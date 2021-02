TIPOS EXTRALIGA: HK Poprad angažoval obrancu Dema

Poprad 3. februára (TASR) - Extraligový klub HK Poprad angažoval 21-ročného obrancu Daniela Dema, ktorý v sezóne 2020/2021 pôsobil v Banskej Bystrici. O novej akvizícii informovala oficiálna stránka "kamzíkov."



Demo prišiel do Banskej Bystrice pred sezónou 2020/2021. V nej odohral 26 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 10 trestných minút a 3 mínusové body. „Nejde o náhradu za Joonu Ervinga, Daniel by k nám prišiel, aj keby Erving ostal v tíme. Je to mladý, dobre stavaný bek s potenciálom. Nemá garantované miesto v základnej zostave, musí si ho zaslúžiť poctivou prácou," uviedol riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.