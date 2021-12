TIPOS EXTRALIGA: Kluby sa dohodli, že sa nedeľné kolo neodohrá

Bratislava 23. decembra (TASR) - Dvanásť hokejových klubov Tipos extraligy sa na štvrtkovom zasadnutí dohodlo, že sa nedeľné 45. kolo Tipos extraligy neodohrá. TASR to potvrdila riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová.



Dohoda klubov neodohrať kolo je forma protestu voči opatreniam vlády SR. Toto sviatočné kolo malo v minulosti veľkú návštevnosť, diváci však momentálne na tribúnach nemôžu byť. "Ide pre kluby o významný výpadok príjmov a stále nemáme vyriešené kompenzácie. Očakávame nejaký návrh, budúci týždeň máme stretnutie so štátnym tajomníkom a dúfam, že dospejeme k riešeniu," povedala pre TASR Büdiová.



V nedeľu mali proti sebe nastúpiť Poprad a Banská Bystrica, Zvolen a Liptovský Mikuláš, Prešov a Michalovce, Nové Zámky s Nitrou a Košice so Spišskou Novou Vsou. Stretnutie Slovana s Trenčínom odložili pre účasť Slovana na Spenglerovom pohári.



Büdiová tiež pre TASR potvrdila, že nasledujúce kolo, ktoré je na programe 28. decembra, by sa malo odohrať podľa plánu.