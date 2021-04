TIPOS EXTRALIGA: HKM Zvolen vyhral v úvodnom finále nad HK Poprad

1.finále play-off:



HKM Zvolen – HK Poprad 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Góly: 5. Stupka (Jedlička, Kubka), 23. Puliš (McPherson, Ivan), 30. Kelemen (Kotvan, J. Mikúš), 57. Stupka, 60. McPherson (Betker) – 6. Skokan (Haščák, P. Svitana), 7. Tavi (Livingston, Zagrapan), 38. Drgoň (Vandas). Rozhodovali: Baluška, P. Stano – Gegáň, D. Konc ml., vylúčení na 2 min: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, zmeny: 41. Poprad bez Haščáka, 300 divákov.



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Jedlička – Kolenič, Tibenský, Marcinek

Poprad: Vošvrda – Drgoň, D. Brejčák, Seigo, Dalhuisen, Ulrych, Marek Hudec, Kramár – P. Svitana, Skokan, Haščák – Mashinter, Preisinger, Vandas – Livingston, Zagrapan, Tavi – Mešár, Bjalončík, Matej Paločko

Zvolen 29. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtok v prvom zápas finále Kaufland play off Tipos extraligy nad HK Poprad 5:3 a ujali sa vedenia v sérii. Druhý duel je na programe v piatok od 18.00 h opäť na ľade Zvolena.Hrdinom domácich bol útočník Václav Stupka, ktorý strelil dva góly vrátane toho víťazného v 57. minúte. Na zápas mohli po prvýkrát v sezóne prísť aj diváci, pri podmienke trojnásobného testovania na covid-19 sa ich nazbieralo tristo.Tristo fanúšikov videlo zaujímavý hokej, rýchly a kvalitný na oboch stranách. V tretej minúte sa pred bránkou nepresadil hosťujúci Zagrapan, na opačnej strane Viedenský, ktorý mal ešte väčšiu šancu, no vychytal ho Vošvrda. Ten napokon kapituloval v piatej minúte, pri ľavej žŕdke sa po veľmi dobrej robote Jedličku dostal k puku Stupka a otvoril skóre stretnutia. Ubehlo iba 29 sekúnd a Poprad vyrovnal. Hačšák videl pred bránkou úplne voľného Skokana, taktiež pri ľavej žŕdke, a ten sa nemýlil - 1:1. Za minútu bolo už 1:2, keď Tavi strčil hokejkou do puku po prihrávke Livingstona a ten za Rahma i so šťastím prepadol. Zvolen mal potom viac z hry, ale neujal sa Bondrov teč a Viedenský slabo vystrelil pred odkrytou bránkou, gólman spod Tatier sa stihol premiestniť. Hostia nevyužili presilovku, v nej mal dobrú možnosť Haščák.Začiatok druhej tretiny vyšiel domácim hokejistom. Puliš pekne prenikol cez Zagrapana a Hudeca, vymiešal Vošvrdu a vyrovnal na 2:2. Hráči spod Pustého hradu boli aktívnejší, šance mali McPherson, Jedlička, ale tretí gól pridali až z presilovky. Hrali vyše 101 sekúnd v piatich proti trom a hoci sa v tejto výhode nepresadili, hneď po jej skončení tečoval strelu Kotvana v medzikruží Kelemen a bolo 3:2. Poprad následne prepol na vyššie obrátky, vytvoril si niekoľko šancí, mali ich Vandas, Haščák a Bjalončík, napokon to vyšlo v skrumáži v 38. minúte Drgoňovi, keď až na trikrát dopravil puk do bránky – 3:3. Veľkú šancu mal pred druhou prestávkou ešte domáci McPherson, dostal sa do úniku, ale na Vošvrdu nevyzrel.Na začiatku tretej tretiny nezužitkovali Zvolenčania presilovku štyroch proti trom. Po jej skončení mal dobrú možnosť Stupka, pohrdol gólom. Hosťom chýbal Haščák, odstúpil z hry pre zranenie, ale i bez neho sa dostávali do dobrých príležitostí. Mal ich najmä Zagrapan, pri prvej sa zaskvel Rahm, pri druhej mu nevyšiel bekhend do vinkla a pri tretej pre zmenu poslal puk do bočnej siete. Podtatranci častejšie hrozili, Mashinter takmer tečoval puk do bránky, no za nevyužité šance pykali. V 57. minúte sa dostal v strednom páse odrazený puk k Stupkovi, ktorý si nakorčuľoval do kruhu a prepálil gólmana Popradu – 4:3. Zverenci trénera Mikulu v závere odvolali brankára, hrali v šestici, ale inkasovali piaty gól, zaznamenal ho McPherson.