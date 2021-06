TIPOS EXTRALIGA: Handlovský predĺžil zmluvu s Popradom

Poprad 13. júna (TASR) - Hokejový klub HK Poprad sa dohodol na ročnom predĺžení kontraktu so skúseným útočníkom Lukášom Handlovským.



Tridsaťštyriročný krídelník prišiel do klubu v sezóne 2019/20. V tej uplynulej odohral 50 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 19 gólov a 14 asistencií. V 13 dueloch play off pridal osem bodov (4+4). "Po sezóne sa mi končila zmluva a Ľudovít Jurinyi mi už počas play-off naznačil, že je o mňa záujem. Po sezóne sme si sadli a rýchlo sa dohodli. Mal som aj iné ponuky, ale akceptoval som popradskú, pretože som tu šťastný a klub funguje na vysokej úrovni. Poprad opäť skladá skvelý tím, ktorého cieľom bude hrať o tie najvyššie priečky. V minulej sezóne nám to tesne nevyšlo a aj preto som tu chcel ostať, aby sme sa opäť pokúsili zabojovať o zlato. Verím, že v sezóne budeme hrať na najvyšších priečkach a naplníme predstavy trénerov a vedenia tak, aby sme neboli počas sezóny pod tlakom," uviedol pre oficiálnu stránku klubu.



Handlovský má na konte dokopy 481 štartov v najvyššej slovenskej súťaži, ktoré absolvoval v dresoch Banskej Bystrice, Žiliny, Zvolena a Popradu. V nich nazbieral 323 bodov za 149 gólov a 174 asistencií. Počas kariéry si vyskúšal aj pôsobenie v českých súťažiach. Štyri sezóny strávil v BK Mladá Boleslav. Slovensko reprezentoval na MS do 18 rokov v roku 2004.