TIPOS EXTRALIGA: Marek Hovorka bude hrať za Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš 2. júla (TASR) - Vedenie slovenského hokejového klubu MHk Liptovský Mikuláš sa dohodlo na spolupráci pre nasledujúcu sezónu so skúseným centrom Marekom Hovorkom. Liptáci to oznámili na svojom webe.



Tridsaťšesťročný útočník odštartoval kariéru práve v Mikuláši. V uplynulej sezóne pôsobil v poľskej najvyššej súťaži, kde s mužstvom JKH GKS Jastrzebie získal majstrovský titul a zároveň sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti s 51 kanadskými bodmi, pričom bol najlepším strelcom aj nahrávačom súťaže. "Ponuku som zvažoval asi jeden deň. Nič iné som neriešil, takže ani neviem, či mali o mňa záujem aj niektoré iné kluby zo Slovenska. V Liptovskom Mikuláši sú ľudia, ktorí hokej robili už v čase môjho prvého pôsobenia, keď som mal devätnásť-dvadsať rokov. Odrazil som sa odtiaľto do veľkého hokeja a dúfam, že to teraz klubu svojím návratom splatím," povedal Hovorka pre hokejportal.net.