TIPOS EXTRALIGA: Košice angažovali McPhersona zo Zvolena

Košice 6. júla (TASR) - Extraligový klub HC Košice angažoval 30-ročného kanadského útočníka Allana McPhersona, ktorý strávil uplynulé dve sezóny v HKM Zvolen. Informovala o tom oficiálna stránka "oceliarov."



McPherson má za sebou dve produktívne sezóny v najvyššej slovenskej súťaži. V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 bol s 59 kanadskými bodmi tretí v ligovej produktivite. Priemer viac než jeden kanadský bod na zápas si udržal aj v ročníku 2020/2021. Formu vystupňoval vo vyraďovacej časti, v ktorej sa stal s 20 bodmi najproduktívnejší hráč. Dvojročné pôsobenie vo Zvolene uzavrel majstrovským titulom.



“V osobe Allana McPhersona prichádza do Košíc kvalitný center s veľkou bodovou produktivitou a schopnosťou rozhodovať dôležité zápasy. V drese HKM patril medzi lídrov tímu a my sa už teraz tešíme na jeho akcie," povedal výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. McPherson je piaty legionár v tíme fínskeho kouča Kalleho Kaskinena. "Zapadá do našej koncepcie, je silný na puku, skvelý korčuliar a dokáže streliť i prihrať na rozhodujúce góly. Veľmi platný bude aj v presilovkách. Jeho príchodom výrazne stúpa kvalita a konkurencieschopnosť našich útočných radov," poznamenal športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.