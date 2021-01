TIPOS EXTRALIGA: Michalovce zdolali Slovan, Barani padli s N. Zámkami

29.kolo hokejovej Tipos extraligy:



HC'05 Banská Bystrica – HC Nové Zámky 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 20. D'Aoust (J. Sukeľ, Breton) - 19. Okoličány (Hain, Holenda), 21. Doggett (Bajtek), 30. Holovič (Holenda, Rogoň), 43. Števuliak (Ordzovenský, Bajtek). Rozhodovali: Baluška, J. Tvrdoň – Synek, Jedlička, vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: P. Mikuš (N. Zámky) 10 minút OT za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Banská Bystrica: Belányi (30. Gajan) – Cardwell, Žiak, Breton, Crevier-Morin, Bdžoch, Ďatelinka, Demo – Faško-Rudáš, Tamáši, Mistele – Marek Sloboda, D'Aoust, J. Sukeľ – Kriška, Dvorský, Kabáč – Vybíral, O. Giertl, Vyhonský

Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Holenda, Västilä B. Clarke, Ordzovenský, Fereta, Šeliga, P. Mikuš – G. Clarke, Seppanen, Majdan – Števuliak, Doggett, Bajtek – Rogoň, Holovič, Okoličány – T. Varga, Ondrušek, Rehák

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 28. Zekucia (Hickmott, Török), rozh. sam. nájazd Galamboš – 34. Kytnár. Rozhodovali: Müllner, Šefčík – Hercog, Beniač – Gajan st., vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše: Mudrák 5+DKZ - Štajnoch 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Michalovce: Tomek - Southorn, Mihalik, Ťavoda, McCormack, Ťavoda, Zekucia, Kolusz, Mudrák - Korhonen, Lalancette, Šoltés – Takáč, Suja, Bartánus – Regenda, Hickmott, Erkinjuntti – Török, Galamboš, Chalupa - Mašlonka

Slovan: Parks – Bačík, Sersen, Štajnoch, Mészároš, Valach, Ališauskas, Beňo, Maier – O'Donnell, Urbánek, Gašpar – Jendek, Kytnár, Šišovský – Rapáč, Bortňák, Kundrík - Uram, Lačný, Lepskii

HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Góly: 22. Charbonneau (Cox, Čacho), 44. Lyle (Sholl) - 26. Kalousek (Portokalis, Mezovský). Rozhodovali: Hronský, D. Konc st. - J. Konc ml, Crman, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Detva: Sholl – Lyle, Lalík, Gachulinec, Rymsha, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Bakala – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, Valent, Žilka – Magdolen, Klíma, Curry

Liptovský Mikuláš: Kozel – Nemec, Robertson, Petran, Valtola, Jesus, Mezovský, Pavúk, Rusina – Rud. Huna, Lištiak, Štrauch – Michalík, Oško, Hamráček – Portokalis, McShane, Kalousek – Bača, Uhrík, Haluška

HK Poprad - HK Nitra 4:3 pp (3:0, 0:3, 0:0 - 1:0)



Góly: 10. Haščák (Svitana, Skokan), 12. Matúš Paločko (Bjalončík, Livingston), 13. Haščák (Skokan, Hudec), 64. Bjalončík - 35. Slovák (Nemec, Hrnka), 38. Šťastný (Švarný, Bodák), 39. Mezei (Zech, Tvrdoň). Rozhodovali: Kalina, Štefik – Jurčiak, Ordzovenský, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Skokan (Poprad) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, bez divákov



Poprad: Rychlík – Drgoň, Brejčák, Seigo, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Hudec – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Tavi, Handlovský – Matúš Paločko, Bjalončík, Livingston – Mešár, Jevoš, Valigura – Hajnik.

Nitra: Cowley (13. Nagy) – Mezei, Nemec, Švarný, Bodák, Vitaloš, Zech, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, Šťastný, Žitný – Pätoprstý, Holešinský, Sýkora – Minárik, Šiška, Múčka.

HC Košice - HKM Zvolen 4:5 pp a sn (2:0, 0:3, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 5. Klhůfek (Pospíšil, Chovan), 14. Pavlin (Klhůfek, Pospíšil), 49. Chovan (Klhůfek, Baránek), 50. Mráz (Chovan) - 25. Bondra (Halama, Nuutinen), 28. Bondra (Nuutinen), 37. Betker (Kotvan, Mikúš), 46. Hraško (Puliš, Nuutinen), rozh. sam. nájazd Mikúš. Rozhodovali: Žák, Fridrich - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 6:6 na 2 min, navyše: Belluš 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku - Hraško 10 min OT za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Košice: Riečický - Pavlin, Baránek, Nemčík, Růžička, Slovák, Deyl, Michalčin - Réway, Pospíšil, Klhůfek - Jenyš, Mráz, Chovan - Belluš, Vrábeľ, Jokeľ - Milý, Havrila, Eliaš - Demek

