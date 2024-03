TIPOS EXTRALIGA: HK Nitra nestačila na HC Košice, výhra Michaloviec

Tipos extraliga - 49. kolo:

HK Nitra - HC Košice 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)



Góly: 57. Stacha (Čederle) - 21. Pollock (Lalonde, Mikúš), 22. Šedivý (Havrila, Bartoš), 25. Havrila (Šimun). Rozhodovali: Goga, Štefik - Kacej, Stanzel, vylúčení: 7:9 na 2 min, navyše: Okoličány (Nitra) TH za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3279 divákov



Nitra: Kašík (25. Beržinec) – Mezei, Valent, Gajdoš, Kousa, Stacha, Cotton, Bača, Fatul - Bajtek, Gill, Bubela – Jackson, Gates, Newell – Okoličány, Čederle, Lacka – Pobežal, Hrnka, Bačo

Košice: Janus – Olsson, Breton, Šedivý, Ferenc,Deyl, Lalonde, Bartoš - Šimun, Pollock, Jääskeläinen – T. Mikúš, Chovan, Lunter – Rogoň, Slovák, Jokeľ – Hudec, Zech, Havrila

HK Dukla Ingema Michalovce – HK 32 Liptovský Mikuláš 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)



Góly: 1. Vašaš (Buc), 9. Valach (Drgoň), 10. Paločko (Suja), 35. Wilkins (Santos, Paločko), 52. Santos (Daugavinš, Drgoň), 55. Buc (Santos, Daugavinš) - 45. Réway (Lahtinen, Thompson). Rozhodovali: Krajčík, T. Orolin - Pribula, Frimmel, vylúčení: 7:7 na 2 min., navyše Vašaš (Mich.) 10 min. OT za nešp. správanie, Valach, Newton, Bodák, Bindulis, Kabáč (všetci Mich.) - Berry, A. Nauš, Mezovský, Nespala (L. Mik.) všetci 5 min. + DKZ za bitku, D. Jendroľ 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3019 divákov



Michalovce: Škorvánek - Bodák, Bindulis, Drgoň, Cibák, Michalčin, Korenčík - Daugavinš, Newton, Santos - Varga, Wilkins, Valach - Paločko, Suja, Stripai - Kabáč, Buc, Vašaš

Liptovský Mikuláš: Krasikov - Ullman, Žilka, Thompson, Mezovský, F. Fekiač, Hraško, D. Jendroľ - Lahtinen, Quince, Réway - Berry, Egle, A. Nauš - Vojtech, Kriška, T. Nauš - Nespala, Vankúš, Tkáč

HK Dukla Trenčín – HC 19 Humenné 9:2 (4:1, 2:1, 3:0)



Góly: 12. Ahl (Conway, Charbonneau), 15. Petrovický, 15. Immo (Baláž), 19. Conway (Charbonneau, Hlaváč), 30. Conway (Krajčovič), 39. Giľák (Sojčík), 56. Giľák (D. Hudec, M. Hudec), 58. Conway (Charbonneau, Petrovický), 59. Giľák (D. Hudec) – 5. Thomka (Sredl), 25. Borov (Šoltés). Rozhodovali: Výleta, Crman – Orolin, Junek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2069 divákov.



Trenčín: LaCouvee – Pietroniro, Kupec, Kielb, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Nátny – Immo, Baláž, Petráš – Charbonneau, Conway, Ahl – Giľák, Sojčík, D. Hudec – Škvarek, Mikúš, Krajčovič

Humenné: Kozel – Sergijenko, Novota, Sredl, Meliško, Novický, Pacalaj – Pereskokov, Krajňák, Paršin – Vaško, Foss, Kuru – Šoltés, Linet, Borov – Horvát, Thomka, Ragan

Nitra 3. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 49. kola Tipos extraligy na ľade HK Nitra 3:1. "Oceliari" už s určitosťou nastúpia vo štvrťfinále play off ako štvrtý tím základnej časti. "Corgoni" si naopak o účasť v prvej šestke zahrajú v záverečnom kole na ľade Banskej Bystrice, ktorá takisto potrebuje na zisk miestenky vo štvrťfinále zvíťaziť.Zlomový moment zápasu prišiel v úvode prostrednej časti, keď sa Košičania presadili trikrát v priebehu necelých štyroch minút. Predchádzal tomu moment zo 17. minúty, keď domáci Okoličány nešetrným zákrokom fauloval hosťujúceho Chovana, ktorý po tvrdom ataku zamieril do nemocnice. Košičanov poslal do vedenia Pollock a k nemu sa pridali Šedivý s Havrilom. Nitrania mali šance na návrat do zápasu, no pred brankárom Janusom neboli dostatočne dôrazní a kontaktný gól Stachu prišiel neskoro.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 6:1 v nedeľňajšom zápase predposledného 49. kola základnej časti Tipos extraligy. Naďalej sú na priebežnom druhom mieste o skóre pred Spišskou Novou Vsou. Liptáci získali istotu účasti v predkole play off, do ktorého vstúpia z 10. miesta.Michalovčania vykročili za presvedčivým víťazstvom už v úvode, keď si do 10. minúty vypracovali trojgólový náskok. Liptáci sa k slovu dostali až v presilovke v 45. minúte, keď Réway znížil na 1:4. Duel spestrili aj pästné výmeny Valacha s Berrym a Newtona s Naušom. Domáci v závere ešte zvýšili svoj náskok a udržali si šancu na konečné 2. miesto po základnej časti.Hokejisti HK Dukla Trenčín deklasovali v nedeľňajšom zápase 49. kola Tipos extraligy HC 19 Humenné 9:2. Veľký podiel na tom majú domáci útočníci. Matej Giľák zaznamenal hetrik a jeho spoluhráč Scott Conway si pripísal rovnako tri góly a pridal aj asistenciu. Trenčania zostali na 9. mieste, Humenné už s určitosťou opustí najvyššiu súťaž a obsadí 12. priečku po základnej časti.Hostia otvorili už v 5. minúte skóre duelu, keď sa z dorážky tešil Thomka. Dukla však potom v prvej tretine strelila štyri góly. Postupne sa presadili Ahl, Petrovický, Immo a Conway. V úvode druhej časti znížil Borov na 2:4, no to bolo zo strany Humenného všetko. V polovici stretnutia pridal druhý presný zásah Conway a pred prestávkou dal gól aj Giľák. V treťom dejstve sa domáci tešili ešte trikrát, keď Conway a Giľák skompletizovali svoje hetriky.