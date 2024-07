TIPOS EXTRALIGA: Kanadský útočník Murphy posilnil Slovan

Bratislava 3. júla (TASR) - Kanadský hokejista Wade Murphy posilnil HC Slovan Bratislava. Tridsaťročný útočník pôsobil uplynulé dve sezóny v nižšej zámorskej súťaži ECHL, keď obliekal dres Idaho Steelheads. Extraligový klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Krídelníka draftoval Nashville Predators v siedmom kole v roku 2013 (185. miesto), ale v NHL si nezahral. V tíme Idaho Steelheads sa stal lídrom mužstva. V základnej časti sezóny 2022/23 odohral 54 zápasov a získal 43 bodov (21+22), v play off bol najproduktívnejším hráčom súťaže, keď v 20 stretnutiach zaznamenal 12 gólov a osem asistencií. Vlani svoje individuálne štatistiky ešte vylepšil, keď si v 52 dueloch dlhodobej časti pripísal 66 bodov (25+41) a vo vyraďovacej časti mal v 10 stretnutiach bilanciu 5+6. V hodnotení bodov na zápas skončil v celej súťaži na 3. mieste s priemerom 1,24 bodov.



"Neviem sa dočkať príchodu do Slovana. Teším sa na nových spoluhráčov, fanúšikov a celkovo na mesto Bratislava. Už som tu raz bol a mesto som si zamiloval. Moji bývalí spoluhráči, ktorí pôsobili v drese Slovana, mi povedali aké je toto miesto špeciálne a je mi cťou tu byť," uviedol Murphy. K posile sa vyjadril aj športový riaditeľ Rostislav Dočekal: "Hru Wadea Murphyho sme sa snažili čo najdôslednejšie naštudovať, navyše sme na neho získali veľmi dobré referencie. Ide o komplexného útočníka. Presvedčil nás výborným korčuľovaním a kvalitnou strelou. Nie je mu cudzia ani fyzická hra. Je to hráč do kombinácie. Rátame s ním do prvých dvoch útokov a očakávame, že by mal patriť medzi produktívnych lídrov mužstva."



Pre Murphyho bude Slovan štvrtý klub v Európe. Pred sezónou 2019/2020 ho angažoval nórsky tím Narvik, v ktorom získal počas prvej sezóny 46 bodov (15+31) v 44 dueloch. Vďaka tomu si vybojoval nový kontrakt v kvalitnejšom tíme Valerengen Oslo. Z Nórska sa po dvoch sezónach presunul do nadnárodnej ICEHL, odohral ročník v tíme účastníka tejto súťaže Olimpija Ljubljana.