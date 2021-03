TIPOS EXTRALIGA: Michalovce údajne nedodržali limit mladíkov

Trenčín 20. marca (TASR) - Extraligový klub HK Dukla Trenčín podal námietku vedeniu najvyššej hokejovej súťaže. Dôvodom je nedodržanie limitu pre mladých hráčov v extraligovom zápase zo strany HK Dukla Michalovce v piatkovom stretnutí 49. kola. Trenčiansky klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Dukla pripomenula, že podľa usmernenia platného pre sezónu 2020/2021 musí mať každé mužstvo v extraligovom zápase minimálne jedného hráča do 20 rokov a ďalšieho do 21 rokov. Podľa vyjadrenia "vojakov" zároveň platí, že obaja majú byť korčuliari, takže do tohto limitu sa nepočítajú brankári. Michalovský tím, ktorý v piatok v Trenčíne zvíťazil 2:0, tento limit podľa Trenčína nesplnil. "Keďže sa porušenie spomínaného nariadenia považuje za neoprávnený štart hráča s následnou kontumáciou zápasu, žiadame o priznanie troch bodov nášmu klubu," uviedol klub na svojej stránke



Priznanie troch bodov by Duklu vrátilo do boja o prvú šestku a o jej definitívnom zložení by rozhodlo až posledné 50. kolo. V prípade, že zostane v platnosti výhra Michaloviec, Trenčania nastúpia do predkola play off. Momentálne figuruje na 6. mieste Detva so štvorbodovým náskokom pred Trenčínom.