Zvolen: Rahm - Betker, Chovan, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Meliško, Gubančok - Bondra, Mikúš, Puliš - Kolenič, Zuzin, Nuutinen - Marcinek, M. Halama, Tibenský - Ďuriš, Jedlička, Chlepčok

DVTK Miškovec - HK Dukla Trenčín 3:7 (0:1, 0:4, 3:2)



Góly: 46. Ostberger (Vas), 47. Magosi (Miskolczi), 60. Flick (Vojtkó, Anderson) - 15. Švec (Reddick), 23. Sádecký (Švec, Ackered), 33. Rehuš (Reddick, Sádecký), 37. Ackered (Kukučka), 40. Valach (Paukovček, Hecl), 48. Valach (Paukovček, Bezúch), 60. Reddick (Hecl). Rozhodovali: Korba, Snášel - Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:1, bez divákov



DVTK: Adorján (41. Kiss) – Wehrs, Rauhauser, Szirányi, Kiss, Murphy, Láda, Vojtkó – Ostberger, Vas, Rokaly – Anderson, Flick, Egle – Magosi, Galanisz, Csányi – Révész, Lövei, Miskolczi

Trenčín: LaCouvee – Lemcke, Ackered, Rehuš, E.Švec, Ilenčík, Rajnoha, J.Urban – Bezúch, Paukovček, Hecl – Chromiak, Kettunen, Kukuča – Berisha, Reddick, Valach – Krajč, J Švec, Sádecký

