TIPOS EXTRALIGA: Humenné angažovalo českého útočníka Kvasnicu

Humenné 2. januára (TASR) - Do kádra hokejistov HC 19 Humenné pribudol 23-ročný český útočník Michal Kvasnica. Prebiehajúcu sezónu 2023/2024 začal v druhej najvyššej fínskej súťaži Mestis, v ktorej odohral 16 zápasov so ziskom ôsmich kanadských bodov (2+6). Extraligový nováčik informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



Kvasnica bol počas mládežníckych sezón pravidelný reprezentant Česka. Štartoval na MS hráčov do 18 rokov a aj na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup. Za sebou má aj dvojročné pôsobenie v kanadskej juniorskej súťaži WHL a okúsil už aj českú extraligu či medzinárodnú súťaž Ice Hockey League. Vo fínskej súťaži Mestis odohral celkovo 73 zápasov, v ktorých nazbieral 54 kanadských bodov za 21 gólov a 32 asistencií.