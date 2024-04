TIPOS EXTRALIGA: Nitra rozstrieľala Michalovce a vedie v sérii už 2:0

Semifinále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 2:8 (0:5, 1:1, 1:2)



Góly: 25. Daugavinš (Newton), 44. Vašaš (Buc) - 2. Hrnka (Buček, Cotton), 7. Buček (Gill, Bajtek), 12. Gajdoš, 13. Čederle (Cotton), 16. Newell (Gill, Mezei), 39. Bača (Cotton), 43. Hrnka (Kousa), 51. Lacka (Okoličány, Stacha). Rozhodovali: Snášel, Štefik - Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 9:11 na 2 min., navyše Heard 5 min. + DKZ za seknutie, Acolatse 5 min. + DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, Valach (všetci Mich.) 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:4, oslabenia: 2:0, 2902 divákov



Michalovce: Škorvánek (12. Glosár) - Bodák, Bindulis, Acolatse, Cibák, Michalčin, Macejko - Daugavinš, Newton, Puliš - Wilkins, Heard, Valach - Solenský, Suja, Varga - Kabáč, Buc, Vašaš

Nitra: Aittokallio - Cotton, Mezei, Bača, Kousa, Stacha, Gajdoš, Vitaloš - Bajtek, Gill, Buček - Newell, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bačo, Hrnka, Pobežal

Michalovce 4. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HK Dukla Ingema Michalovce vysoko 8:2 v druhom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa dostali do vedenia 2:0. Tretí duel je na programe v nedeľu v Nitre.Nitrania vykročili za druhým semifinálovým víťazstvom vydarenou prvou tretinou, v ktorej sa prezentovali najmä vysokou efektivitou. Už v 2. minúte využili presilovku, keď sa zblízka presadil Hrnka. Buček o päť minút aj s prispením teču obrancu Michalčina prestrelil brankára Škorvánka a od 12. minúty viedli hostia už 3:0, keď obranca Gajdoš zariadil striedanie v michalovskom bránkovisku. Glosár si udržal čisté konto iba 51 sekúnd, keďže v presilovke ho prekonal Čederle - 0:4. Prvú tretinu poznačilo nečakané prerušenie pre problém s ľadovou plochou, pre ktoré rozhodcovia poslali tímy do kabín a v hre sa pokračovalo po približne 15 minútach. Krátko po návrate zvýšil Newell už na 0:5. Podobne ako v prvej, aj v druhej tretine sa často vylučovalo a domácim pre vyššie tresty postupne predčasne skončili Heard, Acolatse i Valach. Domáci v druhej tretine znížili na 1:5 zásluhou kapitána Daugavinša, no Bača vrátil hosťom päťgólový náskok - 1:6. O góly nebola núdza ani v záverečnej tretine. Chybu domácich počas striedania využil v presilovke Hrnka (1:7), v pokračujúcom oslabení Vašaš strelou z otočky prekvapil Aittokallia (2:7) a skóre uzavrel Lacka v 50. minúte - 2:8.