Banská Bystrica 8. januára (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v zápase piatkového 29. kola Tipos extraligy na ľade HC'05 Banská Bystrica 4:1. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad Slovanom Bratislava 2:1 po samostatných nájzdoch. Hokejisti Detvy zvíťazili nad Liptovským Mikulášom. Dosiahli šiesty triumf za sebou a druhý nad Mikulášom v rozmedzí dvoch dní. Hokejisti HK Poprad zdolali HK Nitra 4:3 po predĺžení.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili na ľade HC Košice 5:4 po samostatných nájazdoch. Hokejisti Trenčína zvíťazili v na ľade Miškovca 6:3. Hostia rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Maďarský tím utrpel piatu prehru za sebou.Banskobystričania nastúpili na zvolenskom ľade už aj s mladým 15-ročným novicom na pozícii centra Daliborom Dvorským. V prvej tretine vyprodukovali oba tímy málo šancí, o čosi viac ich mali hokejisti spod Urpína, najmä voľný Kriška z medzikružia a potom v presilovke Tamáši z dvoch metrov, puky mierili do brankára Kiviaha. Zaujímavé veci sa diali až na konci úvodného dejstva. Najprv hosťujúci Rogoň zblízka neprekonal bekhendom Belányiho, no ten napokon kapituloval, pretože Okoličány sa hodil okolo Creviera-Morina a v páde dostal vyrazený puk do bránky. Na tento zásah stihli "barani" odpovedať štrnásť sekúnd pred prestávkou. Jakub Sukeľ obkorčuľoval bránku a hoci puk do nej nezasunul, z dorážky sa stihol presadiť D'Aoust – 1:1.Začiatok stredného dejstva vyšiel lepšie hosťom. Do vedenia išli v 49. sekunde po rýchlom prechode do útoku, keď švihom vystrelil z kruhu Doggett. Tento hráč potom v presilovke zblízka peknou fintou neuspel a rovnako to nešlo ani jeho spoluhráčom v ďalších dvoch početných výhodách. Tri nevyužité presilovky za sebou Zámčanov napokon mrzieť až tak veľmi nemuseli, pretože skórovali bezprostredne po ich skončení. Na Belányiho platila tvrdá strela Holoviča spoza kruhu, keď sa očakával teč Feretu. Medzi banskobystrické žrde tak za stavu 1:3 putoval Gajan a bol hneď i v plnej permanencii. Likvidoval nájazd Seppänena a nebezpečnú dorážku Majdana. Následne už hrozil domáci tím v dočasnom zvolenskom stánku, na Kiviaha však nevyzreli Vyhonský, Breton a Mistele. V presilovke na konci tejto tretiny mal ešte tutovku z prečíslenia Breton, no opäť sa zaskvel brankár hostí.Aj začiatok tretej dvadsaťminútovky mali lepší hráči Nových Zámkov. Od modrej to totiž vyskúšal v hre štyroch proti štyrom Števuliak a po nešťastnom teči Kabáča, ktorý zmenil smer puku, Gajan inkasoval – 1:4. Bystričania sa potom ubránili presilovke súpera a snažili sa znížiť. Veľmi blízko boli k tomu produktívny obranca Bretom po peknom prieniku a ďalší zadák Cardwell pri ľavej žrdi. Kiviaho dobre zasahoval a zapotil sa aj pri presilovke "baranov" po koncovke Misteleho. Ďalšia početná výhoda tiež Bystričanom nevyšla, takže stav sa už nemenil, hoci pár sekúnd pred klaksónom neuspel na opačnej strane zoči–voči Gajanovi G. Clarke.Domáci hneď v úvode zápasu nevyužili presilovú hru, postupne sa predviedli prvými zákrokmi obaja brankári. Nepríjemný moment pre hostí nastal v 8. minúte, keď po súboji Mudráka s Gašparom zostal útočník Slovana s veľkými bolesťami na ľade a po zranení v hornej časti tela putoval do nemocnice. Mudrák dostal trest do konca zápasu, ale dlhú presilovku Slovan nevyužil. Dve početné výhody mali potom k dispozícii aj Michalovčania, ale gól v prvej tretine nepadol.V druhej dvadsaťminútovke mali Michalovce v úvode výhodu trestného strieľania, ale Lalancetteho pokus Parks vykryl. Ďalšiu šancu Dukly mal Suja, ale do vedenia dostal domácich až krátko nato Zekucia. Vzápätí mal Galamboš ďalšiu šancu, ale v samostatnom nájazde uspel brankár Slovana. Hostia potom mali možnosť presilovky a Kytnár v nej vyrovnal na 1:1. Vzápätí mohol poslať Slovan do vedenia O'Donnell, ale svoju šancu nevyužil.V tretej tretine boli domáci aktívnejší, mali niekoľko šanci rozhodnúť zápas v riadnom hracom čase, ale svoje možnosti nevyužili. Rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie, víťaza duelu určili až samostatné nájazdy. Presadil sa iba Galamboš a rozhodol o triumfe Dukly.Domáca Detva začala aktívne, už po 60 sekundách vnikol do útočného pásma Ščurko, ale obrana hostí bola pozorná, vzápätí netrafil z uhľa ani Kalousek a strela Lalíka trafila iba brankára Kozela. Najbližšie bola Detva k otváraciemu zásahu v 8. minúte, keď Cox prihral pred bránku Chardonneauovi, ale jeho pokus zlikvidoval Kozel. Neuspel ani Čacho, ktorý tečoval pokus Frederika Fekiača mimo troch žrdí a na opačnej strane neuspel Jesus, Sholl sa stihol presunúť a vyraziť jeho strelu.Detva pokračovala v útočnom snažení a zužitkovala ho v úvode druhej tretiny. Puk po vhadzovaní v útočnej tretine vybojoval Cox, spoza bránky prihral Charbonneauovi a ten nedal Kozelovi žiadnu šancu - 1:0. Domáci sa však z vedenia netešili dlho. V 25. minúte ešte Sholl zlikvidoval Štrauchov pokus aj Michalíkovu dorážku, ale v 26. minúte bol krátky na Kalouska, ktorý dorazil puk do odkrytej bránky. Detvu mohol poslať do vedenia Ľupták, ale Kozel na dvakrát