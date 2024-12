TIPOS EXTRALIGA: Nové Zámky zdolali Nitru v 31. kole hladko 8:1

TEL-31. kolo:

Nové Zámky: Rychlík – Maalahti, Lalonde – Hudec, Komuls – Chatrnúch, Roman – Lapšanský, Slovák, Hawryluk – Ritchie, Rapuzzi, Thomas – Jendek, Ondrušek, Žitný – Okoličány, Urbánek, Kováč

Nitra: Aittokallio – Bača, Green – Mezei, Cotton – Auk, Vitáloš – Lisý, Ferkodič – Jackson, Čederle, Lacka – Buček, Gill, Ritchie – Bajtek, Bubela, Hrnka – Stümpel, Chrenko, Bačo

Nové Zámky 26. decembra (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili vo štvrtkovom 31. kole Tipos extraligy nad HK Nitra hladko 8:1. Pre Zámčanov to je tretí triumf po sebe, no naďalej sú na poslednom mieste tabuľky s 25 bodmi.Hetrikom sa blysol domáci William Rapuzzi, pridal k nemu aj asistenciu. Pred koncom druhej tretiny ho však trafil puk na striedačke a kanadský útočník musel ísť do kabíny na ošetrenie. Rozhodcovia predčasne ukončili druhú tretinu, aby sa mohol upraviť ľad a zostávajúcich 94 sekúnd sa dohralo spolu s treťou tretinou.(3:0, 1:1, 4:0)Góly: 5. Rapuzzi, 15. Rapuzzi, 18. Hudec (Thomas, Komuls), 37. Rapuzzi (Ritchie, Lalonde), 44. Ritchie (trestné strieľanie), 47. Thomas (Hawryluk), 53. Ritchie (Rapuzzi), 55. Thomas (Beauchamp) - 39. Buček (Cotton, Gill). Rozhodcovia: Novák, Výleta – Tichý, Jedlička, vylúčení: 5:6, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2196 divákov.