TIPOS EXTRALIGA: Nitra podľahla doma Popradu, Košice zdolali Zvolen

HK Nitra - HK Poprad 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Góly: 4. Tvrdoň (Slovák, Holešinský), 41. Tvrdoň (Slovák, Cardwell) - 19. Handlovský, 29. Dalhuisen (Preisinger, Handlovský), 30. Bjalončík (Haščák), 32. Zagrapan (Svitana) Rozhodovali: Baluška, Výleta - Synek, Durmis, vylúčení: 4:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: Cowley - Mezei, Cardwell, Švarný, Vitáloš, Š. Nemec, Pupák, Knižka - Tvrdoň, Slovák, Hrnka - Kollár, Šťastný, Lantoši - Holešinský, Dauda, Žitný - Minárik, Šiška, Škvarek - O. Stümpel

Poprad: Rychlík - D. Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Drgoň, Repe, M. Hudec, Kramár - Vandas, Preisinger, Handlovský - Mešár, Skokan, Haščák - Svitana, Zagrapan, Livingston - Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko - Hájnik

HC Košice - HKM Zvolen 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly: 20. Klhůfek (Pavlin, Mráz), 23. Klhůfek (Růžička), 37. Jenyš (Mráz, Pavlin), 45. Jenyš (Pospíšil, Chovan) - 58. Stupka (Mikúš, Hraško). Rozhodovali: Hronský, D. Konc st. - L. Beniač, Ordzovenský, vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše Havrila (Koš.) 5 min. + DKZ za napadn. hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov.



HC Košice: Sedláček - Pavlin, Baránek, Michalčin, Růžička, Slovák, Deyl, Cibák - Chovan, Pospíšil, Jenyš - Milý, Mráz, Klhůfek - Belluš, Havrilla, Jokeľ - Krasničan, Frič, Nagy

HKM Zvolen: Rahm - Betker, Hatala, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Meliško - Bondra, J. Mikúš, Puliš - McPherson, Zuzin, Nuutinen - Stupka, Helewka, Kelemen - Tibenský, Jedlička, Kolenič - Marcinek

Na snímke gól na 1:0, vľavo Pavel Klhůfek, vpravo Pavel Jenyš (obaja HC Košice) druhý zľava Peter Hraško, dole brankár Robin Rahm (obaja HKM Zvolen) v zápase 12. kola hokejovej Tipsport Extraligy HC Košice - HKM Zvolen v Košiciach v piatok 13. novembra 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta

HC Mikron Nové Zámky - HC'05 Banská Bystrica 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Góly: 38. Mikuš (Seppänen, Bajtek), 47. Seppänen (Iso-Mustajärvi), 57. Obdržálek (Zahradník, Bajtek) - 23. Faško-Rudáš (Šimun, Winquist), 28. Kabáč (Vašaš, Vybiral). Rozhodovali: Kalina, Stano - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Mikron Nové Zámky: Kiviaho – Holenda, Hain, Västilä, Ligas, Fereta, Mikuš, Šeliga – Obdržálek, Seppänen, Iso-Mustajärvi – Jurík, Ondrušek, Rogoň – Okoličány, Holovič, Bajtek – Rehák, Embrich, Barto - Zahradník

HC'05 Banská Bystrica: Vay – Drew, Breton, Žiak, Ďatelinka, Biro, Petrinec, Lopejský, Demo – Faško-Rudáš, Winquist, Sloboda – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Sojka, Šimun, Výhonský – Lunter, Giertl, Vybíral

HK Dukla Trenčín - DVTK Miškovec 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Góly: 29. Krajč (Ferenyi, Ďurina), 48. J. Švec (Bezúch, Starosta), 54. Hecl (Chromiak, Ackered) - 8. Egle, 25. Galanisz (Magosi, Rauhauser), 27. Osterberg (Egle, Szirányi), 39. Egle (Magosi), 41. Flick (Egle, Vas), 56. Osterberg (Szirányi, Rokaly). Rozhodovali: Korba, Snášel - Janiga, Bogdaň, vylúčení: 8:12 na 2 min, navyše Wehrs 10+DKZ za napadnutie rozhodcu, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HK Dukla Trenčín: Kristín (27. Valent) – Rajnoha, Starosta, Bokroš, Ackered, Mesikämmen, E. Švec, Stacha – Väyrynen, Kettunen, Bezúch – Chromiak, Valach, Hecl – Kukuča, J. Švec, Hlinka – Ďurina, Ferényi, Krajč – Maniaček

