TIPOS EXTRALIGA: HK Poprad – HC Košice 2:5 v 27. kole

Tipos extraliga – 27. kolo:



HK Poprad – HC Košice 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)



Góly: 29. Šotek (Suchý, Török), 36. Broadhurst (Calof) – 1. Mikúš (Petráš, Rosandič), 25. Jääskeläinen (Gildon, Chovan), 50. Parlett (Petráš, Mikúš), 57. Lamper (Krivošík), 59. Martel (Archambault). Rozhodcovia: Stano, Novák – Frimmel, Šoltés, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 1851 divákov.



Poprad: Belányi – Thomas, Fereta, Bourque, Sluka, Turan, Brejčák, Čajkovič – Calof, Šiška, Cracknell – Šotek, Suchý, Nauš – Giľák, Török, Kundrik – Broadhurst, Mlynarovič, Murin – Bodnár



Košice: Janus – Parlett, Teves, Šedivý, Gildon, Ferenc, Rosandič, Mitro – Mikúš, Chovan, Petráš – Jääskeläinen, Martel, Archambault – Krivošík, Kohút, Lamper – Šimun, Havrila, Repčík

Poprad 8. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľnajšom zápase 27. kola Tipos extraligy na ľade Popradu 5:2. "Oceliari" triumfovali aj tretíkrát v sezóne nad svojím rivalom a upevnili si pozíciu lídra Tipos extraligy. "Kamzíci" prehrali štvrtý duel za sebou.Košičania viedli už po 30 sekundách, Filip Belányi neudržal strelu Šimona Petráša a Tomáš Mikúš zasunul voľný puk do bránky. V 25. minúte zvýšil v presilovej hre Joona Jääskeläinen, ale domáci dokázali vyrovnať ešte v druhej tretine. Najprv sa presadil Alex Šotek a v oslabení aj Terry Broadhurst. V tretej však Blake Parlett opäť poslal hostí do vedenia a výsledok spečatili do prázdnej bránky Patrik Lamper a Danick Martel.