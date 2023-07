TIPOS EXTRALIGA: Realizačný tím Slovana doplnia Jendek a Kosa

Bratislava 17. júla (TASR) - Novými členmi realizačného hokejového tímu HC Slovan Bratislava sa stali Rudolf Jendek ako asistent hlavného kouča a Peter Kosa na pozícii trénera brankárov. Vedenia účastníka Tipos Extraligy o tom informovalo na oficiálnej webstránke klubu.



Jendek nahradil Andreja Podkonického, ktorý sa rozhodol prijať ponuku z klubu Avangard Omsk. Do Slovana sa vracia po roku, v minulej sezóne pôsobil ako hlavný tréner na striedačke extraligovej Banskej Bystrice a neskôr prvoligového Martina. "Veľmi ma teší, že som opäť súčasťou klubu, v ktorom som prežil väčšinu svojej hráčskej aj trénerskej kariéry. V rozhovoroch s generálnym manažérom Otom Haščákom a hlavným trénerom Jánom Pardavým sme našli spoločnú reč ohľadom mojich úloh v realizačnom tíme. Budem mať na starosti defenzívu a zlepšovanie individuálnych činností hráčov. Verím, že budem prínosom a naplním očakávania ľudí, ktorí mi dali dôveru," povedal.



Novým trénerom brankárov sa stal Kosa, ktorý v tejto funkcii nahradí slovinského odborníka Petra Skrabelja. Tomu skončila štvorročná zmluva a rozhodol sa v kariére pokračovať v KHL, pred časom ho ako nového kouča brankárov predstavil tím Traktor Čeljabinsk. Kosa je bývalý brankár, počas hráčskej kariéry pôsobil v Trenčíne, Senici v druhej lige a tiež v nižších súťažiach vo Francúzsku. Pred niekoľkými rokmi absolvoval odbornú stáž v Montreale Canadiens. Od sezóny 2015/16 je prakticky bez prerušenia stabilnou súčasťou realizačného tímu seniorskej reprezentácie, ako aj juniorskej reprezentácie do 20 rokov.



"Oficiálne som spečatil pôsobenie v najväčšom slovenskom klube s bohatou históriou, v ktorom hralo a trénovalo množstvo osobností slovenského a československého hokeja. Je to česť, ale zároveň aj výzva v mojej kariére. Prichádzam s pokorou a rešpektom, ale o to motivovanejší za výhrami, aby sme mohli potešiť každého bratislavskeho fanúšika. Budem sa snažiť tvrdo pracovať a verím, ze tréningovými metódami, myšlienkami, názormi a hodnotami budem nápomocný v kvalitatívnom raste brankarov," uviedol Kosa.



Jendek s Kosom doplnia v realizačnom tíme hlavného kouča Pardavého, asistenta trénera Richarda Kapuša, ktorý má na starosti ofenzívu mužstva a hru v presilovkách, videoanalytika Pavla Rybára a kondičného trénera Jána Kovačiča. Mužstvo má zraz pred hlavnou fázou letnej prípravy v stredu 26. júla a na ľad vykorčuľuje po prvý raz v pondelok 31. júla.