DVTK Miškovec: B. Kiss – Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Wolff, Rauhauser, Láda, Vojtkó – Egle, J. Vas, Flick – Magosi, Galanisz, Csányi – Jordan, Osterberg, Rokaly – Révész, Miskolczi, Ritó - Lövei

Nitra 13. novembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra si až vo ôsmom dueli v novej sezóne Tipos extraligy pripísali prvú prehru. V piatkovom dueli 12. kola prehrali doma s HK Poprad 2:4. Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HKM Zvolen 4:1. Pre Zvolenčanov to bol prvý zápas od 20. októbra. Hokejisti HC Mikron Nové Zámky zvíťazili na domácom ľade nad HC'05 Banská Bystrica tesne 3:2 a sú na čele tabuľky, hokejisti DVTK Miškovec zvíťazili v na ľade HK Dukla Trenčín 6:3.V úvode a po väčsinu prvej tretiny boli aktívnejší Nitrania. Do vedenia poslal svoj tím v 4. minúte presilovkovým gólom najproduktívnejší hráč Nitry Marek Tvrdoň - 1:0. Nitrania mali viacero príležitostí na odskočenie súperovi o dva góly, ale dobré šance Žitného či Šťastného za chrbátom Rychlíka neskončili. Naopak, Popradčanom sa podarilo vyrovnať 90 sekúnd pred koncom úvodného dejstva, keď za bránou chyboval Cowley a Handlovskému už nič nebránilo zasunúť puk do prázdnej brány.V druhej tretine sa obraz hry diametrálne zmenil. “Corgoni” robili množstvo individuálnych chýb a skúsené mužstvo z Popradu ich dokázalo nekompromisne trestať. Tlak hostí v priebehu trojminútovky vyústil do troch gólov v sieti Cowleyho. Do vedenia poslal Poprad obranca Dalhuisen, po ňom sa presadil Bjalončík a defenzívu Nitry vyšachovala dvojica Svitana a zakončujúci Zagrapan.Späť do hry dokázal vrátiť domácich už po 31 sekundách druhým gólom v zápase Tvrdoň. Nitrania boli živší ako v druhej tretine a na rozdiel gólu mohol znížiť v 49. minúte opäť Tvrdoň, ale tentokrát jeho pokus zneškodnil Rychlík. Nitranom sa už v závere nepodarilo dostať na kontakt a prvýkrát v sezóne okúsili prehru.Hostia nastúpili do súťažného zápasu po viac než troch týždňoch. V úvode sa prezentovali aktívnym pohybom, ktorý robil Košičanom problémy. V 3. minúte hrali "oceliari" presilovku, no v nej bol najbližšie ku gólu zvolenský útočník Bondra, ale Sedláčeka neprekonal. Košičania sa postupne dostali do tempa, viackrát ohrozili zvolenského brankára Rahma, ale ten viackrát podržal svoj tím. V 15. minúte ho v nádejnej pozícii neprekonal ani domáci obranca Cibák, no 17 sekúnd pred prvou prestávkou už išli domáci do vedenia. Dlhodobo slabú úspešnosť presiloviek vylepšil Klhůfek, ktorý zblízka dorazil puk za Rahma.V 21. minúte nezužitkoval šancu na vyrovnanie Zuzin, ktorému nedoprial radosť Sedláček po efektnom zákroku hokejkou. O dve minúty už Košičania viedli 2:0, keď Klhůfek strelou do brankárovho protipohybu zakončil únik jeden na jedného. V 28. minúte neznížil v sľubnej príležitosti Bondra. Košičania sa prezentovali vysokou efektivitou a v 37. minúte Jenyš zužitkoval Milého prihrávku 3:0.V úvode tretej časti si streleckú pozíciu vylepšil Betker, ale jeho šancu zmaril rozchytaný Sedláček. V 45. minúte spravili hostia chybu v strednom pásme, Košičania sa dostali do prečíslenia, ktoré Jenyš zakončil aj s prispením zvolenského obrancu Meliška - 4:0. Košický brankár Sedláček napokon