TIPOS EXTRALIGA: Obranca Brincko sa vracia do Popradu

Poprad 5. mája (TASR) - Staronovou posilou hokejového klubu HK Poprad sa stal Boris Brincko. Účastník Tipos extraligy o tom informoval na svojom webe.



Dvadsaťtriročný obranca sa vracia do materského klubu po troch rokoch vo Francúzsku. "Klub o mňa prejavil záujem, čo ma veľmi potešilo a s radosťou som sa vrátil do Popradu, pretože mi je stále blízky. Spravím maximum, aby som trénerov presvedčil o mojich schopnostiach a usadil sa napevno v prvom tíme. To je moja hlavná priorita, dostať sa a udržať v prvom tíme Popradu. Tri roky vo Francúzsku mi pomohli k tomu, že sa vraciam skúsenejší a vyhranejší," povedal po svojom návrate pod Tatry.



O dôvodoch, prečo klub oslovil svojho odchovanca a aké ma od neho očakávania, sa vyjadril aj riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi: "Je to mladý obranca, náš odchovanec, ktorý hral pravidelne francúzsku ligu, ktorá ma svoju kvalitu. Myslím si, že po troch rokoch prišiel čas mu dať šancu v extralige a verím, že svojimi schopnosťami sa dokáže presadiť v A-tíme Popradu. Boris je pracovitý obranca s dobrou postavou a verím, že nám pomôže."



Brincko doposiaľ odohral v slovenskej extralige 30 zápasov, v ktorých strelil jeden gól. Štarty absolvoval v drese Popradu a slovenskej dvadsiatky. Zažil aj krátkodobé hosťovania v prvoligových Michalovciach a francúzskom Nantes. Predošlé tri sezóny bol stabilnou súčasťou tímu z Nice, kde v 106 zápasoch nazbieral 18 bodov za 4 góly a 14 asistencií.