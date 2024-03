TIPOS EXTRALIGA: Poprad zdolal Zvolen 4:3 pp a vyhral základnú časť

TEL - 49. kolo:

HKM Zvolen – HK Poprad 3:4 pp (1:0, 0:1, 2:2 – 0:1)



Góly: 5. Zuzin, 41. Zuzin (Bondra, Gachulinec), 50. Šiška (Fortin, Rauhauser) – 36. Bates (Bjalončík, Turan), 46. Bjalončík (Turan, Svitana), 46. Záborský (Coulter, Dwowski), 63. Dmowski (Bates, Svedberg). Rozhodcovia: Baluška, M. Novák – Valo, Jurčiak, vylúčení na 2 min: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2497 divákov.



Zvolen: Kupsky – Sládok, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Andersson – Bondra, Fortin, Zuzin – Lukosevicius, M. Hults, Hecl – Marcinek, Csányi, Šiška – Kolenič, Gabor, Mišiak

Poprad: Vay – J. Brejčák, Betker, Brincko, Svedberg, Turan, D. Brejčák, Česánek – Záborský, Coulter, Dmowski – Calof, Bates, Bjalončík – Svitana, Jendek, Kukuča – Mlynarovič, Suchý, Šotek – Bodnár



HK Spišská Nová Ves - HC 05 Banská Bystrica 6:2 (0:0, 0:1, 6:1)



Góly: 42. Valach (Rapáč), 47. Burgess (Archambault, Rapáč), 50. Bakoš, 51. Myklucha (Džugan, Vandas), 60. Drábek (Bakoš, Kerbashian), 60. Nellis (Rapáč, Archambault) - 26. Bíreš (Matoušek), 52. Faith (Hora, D. Stránský). Rozhodovali: J. Konc ml., Stano - Gegáň, Bogdaň, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2909 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Romaňák, Žiak, Ališauskas, Valach, Groch - Burgess, Nellis, Archambault - Bakoš, Kerbashian, Drábek - Rapáč, Bortňák, Majdan - Džugan, Myklucha, Vandas

Banská Bystrica: Rabčan - Luža, Bačik, D. Stránský, Hora, Nielsen, Ďatelinka, Žabka - Turnbull, Vela, Wilkins - Výhonský, Bíreš, Matoušek - Gašpar, Langkow, Faith - Macek, Petriska, Štrauch

HC MIKRON Nové Zámky - HC Slovan Bratislava 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)



Góly: 14. Stupka (Števuliak, Kozák), 19. Stupka (Roy, Múčka) - 8. Poirier (Pecararo), 12. Pecararo (Poirier, Maier), 13. Maier (Takáč, Fominych), 58. Sersen (Šille), 60. Mahbod (Fominych). Rozhodovali: Žák, Snášel - Ordzovenský, Hajnik, vylúčení: 3:7 na 2 min, navyše: Hatala 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2632 divákov.



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Lee, Ligas, Mamčics, Laurenčík, Kozák, Mészáros - Michnáč, Prokeš, Johnson - Múčka, Roy, Ružek - Števuliak, Ondrušek, Stupka - Kováč, Barto, Šišovský

Slovan: Godla - Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Romančík - Pecararo, Findlay, Poirier - Fominych, Mahbod, Takáč - Török, Preisinger, Lukošik - Žitný, Šille, Dudáš - Kukumberg

Zvolen 3. marca (TASR) - Hokejisti Popradu sa stali víťazmi základnej časti Tipos extraligy 2023/2024. V predposlednom 49. kole triumfovali na ľade Zvolena 4:3 po predĺžení a zaistili si konečné prvé miesto v tabuľke. Pred Michalovcami, ktoré zvíťazili nad Liptovským Mikulášom (6:1), majú nedostihnuteľný štvorbodový náskok."Kamzíci" si zabezpečili prvýkrát v histórii prvenstvo v dlhodobej časti v najvyššej slovenskej súťaži a získali Pohár Dušana Pašeka. Ich dovtedajším najlepším umiestnením bola druhá priečka v ročníku 2010/2011. V play off potom postúpili do finále, ale v boji o titul nestačili na Košice a prehrali 1:4 na zápasy.Popradčania sa dostali na čelo tabuľky 2. februára po domácom víťazstve (4:1) nad Duklou Trenčín a odvtedy už pred seba nepustili žiadneho súpera. Hráči tímu spod Tatier pritom v polovici novembra figurovali až na 11. pozícii. Vedenie klubu však potom pristúpilo k zmene trénera a Čecha Aleša Tottera vystriedal na striedačke Todd Bjorkstrand. Práve americký kouč má výrazný podiel na tomto úspechu, keďže pod jeho vedením odohralo mužstvo 32 duelov s bilanciou 24 víťazstiev a 8 prehier, celkovo získalo 70 bodov.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili nad HC 05 Banská Bystrica 6:2 v nedeľňajšom zápase predposledného 49. kola základnej časti Tipos extraligy. Udržali si tým šancu na druhé miesto, priebežne sú o skóre tretí za Michalovcami. Banskobystričania sú naďalej v hre o priamy postup do štvrťfinále, v záverečnom zápase dlhodobej časti však musia zdolať Nitru a potrebujú aj ďalšie priaznivé výsledky.Diváci videli v prvých dvoch tretinách iba jeden gól, o ktorý sa v 26. minúte postaral banskobystrický útočník Bíreš. Spišiaci však predviedli v tretej tretine gólový uragán, do 51. minúty strelili štyri góly a svoj náskok zvýšili počas hry hostí bez brankára.Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom zápase 49. kola Tipos extraligy na ľade HC MIKRON Nové Zámky 5:2 a posunuli sa na šieste miesto, ktorá znamená miestenku vo štvrťfinále play off."Belasí" vyhrali tretí duel v sérii a na konte majú 74 bodov. Na piatu Nitru strácajú dva a pred siedmym Zvolenom a ôsmou Bystricou majú náskok jeden. O priamych postupujúcich sa rozhodne v záverečnom 50. kole základnej časti, ktoré je na programe v piatok 8. marca. Hokejisti Nových Zámkov už s istotou obsadia 11. miesto a po základnej časti sa pre nich sezóna skončí.Slovan mal dobrý vstup do zápasu, keď strelil v priebehu 8. až 13. minúty tri góly. Sľubný náskok však neudržal, do prestávky znížil dvoma gólmi domáci Stupka. Zámky mohli vyrovnať v druhej tretine, ale nevyužili štyri presilovky a potom ani piatu v úvode tretieho dejstva. Vyše minútu pritom hrali aj vo výhode o dvoch hráčov. Domácich v závere oslabil Hatala, ktorý dostal za napadnutie hlavy a krku 5+DKZ, a Slovan pridal ešte dva góly.