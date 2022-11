TIPOS EXTRALIGA: HKM Zvolen zdolal v derby Banskú Bystricu 6:3

HKM Zvolen - HC ´05 Banská Bystrica 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)



Góly: 10. Jedlička (Langkow), 15. Messner (Sideroff), 17. Kašlík (Zuzin), 44. Huntebrinker (Hanna, Langkow), 45. R. Bondra (Langkow), 56. Šiška (Marcinek, Hain) - 10. G. Gabor (Výhonský, Kontos), 34. Výhonský (Urbánek, Troock), 37. Urbánek (R. Gašpar, Ďatelinka). Rozhodovali: Jobbágy, Baluška - Bogdaň, Synek, vylúčení na 2 min: 3:5, vyššie tresty: Kabáč 5+DKZ - Sládok 5+DKZ obaja za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, zmeny: Zvolen od 25. min bez Kašlíka - B. Bystrica od 21. min Belányi za Rahma, 3803 divákov.



Zvolen: Paterson - Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hain, Sládok, S. Barcík - Jedlička, Langkow, R. Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Kašlík (do 25. min.), Viedenský, Zuzin - Marcinek, Šiška, Csányi

Bystrica: Rahm (21. Belányi) – Pavlin, Bačik, Björkung, Kojo, Holenda, Ďatelinka, Frídel - Troock, Tamáši, D. Jendek - R. Gašpar, Kontos, Urbánek - J. Sukeľ, Bíreš, Kabáč - Výhonský, Jamrich, G. Gabor

Zvolen 16. novembra (TASR) - Hokejisti Zvolena zvíťazili v pohronskom derby 17. kola Tipos extraligy nad Banskou Bystricou 6:3 a potvrdili tak na svojom ľade pred takmer štyri tisíc divákmi bilanciu bez jedinej prehry. Hráči spod Urpína prvýkrát v sezóne na ihrisku súpera nebodovali.Domáci išli do vedenia v jedenástej minúte po strele Jedličku z otočky a pravého kruhu. Na tento zásah odpovedali hostia o 33 sekúnd neskôr, keď sa ujal teč Gabora pred bránkou. Na prestávku išli napokon spokojnejší "bryndziari", pretože v pätnástej minúte z pravého kruhu poslal puk pod hornú žŕdku Messner a v sedemnástej zvýšil na 3:1 rovnako z pravého kruhu presnou strelou k žrdi Kašlík. Tento hokejista duel nedohral, keďže s vykĺbeným ramenom musel po súboji v druhej tretine odísť z ľadu. To už v bystrickej bránke chytal Belányi a jeho spoluhráči ho potešili. Najprv kontaktným gólom Výhonský, presadil sa z dorážky, a na 3:3 vyrovnal voľný Urbánek z pravého kruhu do odkrytej svätyne Patersona. V tretej tretine Zvolen využil druhú presilovku po sebe, vedenie 4:3 zariadil opäť strelou z pravého kruhu Huntebrinker a o 27 sekúnd zvýšil na 5:3 spoza kruhu Bondra. Duel ešte oživila bitka Sládka s Kabáčom, keď obaja duel nedohrali. Výsledok potom prikrášlil po peknej individuálnej akcii Šiška. Zvolen je tretí, Bystrica desiata.