zmaril jeho únik i následnú dorážku.Domácim vyšiel aj úvod záverečného dejstva. V 42. minúte ešte Curry minul, ale o minútu a pol poslal do vedenia Detvu obranca Lyle. Ten predviedol ukážkové sólo, keď spoza vlastnej bránky doviezol puk až do útočného pásma a spomedzi kruhov trafil presne. Liptáci sa snažili opäť vyrovnať, ale neúspešne. Naopak, v záverečnej desaťminútovke mohli inkasovať opäť, ale Cox ani Valtola vyšli naprázdno. V poslednej minúte sa dostal do sľubnej šance Oško, ale jeho blafák vystihol Sholl a ubránil tri body pre Detvu.V Poprade to počas prvej desaťminútovky prvej tretiny dlho nevyzeralo na dominanciu domácich. Gólovú smršť odštartoval v 10. minúte Haščák, keď po Svitanovej prihrávke úspešne premenil prečíslenie Popradčanov 2 na 1. Vzápatí sa dorážkou Bjalončíkovej strely priamo v bránkovisku prezentoval Matúš Paločko - 2:0. Nitrania si kalich horkosti vypili do dna v 13. minúte. Skokan poslal puk ideálny puk spoza bránku medzi kruhy, kde bol nikým nekrytý Haščák a na jeho zakončenie bol brankár Nitry Cowley krátky. Hosťujúca lavička na vývoj stretnutia reagovala brankárskou výmenou. Medzi tri žrde sa postavil Nagy. Na konci prvého dejstva sa domácim po nezavinenom strete s Mezeiom zranil útočník Tavi a pre zranenie ľavého kolena v zápase skončil.Nitra v druhej tretine ukázala súperovi svoju druhú tvár. Najprv v 35. minúte znížil blafákom na 3:1 Slovák po Nemcovom vysunutí z hĺbky vlastného obranného pásma. O tri minúty neskôr sa hostia dostali na dostrel jediného gólu. V presilove sa zblízka presadil Šťastný. "Kamzíci" ďalej pokračovali v sérii vlastných vylúčení. Hostia sa prepracovali k dlhej presilovek 5 na 3, ktorú po pár sekundách premenil tvrdou delovkou Mezei - 3:3. Popradčania naďalej pokračovali v rozháranej hre a Nitra sa v závere prostrednej časti znova dostala k presilovke o dvoch hráčov. Tú domáci s vypätím všetkých síl ubránili.V tretej tretine sa hra upokojila. Najväčšiu príležitosť nakloniť misky váh na stranu hostí spálil Žitný. Domácim sa po strete s rozhodcom zranil obranca Brejčák a popradská striedačka prišla o ďalšieho hráča. Popradčania si vážnejšiu príležitosť na skórovanie nevypracovali a zápas šiel do predĺženia. V ňom najprv netrafil odkrytú časť Rychlíkovej bránky Slovák. V 64. minúte ušiel po krídle domáci Bjalončík a svoje sólo pretavil do víťazného gólu.Prvá tretina patrila herne aj výsledkovo domácim. Hra sa od úvodu odvíjala najmä pred bránkou Zvolena a brankár Rahm bol v častej permanencii. Košičanov ešte viac povzbudila využitá presilovka v 5. minúte, v ktorej Klhůfek z ostrého uhla otvoril skóre - 1:0. Hosťom príliš nepomohla ani presilovka, v ktorej síce zovreli, ale neprekvapili Košičanov. Tí viedli od 14. minúty už 2:0, keď mal Pavlin dostatok času na dorážku vlastnej strely. Krátko nato nepridal tretí zásah Jokeľ, ktorému vzal istý gól z hokejky obranca Meliško.Hostia nastúpili do druhej tretiny s väčšou aktivitou a na koňa ich posadila 5-minútová presilovka počas vylúčenia Belluša. V nej Bondra skóroval po ideálnej prihrávke Halamu a ten istý hráč zblízka vyrovnal na 2:2. Hostia boli na koni, často sa hralo pred Riečickým a Košičanom sa nedarilo nadviazať na výkon z prvej tretiny. Naopak, v 37. minúte Zvolenčania zovreli súpera na dlhý časový úsek v obrannom pásme a obliehanie košickej bránky ukončil gól Betkera - 2:3.Hostia mali hru pod kontrolou aj v úvode tretej tretiny, čo potvrdil gól Hraška v 46. minúte. Košičanom pomohla ku kontaktnému gólu presilovka, v ktorej Chovan dorazil strelu Klhůfka - 3:4. V 50. minúte vyšiel domácim protiútok, v ktorom Chovan uvoľnil Mráza a bolo 4:4. Záver tretej tretiny síce priniesol viacero šancí na oboch stranách, ale o víťazovi sa rozhodlo až po 60. minúte.Oba tímy mali v predĺžení možnosť presilovky, ale o víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy. V nich skórovali Zuzin, Chovan a rozhodujúci nájazd premenil Mikúš.Už po necelých dvoch minútach mali domáci výhodu presilovej hry po vylúčení Bezúcha. Nevytvorili si však prakticky žiadne šance a po návrate trenčianskeho útočníka mohli inkasovať. Bezúch v prečíslení zvolil zakončenie a Adorján si na dvakrát poradil. Dukla sa dočkala až v závere tretiny, keď sa puk dostal k Reddickovi, maďarský brankár jeho pokus iba vyrazil a Švec otvoril skóre.Druhá tretina vyšla hosťom výborne. Už v 23. minúte zdvojnásobil náskok Sádecký, keď bez ťažkostí trafil odkrytú bránku. V 32. minúte putoval na trestnú lavicu Kettunen, ale Miškovec opäť v presilovke zlyhal. Nielenže nedokázal skórovať, vo vlastnom oslabení inkasoval, presadil sa Rehuša. Zo strany Dukly to nebolo všetko, v 37. minúte už viedla o štyri góly vďaka Ackeredovi a o 60 sekúnd potrestal Valach vylúčenie Osterberga - 5:0.V tretej tretine domáci zabrali, v priebehu minúty skorigovali na 2:5 gólmi Ostbergera a Magosiho. Ich nadšenie však schladil Valach svojím druhým zásahom, keď po 46 sekundách odpovedal na druhý gól Miškovca. V závere sa podarilo domácim streliť aj tretí gól vďaka Flickovi, posledné slovo však mal Trenčín - na konečných 7:3 upravil Reddick.