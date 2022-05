TIPOS EXTRALIGA: Kanadský obranca Hanna zamieril do HKM Zvolen

Zvolen 31. mája (TASR) - Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol 28-ročný kanadský obranca Shane Hanna. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Slovenská extraliga bude pre Hannu tretia európska súťaž v kariére. Tá sa do roku 2019 odvíjala v nižších zámorských ligách, následne odohral dve sezóny v Dánsku.



V ročníku 2021/2022 pôsobil v medzinárodnej IHL v drese HC Pustertal. "Shane je tzv. smooth skater, ktorý svoje korčuľovanie využíva aj smerom dopredu. Svoju obratnosť aplikuje aj v osobných súbojoch pri mantineli. Má dobrú strelu, ktorú často využíva. Vďaka týmto vlastnostiam by mal patriť k lídrom našej obrany," povedal hráčsky skaut HKM Zvolen Patrik Ryba. Hanna prišiel do Zvolena s vizitkou produktívneho obrancu. V 110 zápasoch najvyššej dánskej súťaže nazbieral 109 kanadských bodov (36+73), v drese Pustertalu mal v IHL bilanciu 12 + 21 v 53 dueloch.