ondrušek, Jurík

HK Dukla Trenčín – HK Nitra 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 – 1:0)



Góly: 51. Valach (Okuliar, Alderson), 56. Valach (Rehuš, Rajnoha), 62. Kettunen (Bokroš) - 31. Tvrdoň (Cardwell), 59. Slovák (Gubo, Vitaloš). Rozhodovali: Tvrdoň, Štefik – Kacej, Durmis, vylúčení: 7:4 na 2 min, nevyše Okuliar (Trenčín) 10 min osob. trest za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0.



Dukla Trenčín: Valent – Ackered, Lemcke, Zeleňák, Bokroš, E. Švec, Rajnoha, Ilenčík – Okuliar, Kettunen, Alderson – Hecl, Paukovček, Sádecký – Bezúch, Rehuč, Valach – Ferenyi, J. Švec, Kukuča

HK Nitra: Cowley – Pupák, Cardwell, Švarný, Bodák, Vitaloš, Zech, Knižka – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Žitný, Šťastný, Minárik – Sýkora, Šiška, Šramaty – Múčka, Čaládi, Gubo

Zvolen 8. decembra (TASR) - Hokejisti HC '05 Banská Bystrica prehrali v dohrávke 6. kola Tipos extraligy vo Zvolene s HC Košice 2:3 po predĺžení. "Barani", už pod vedením Rastislava Paľova, viedli po dvoch góloch Matthewa Misteleho ešte necelých šesť minút pred koncom tretej tretiny 2:0, no v závere dvakrát inkasovali a v predĺžení rozhodol o dvojbodovom víťazstve hostí Filip Vrábeľ. Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:3.Hokejisti HK Poprad zdolali v dohrávke 5. kola Tipos extraligy HC Mikron Nové Zámky 2:1 a upevnili si vedúcu priečku v tabuľke. Hokejisti Dukly Trenčín natiahli víťaznú sériu v Tipos extralige už na šesť zápasov. V dohrávanom stretnutí 7. kola zdolali Nitru 3:2 po predĺžení. Víťazný gól domácich strelil v 62. minúte Janne Kettunen.Banskobystričania nastúpili vo Zvolene na svoj domáci zápas s novým dočasným trénerom Rastislavom Paľovom a v prvej tretine predviedli sympatický výkon. V druhej minúte mali dobré možnosti zblízka Lamper a Vašaš, ale Sedláček v bránke bol proti. Potom mal tri vyložené šance na opačnej strane Klhůfek, najväčšiu mu pripravil fatálnou chybou Drew, no zoči – voči Vayovi neuspel. Tím spod Urpína posilnil z Levíc opäť Róbert Huna, ktorý predviedol rýchly únik z ľavého krídla, ale strieľal do brankára hostí a z dorážky minul jeho svätyňu. Akcie sa striedali na oboch stranách, Košičania však mali viac šancí. Pospíšil strieľal do Vaya, Klhůfek neuspel z dorážky, v presilovke sa neujal ani teč Pospíšila a Růžička pohorel zblízka. Bystričania pohrozili Vašašom, ten takmer spoza bránky nachytal Sedláčka.V druhej tretine mali väčšiu aktivitu na hokejkách Košice, no Pospíšil sám pred maďarským brankárom neskóroval a prišiel trest. Domáci hrali presilovku, v ktorej im najprv nevyšlo prečíslenie dvoch na jedného s koncovkou Misteleho, no kanadský hokejista sa napokon presadil po kombinačnej akcii a presnej prihrávke Bretona – 1:0. "Barani" mohli viesť aj dvojgólovým rozdielom, ak by sa ešte presadil voľný Huna pred Sedláčkom. Nestalo sa tak a následne hrozili najmä hostia. Michal Chovan nedokázal poslať ležiaci puk v bránkovisku medzi žŕdky, lebo zlomil hokejku. Bruno Mráz trafil žŕdku a následne Vaya neprekonal ani z dvoch metrov. Brankár HC '05 bol v plnej permanencii a vychytal i Janyša. Nemohúcnosť 'oceliarov' mohol vytrestať na opačnej strane v úniku Lamper, no mierne vychladeného Sedláčka nepokoril.V tretej tretine pokračovala snaha hostí o vyrovnanie, mali na to možnosť predovšetkým v presilovke, no nebezpečné dorážky Klhůfka a Vrábľa nepriniesli vytúžený gól. Presný zásah si pripísali na svoje konto Banskobystričania, pretože v 49. minúte od modrej vystrelil Brejčák a Mistele v kruhu šikovne tečoval puk – 2:0. Východniari zostali akoby otrasení z tohto stavu a útočnú aktivitu prevzali 'barani'. Nič z nej nevyťažili a tak s pribúdajúcimi minútami sa ich súper začal viac drať dopredu. Na 2:1 napokon znížil po individuálnej akcii Chovana z kruhu tvrdou strelou Baránek a na 2:2 vyrovnal z presilovky úplne voľný Růžička taktiež z kruhu. Vo Zvolene sa teda predlžovalo a hneď v úvode extra času mal na hokejke hetrik Mistele, zblízka Sedláčka neprekonal. Potom však hrali Košice presilovku štyroch proti trom po faule Vybírala a využili ju v poslednej sekunde, po tretej prihrávke Chovana tentoraz prekonal Vaya zoči – voči Vrábeľ.Lepší štart do zápasu mali domáci, ktorí