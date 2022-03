TIPOS EXTRALIGA: Michalovce nestačili na Košice, Poprad zdolal Nitru

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)



Góly: 35. Mašlonka (Przygodzki, Ross) - 8. Slovák (Paršin, Volgin), 19. Ihnačák (McPherson, Klhůfek), 59. Volgin, 59. McPherson (Bartánus, Snuggerud). Rozhodovali: M. Novák, Hronský - Durmis, Crman, vylúčení: 8:2 na 2 min, navyše Kukuča (Mich.) a Snuggerud (Koš.) obaja 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Vošvrda - Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, Bokroš, Mihálik, Mudrák - Erkinjuntti, Cameranesi, Regenda - Faith, Galamboš, Keränen - Mašlonka, Mráz, Galbavý - Przygodzki, Buc, Kukuča



Košice: Košarišťan - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Saucerman, Deyl, Romančík, Jacko - Klhůfek, Chovan, Rogoň - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Paršin, Slovák, Pereskokov - Jokeľ, Mrázik, Milý



/stav série: 0:1/

HK Nitra - HK Poprad 0:4 (0:1, 0:2: 0:1)



Góly: 4. Brejčák (Drgoň), 33. Skokan (Arniel), 38. Bjalončík (Matej Paločko), 54. Vandas (Skokan, Drgoň). Rozhodovali: Stano, Kalina – Synek, Bogdaň, vylúčení: 3:7 na 2 min, navyše: Holešinský - Rymsha obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2555 divákov.



Nitra: Honzík - Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Vitáloš, Bodák, Pupák - Buček, Holešinský, Krivošík - Rockwood, Buncis, Varga - Tvrdoň, Hrnka, Bajtek - Sýkora, Baláž, Múčka - Drábek



Poprad: Todykov - Brejčák, Drgoň, Tam, Novajovský, Ulrych, Rymsha, Hudec - Vandas, Skokan, Svitana - Bondra, Arniel, Ully - Livingston, Mlynarovič, Mešár - Paločko, Bjalončík, Petráš



/stav série: 0:1/

Michalovce 23. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 1. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:1. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe zajtra od 18.30 opäť v Michalovciach.Hostia nastúpili sebaisto a na vydarenej prvej tretine sa podpísal už jej úvod. Už od konca 2. minúty hrali Michalovčania oslabení, no situáciu ešte zvládli. Gólom sa neskončila ani sľubná šanca Saucermana, no druhú presilovku už Košičania využili. Slovák na hranici bránkoviska prihrávkou hľadal spoluhráča, no hráč domácich puk nešťastne zrazil za brankára Vošvrdu - 0:1. Domáci sa v prvej časti nedokázali dostať do hernej pohody a v 19. minúte inkasovali druhý gól. McPherson prihrávkou z otočky prekvapil obranu domácich a Ihnačák zblízka prekonal Vošvrdu - 0:2.Aj v úvode druhej časti boli aktívnejší hostia, no Michalovčanov naštartovala presilovka v 26. minúte. Tú síce nevyužili, no vytvorili si počas nej viacero šancí a v aktívnej hre pokračovali aj v ďalšom priebehu druhej časti. V 34. minúte brankár hostí Košarišťan pohotovo zmaril prečíslenie domácich a krátko na to mu pomohla aj žŕdka, keď si takmer strelil vlastný gól. V 35. minúte však už inkasoval po rýchlej akcii domácich, ktorú zakončil nepokrytý Mašlonka - 1:2. V 38. minúte mohol Milý zvýšiť na 1:3, no brankár Vošvrda napravil chybu spoluhráčov.Oba tímy si v tretej tretine dávali pozor na chyby a vylúčenia a šancí spočiatku nebolo veľa. Dianie v záverečnej časti gradovalo postupne. Najskôr Klhůfek nezvýšil náskok Košičanov, keď mu sľubnú šancu zmaril Vošvrda. Vyrovnanie nepriniesla ani príležitosť Galbavého a tak sa domáci v 58. minúte odhodlali k hre bez brankára. Ani so šiestimi hráčmi v poli však nevyrovnali a inkasovali ďalšie dva góly. Na 1:3 upravil do prázdnej bránky Volgin a hostia pridali gól aj v pokračujúcej snahe Michaloviec o vyrovnanie. Na 1:4 uzavrel McPherson.Hokejisti HK Poprad triumfovali v stredajšom 1. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Nitra 4:0. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe vo štvrtok od 18.00 opäť v Nitre.Séria Nitry s Popradom začala pred zaplnenou Nitra arénou v tradične výbornej atmosfére. Domáci však nedokázali využiť túto pozitívnu emóciu vo svoj prospech a húževnatí Popradčania zvládali plniť taktické pokyny takmer bezchybne. Ešte väčšie sebavedomie Popradčanom dodala v 3. minúte Brejčákova strela spoza Mezeia, ktorá zapadla až za chrbát Honzíka a hostia prvýkrát viedli. V 8. minúte mohol vyrovnať Baláž, no v tutovke zoči-voči Todykovovi netrafil ani priestor brány.V prostrednej časti pokračoval Poprad v nastolenej taktike, ktorá, zdá sa, na Nitru zafungovala. Dôsledné eliminovanie nebezpečných hráčov a ich obľúbených priestorov dalo „Kamzíkom“ možnosť na zaskočenie súpera. V polovici stretnutia mieril domáci kanonier Buček z ľavého kruhu iba do bočnej siete. V 33. minúte už hostia viedli 2:0, keď si forhendovým blafákom položil Skokan na zem Honzíka. Pred odchodom do kabín ešte zabezpečil trojgólové vedenie hosťom Paločko, ktorého gól korčuľou ešte musel odobriť videorozhodca.„Corgoni“ síce zvýšili v tretej tretine aktivitu, no doháňať trojgólové manko už bolo nad ich sily. Šťastenu definitívne urazil domáci Rockwood, ktorý v 49. minúte zaváhal pred odkrytou bránou. Nitranom nepomohla ani bitka, v ktorej sa do seba bez rukavíc pustili Holešinský a Rymsha. V 54. minúte uzavrel na 0:4 gólom v presilovej hre Vandas a Poprad sa tak radoval zo zisku prvého bodu v sérii.Hlasy po zápase:, tréner Nitry:tréner Popradu: