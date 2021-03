TIPOS EXTRALIGA: Nové Zámky vyrovnali v Košiciach sériu play-off

2. zápas predkola play off Kaufland play off Tipos extraligy:



HC Košice - HC Nové Zámky 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) - na zápasy 1:1



Góly: 7. Krasničan (Deyl, Havrila) - 2. Rogoň (Majdan, Seppänen), 5. Jurík (Iacobellis, Roman). Rozhodovali: T. Orolin, Štefik - Durmis, Stanzel, vylúčení: 8:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, zmeny: 57. Lackovič (N. Zámky) namiesto Kiviaha, 58. Kiviaho namiesto Lackoviča, bez divákov.



HC Košice: Riečický - Pavlin, Baránek, Růžička, Cibák, Slovák, Deyl, Petran - Klhůfek, Mráz, Chovan - Milý, Poirier, Lapšanský - Frič, Jacobs, Jokeľ - Belluš, Havrila, Krasničan - Eliaš

HC Nové Zámky: Kiviaho (57. - 58. Lackovič) - Västilä, Hain, Holenda, Fereta, Mikuš, Roman, Petrík, Šeliga - Rogoň, Doggett, Števuliak - Jurík, Iacobellis, Varga - Majdan, Seppänen, Okoličány - Andrisík, Ondrušek, Zahradník

Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Súper nám rýchlo gólovo odskočil, no my sme sa vrátili do zápasu. Chlapcom nemôžem uprieť snahu, tlačili sa do predbránkového priestoru, ale nepadalo nám to. Súpera podržal aj brankár."

Marek Dubec, asistent trénera HC Nové Zámky: "Obe mužstvá sa dnes viac sústredili na hru. My sme dnes hrali veľmi kompatne a všetci hráči plnili to, čo mali. Výborne nám zachytal aj brankár Kiviaho. Našich hráčov sme pred zápasom nabádali, aby sa sústredili na hru a neriešili iné veci. Zápas bol napínavý až do konca. Bolo viacero šancí, v ktorých sa zápas mohol zlomiť, ale brankári čarovali. Verím, že nás toto víťazstvo nakopne do domácich zápasov."

Košice 25. marca (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v druhom dueli predkola Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HC Košice 2:1. Stav série hranej na tri víťazné zápasy vyrovnali na 1:1. Séria sa presunie do Nových Zámkov, kde sú v sobotu a v nedeľu na programe tretí a štvrtý zápas.Aj do druhého zápasu vstúpili aktívnejšie hostia, no na rozdiel od prvého potvrdili svoju streleckú prevahu aj gólmi. V 2. minúte rýchlo využili presilovku, keď zadovku Majdana zužitkoval pred bránkou nepokrytý Rogoň - 0:1. O tri minúty neskôr sa hostia dostali do prečíslenia, v ktorom Jurík zblízka prekonal Riečického - 0:2. Gólovo úrodný úsek zakončil Krasničan, keď sa dostal za obranu hostí a poradil si aj s brankárom Kiviahom - 1:2. Po tomto momente ubudlo gólových príležitostí, ale aktéri naďalej predvádzali bojovný hokej s množstvom osobných súbojov. V sľubnej šanci v 12. minúte nevyrovnal Milý a skóre sa nezmenilo ani po presilovke domácich v 18. minúte.Bojovný hokej pokračoval aj v druhej tretine, avšak bez prehnaných emócií. Brankár Kiviaho podržal svoj tím v 28. minúte, keď zmaril pohotové zakončenie Klhůfeka. V 32. minúte sa neujali dorážky Poiriera a o päť minút neskôr na opačnej strane neskóroval ani Doggett, keď osamotený neprekvapil Riečického.V 42. minúte boli hostia blízko k tretiemu gólu, Iacobellis však trafil iba žŕdku a z dorážky neuspel Varga. Hostia efektívne bránili tesný náskok a v ofenzívnej aktivite Košičanov chýbal moment prekvapenia. V 56. minúte nezvýšil náskok hostí Seppänen, keď jeho pohotovú strelu vyrazil Riečický. Košičania sa v závere dostali aj k hre bez brankára, ale počas nej si nevytvorili výraznú gólovú príležitosť.