najskôr nevyužili presilovku, ale v 6. minúte Lalancette dorážkou dokončil akciu Erkinjunttiho - 1:0. Michalovce boli v prvej tretine strelecky aktívnejšie, ale góly v nej dali už iba hostia. V 10. minúte využil Sýkora voľný priestor pred brankárom Škorvánekom a po tvrdej strele Raisa bolo od 14. minúty 1:2.Domácich brzdili aj oslabenia a po pohotovej strele Gachulinca v 23. minúte prehrávali už 1:3. Po tomto momente došlo k striedaniu v bránke Dukly, no Tomek si udržal čisté konto iba päť minút. Efektívni hostia udreli aj v oslabení, keď chybu McCormacka potrestal Sýkora - 1:4. Domáci sa však nevzdali, do hry ich vrátil Lalancetteho gól na 2:4.V tretej tretine pribudlo vylúčených, obrany tímov si však s početnými nevýhodami dokázali poradiť. Platilo to až do 55. minúty, keď michalovský obranca Southorn upravil na 3:4. Domáci skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, ale gól už nepadol.Hra oboch mužstiev sa rozbiehala len veľmi pomaly. Prvú väčšiu šancu zápasu spálil fínsky legionár v drese Poprad Tavi, ktorý svoj únik na Lackoviča nepremenil. Vzápätí sa po Vandasovej prihrávke nepresadil ani Preisinger. Chvíle "kamzíkov" prišli až v závere prvej tretiny počas presilovej hry. Popradčania mali viaceré dobré príležitosti, Preisingerove zakončenie zastavila horná žŕdka Lackovičovej bránky. Do šatní sa tak odchádzalo bez gólov.Nové Zámky pokračovali v umnej hre aj v druhom dejstve. Z dobre organizovanej obrany vyrážali hostia do rýchlych protiútokov. Jednu z týchto kontier využil Okoličány, ktorého strela zapadla ku vzdialenejšej žŕdke - 0:1. Na vyrovnanie sa čakalo do 35. minúty, keď Svitana blafákom "vykúpal" brankára Lackoviča. Domáci pridali na obrátkach, k vedúcemu gólu bol blízko Kanaďan Livingston. Minútu pred odchodom na druhú prestávku v ideálnej palebnej pozícii minul cieľ hosťujúci Mikuš.Na začiatku tretej tretiny hrali domáci presilovú hru. Počas nej zachytil ich laxnú rozohrávku v stredom pásme Embrich a osamotený sa rútil na Vošvrdu, ktorý jeho blafák s vypätím síl vychytal. Nové Zámky krátko po ubránení oslabenia predsalen inkasovali. Jemným tečom pomedzi Lackovičove betóny sa prezentoval Tavi - 2:1. V 48. minúte urobil chybu za vlastnou bránkou Lackovič a po Taviho priťuknutí sa ocitol Livingston pred úplne prázdnou bránou, ale v rozhodujúcom momente mu puk odskočil od hokejky. Hosťom sa dlho nedarilo usadiť v útočnom pásme. Príležitosť im ponúkol až necelé tri minúty pred koncom riadneho hracieho času faulujúci obranca Popradu Brejčák. Hostia si vzali oddychový čas. Rýchle sólo v oslabení predviedol Bjalončík, na kvalitnú koncovku mu už však nezostali sily. Po hre bez brankára nakoniec Nové Zámky siahli až 40 sekúnd pred záverečným klaksónom počas hry 5 na 5. Na situáciu zareagovala aj domáca striedačka oddychovým časom v jednom z prerušení hry. Domáci už tesný náskok ubránili.Hostia začali aktívne a už v 3. minúte sa za Valentom po Šiškovej strele rozozvučala žŕdka. Úvodné dejstvo bolo vyrovnané a streleckých pokusov bolo minimum napriek viacerým vylúčeniam. V 11. minúte Kettunenova strela Cowleymu vypadla z lapačky, no nik zo spoluhráčov nedokázal doklepnúť puk do siete.Nitrania pôsobili v druhej tretine aktívnejším dojmom a bolo iba otázkou času, kedy padne úvodný gol. Strelili ho hostia v 31. minúte. Tvrdoň si vymenil puk s Cardwellom, nakorčuľoval si pred bránkovisko a strieľaný puk poslal za Valentov chrbát. Domácim sa nedarilo presadiť a brankár Cowley mal minimum práce.Gólovú prestrelku priniesla záverečná desaťminútovka. Tesne po návrate Žitného z trestnej lavice vyrazenú strelu Cowleyom poslal do siete pohotový Valach. Dukla potom prežila oslabenia a následne udrela po druhý raz. V polovici 56. minúty bol na konci ukážkovej akcie Valach, ktorý mal dostatok času a namieril z pravého kruhu presne. Nitrania však nezložili zbrane a dve minúty pred koncom poslali stretnutie do predĺženia. Odrazený puk sa dostal k Slovákovi a do odkrytej časti bránky vyrovnal na 2:2.V predĺžení prinieslo rozhodnutie po minúte a pol zakončenie Fína Kettunena, ktorý bol na konci vydarenej akcie Trenčanov a trafil odkrytú časť nitrianskej bránky. Dukla natiahla víťaznú sériu už na šesť zápasov.