TIPOS EXTRALIGA: Košice prehrali s Detvou a musia do predkola

Košice 20. marca (TASR) - Prvýkrát od roku 2000 sa hokejisti HC Košice neumiestnili do 6. miesta v základnej časti najvyššej súťaže a čaká ich predkolo play off. O šancu umiestniť sa v prvej polovici tabuľky prišli po prehre s Detvou 2:3. "O šestku sa hrá inak. Potrebovali sme vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa. Teraz sa musíme pripraviť na to, čo nás čaká," poznamenal kapitán Michal Chovan.



Košický klub mal pred sezónou 2020/2021 skromnejšie ambície než v predošlých ročníkoch. Finančné problémy vyplývajúce aj z neistoty súvisiacej s pandémiou sa podpísali pod zloženie kádra, pred ktorým napokon nestáli najvyššie méty. Hlavnou bola najmä účasť v play off, pričom istotu predstavovala účasť v prvej šestke.



Do tej sa "oceliari" napokon nevošli, keďže v kľúčovom zápase s Detvou prehrali. "Za seba poviem, že pre mňa osobne je to veľké sklamanie. Musíme položiť srdce na ľad, vyhrávať osobné súboje, tlačiť sa do bránky a byť silní v predbránkovom priestore. Dnes sme na to nemali a to rozhodlo," konštatoval tréner HC Košice Marcel Šimurda. Ten pred mesiacom vymenil Jana Šťastného na pozícii hlavného trénera, čo mal byť impulz vedenia klubu do bojov o play off.



Košičania získali pod Šťastným 59 bodov zo 120 možných a 50-percentnú úspešnosť má zatiaľ aj Šimurda (12 bodov z 24 možných). Jeho zverenci ešte môžu v prípade nedeľňajšieho víťazstva v Nových Zámkoch a prehry Trenčína v Poprade poskočiť na 7. miesto. Tým by zopakovali umiestnenie zo sezóny 1999/2000, od ktorej boli po základnej časti vždy na vyšších priečkach. Trenčín však podal námietku pre nedodržanie limitu pre mladých hráčov v extraligovom zápase zo strany HK Dukla Michalovce v piatkovom stretnutí 49. kola a po prípadnej kontumácii môže mať o tri body viac a tak aj šancu ešte predbehnúť Detvu.



Vylepšiť si dojem zo sezóny môžu Košičania postupom z predkola play off. V ňom budú čeliť jednému z dvojice Nové Zámky, Banská Bystrica. Zároveň majú istotu, že úvodné dva zápasy a aj prípadný piaty rozhodujúci, budú hrať na domácom ľade. Série hrané na tri víťazné stretnutia sa začnú v stredu 24. marca. "Detvu sme potrebovali zdolať, žiaľ, nestalo sa. Teraz sa musíme pripraviť na to, čo príde. Čaká nás najdôležitejšia časť sezóny. V predkole to môže byť ešte náročnejšie než v play off," poznamenal kapitán HC Košice Michal Chovan.