nevychytal čisté konto, keďže 134 sekúnd pred koncom ho prestrelil Stupka.V úvode si oba tímy zahrali presilovku, lepšie ju zvládli hosťujúci hráči, keď mal v 5. minúte veľkú šancu Šimun, no z nájazdu Kiviaha neprekonal. Inak nebolo tempo vysoké, hra sa prelievala zo strany na stranu a na ľade sa skôr bojovalo. Výraznejšie šance prišli až v druhej polovici tretiny. V 13. minúte nedal zblízka Breton, na druhej strane sa po Rehákovej strele nedostal k dorážke Bajtek.Viac vzruchu prinieslo druhé dejstvo, v ktorom prišli aj góly. Už v prvej minúte mal dobrú šancu Winquist, ale do zakončenia sa mu hodil Västilä. Hostia sa dočkali o chvíľu neskôr, keď sa počas presilovky dostal pred bránkou k puku Faško-Rudáš a otvoril skóre. Bystričania využili druhú početnú výhodu v 28. minúte po akcii Vašaša s Kabáčom. Domáci sa nepoučili a súperom darovali v krátkom slede ďalšie dve presilovky. Tie sa však gólmi neskončili. V 38. minúte sa Zámkom podarilo znížiť, keď sa presadil tvrdou strelou od modrej Mikuš.V 45. minút mohol vrátiť Bystričanom dvojgólové vedenie Faško-Rudáš, ale sám pred Kiviahom nedal. O dve minúty išiel na trestnú Winquist a domáci vyrovnali, Iso-Mustajärvi prihral z ľavej strany Seppänenovi a ten rozvlnil sieť - 2:2. Novým Zámkom sa napokon podarilo dokonať obrat, keď sa v 57. minúte presadil pri ďalšej početnej výhode Obdržálek. V závere Kiviaho vychytal tutovku Šimuna.Už v prvej minúte sa dostal do šance Chromiak, no faulom ho zastavil D. Kiss a tak si Trenčania zahrali hneď v úvode presilovku. Nevyužili ju a rovnako dopadla aj následná početná výhoda hostí. Tých to však mrzieť nemuselo, v 7. minúte totiž krátko po sebe faulovali J. Švec a Starosta a presilovku o dvoch hráčov využil Egle - 0:1. I ďalej sa pokračovalo v nerovnovážnej hre, v 9. minúte mal gól na hokejke Hecl, no Miškovec zvládol aj ďalšie oslabenie. Hostia mohli ísť do dvojgólového vedenia v 11. minúte, no Vas ani na dvakrát neprekonal Kristína. V ďalších minútach mali lepšie šance i ďalšie dve presilovky Trenčania, gólu sa ale nedočkali.Naopak, hráči Miškovca boli v koncovke oveľa presnejší a v 27. minúte viedli už 3:0. Najprv sa presnou strelou spomedzi kruhov presadil Galanisz a krátko po ňom ostal sám pred bránkou Osterberg, ktorý našiel miesto pri Kristínovej žŕdke. Domáci tréner zareagoval striedaním brankárov a Valent mal hneď plné ruky práce, keď sa pred ním ocitol Vas. Svojich zverencov podržal a tí sa mu v 29. minúte odmenili gólom na 1:3. Z dorážky sa presadil Krajč. Trenčania v ďalších minútach pridali na obrátkach a súpera dostali pod tlak, zahrali si ďalšie dve presilovky, no opäť bez gólovej bodky. V závere znovu darovali súperom presilovku o dvoch hráčov a tí ju potrestali. Na 4:1 zvýšil Egle.Hostia odštartovali tretiu tretinu v dohrávanej početnej výhode a po kombinácii Vasa s Flickom viedli už o štyri góly. Chvíľu na to spálil veľkú možnosť Hecl a v 47. minúte zastavil prečíslenie dvoch na jedného až faul. Následnú presilovku Dukly zužitkoval J. Švec. Pri hre 5 proti 3 mohol zdramatizovať zápas Väyrynen, ale jeho strela skončila len na žŕdke. V 54. minúte sa to podarilo Heclovi, ktorý znížil na 3:5, no o dve neskôr stanovil konečné skóre Osterberg.