TIPOS EXTRALIGA: Nitru opäť povedie tréner Stavjaňa

Nitra 5. decembra (TASR) - Staronovým trénerom hokejistov HK Nitra sa stal český kormidelník Antonín Stavjaňa. Vo funkcii nahradil Nordmundsa Sejejsa, ktorého vedenie klubu v novembri odvolalo z funkcie. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



K odvolaniu Sejejsa došlo ešte 15. novembra, odvtedy tím oficiálne viedol asistent Dušan Milo. Pre 59-ročného Stavjaňu ide o návrat do známeho prostredia po pol roku. V Nitre skončil po sezóne 2021/2022, v ktorej doviedol Nitru do finále extraligy, v ktorom podľahla Slovanu Bratislava. S tímom spod Zobora získal celkovo osem extraligových medailí.



Do klubu sa vrátil v situácii, keď sa jeho staronoví zverenci nachádzajú na poslednom 12. mieste tabuľky, pričom prehrali uplynulých sedem zápasov. Nitru povedie už v utorňajšom domácom zápase proti Slovanu Bratislava. "Sme veľmi radi, že sa Tondo Stavjaňa vracia medzi nás. Dohodli sme sa s trénerom, s ktorým nám to dlhé roky výborne fungovalo. V priebehu posledných pár týždňov sme s ním preberali možnosť jeho opätovného návratu. Konzultovali sme s ním aj mená iných potenciálnych kandidátov na post hlavného trénera v Nitre. Situácia sa vyvíjala a Tondovi sa napokon podarilo zariadiť si pracovné a najmä rodinné záležitosti tak, že od zajtra (utorok-pozn.) sa pripojí k nášmu tímu. Tondo sa pôvodne plánoval vrátiť k trénovaniu od ďalšej sezóny. Tešíme sa, že je tomu tak už teraz a u nás, lebo si ho nevieme predstaviť na inej ako nitrianskej striedačke," uviedol nitriansky klub v oficiálnom stanovisku.