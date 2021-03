TIPOS EXTRALIGA: Oceliari vstúpili do play-off triumfom nad N. Zámkami

1. zápas predkola play off Kaufland play off Tipos extraigy:



HC Košice - HC Nové Zámky 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) - /stav série: 1:0/



Góly: 16. Lapšanský (Poirier, Růžička), 19. Jacobs (Jokeľ), 26. Poirier (Mráz), 37. Slovák (Mráz, Pavlin) - 20. Števuliak (Holenda). Rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - Synek, J. Konc ml., vylúčení: 7:5 na 2 min., navyše Chovan 10 min. OT za hrubosť, Belluš 5+DKZ za hrubosť, Jacobs (všetci Koš.) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, Dogett 5+DKZ za hrubosť, Zahradník (obaja N. Zámky) 5+DKZ za pichnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Košice: Riečický - Pavlin, Baránek, Růžička, Cibák, Slovák, Deyl Novota - Klhůfek, Chovan, Réway - Poirier, Mráz, Lapšanský - Frič, Jacobs, Jokeľ - Belluš, Havrila, Milý - Krasničan

HC Nové Zámky: Kiviaho - Västilä, Hain, Holenda, Fereta, Roman, Mikuš, Petrík, Šeliga - Rogoň, Doggett, Števuliak - Varga, Iacobellis, Jurík - Okoličány, Seppänen, Majdan - Andrisík, Ondrušek, Zahradník

Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Prvá tretina bola z našej strany kostrbatá, ale po nej sme si v kabíne vysvetlili určité veci. Potom už naša hra mala spád a mali sme dostatok gólových príležitostí, aby sme ešte navýšili výsledok. V závere sme už kontrolovali výsledok. My naďalej pôjdeme za svojím cieľom a určite neuhneme zo súbojov."

Marek Dubec, asistent trénera HC Nové Zámky: "Očakávali sme, že to bude vypätá séria a zdá sa, že takou naozaj bude. Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, aktívne a s pohybom. Žiaľ, zlyhávali sme v premieňaní šancí. Súper sa v druhej tretine zlepšil, prevzal iniciatívu a neskôr bol zápas veľmi nervózny. Boli v ňom veci, ktoré do takýchto zápasov už patria, ale obojstranne aj také, ktoré by tam nemali patriť. Myslím si, že do druhého zápasu hlavy vychladnú."

Košice 24. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 1. zápase predkola play off Kaufland play off Tipos extraigy nad HC Nové Zámky 4:1. Druhý zápas série hranej na tri víťazné stretnutia je na programe vo štvrtok od 18.00 opäť v košickej Steel aréne.V prvej tretine predviedli väčšiu ofenzívnu aktivitu hostia, ale nebolo im to veľmi platné. V 6. minúte sa neujali Rogoňove dorážky, v 10. neuspel v úniku Števuliak a košický brankár Riečický si poradil aj s ďalšími strelami hostí. Na nevyužité šance doplatili v 16. minúte, keď Lapšanský lišiackou strelou z ostrého uhla prekvapil Kiviaha a v presilovke otvoril skóre - 1:0. V nájazde dvoch proti jednému nevyrovnal Ondrušek a Košičania opäť trestali, keď Jacobs spomedzi kruhov vymietol pravý horný roh Kiviahovej bránky - 2:0. Toto skóre však vydržalo iba 47 sekúnd, keď Števuliak v strednom pásme unikol obrane domácich a prestrelil Riečického - 2:1.Košičania si dávali v druhej tretine väčší pozor na defenzívu a efektívne využívali gólové šance. V 25. minúte najskôr Chovan v samostatnom úniku trafil do žŕdky, ale Poirier uplatnil dôraz okolo súperovej bránky a bolo 3:1. Hosťom k zníženiu nepomohli ani dve presilovky. Obranca Slovák sa po návrate z trestnej lavice zapojil do ofenzívy a svojím prvým gólom v sezóne zvýšil na 4:1.Domáci hráči v úvode tretej časti kontrolovali svoj náskok a nepúšťali sa do riskantnej ofenzívy. V 48. minúte vzplanuli emócie, do potýčky sa zapojili Dogett, Réway, Števuliak i Chovan a výsledkom bola 5-minútová presilovka domácich. V nej nemal Kiviaho veľa práce, no opäť sa na ľade aj iskrilo, keď sa do seba pustili Belluš a Zahradník. V závere zápasu upadlo tempo hry a gól nepriniesla ani 5-minútová presilovka hostí.