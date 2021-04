TIPOS EXTRALIGA: Réway sa poďakoval Košiciam za šancu

Košice 2. apríla (TASR) - Sezóna 2020/2021 priniesla hokejistom HC Košice 9. miesto, koniec už v predkole play off a s tým súvisiacich minimum dôvodov k spokojnosti. K pozitívam však patrila gradácia formy Martina Réwaya, ktorý sa po vlažnom rozbehu do sezóny stal jedným z lídrov tímu. TASR porozprával o sezóne, svojich plánoch do budúcna, ale aj o dôvodoch, pre ktoré sa vyhýba médiám. Podobne na súvisiace témy bývalý tréner košického klubu Jan Šťastný.



Košický klub trápili pred sezónou 2020/2021 ekonomické problémy a káder začal budovať neskôr ako ligoví konkurenti. Do tímu vtedajšieho trénera a športového manažéra Jana Šťastného prišiel aj Martin Réway, ktorý mal za sebou sľubné obdobie v Poprade. Sezónu 2019/2020 začal v Kladne, ale vo februári zamieril pod Tatry. Hoci si pôsobenie pochvaľoval, napokon sa v lete sťahoval do Košíc. "Teraz už môžem prezradiť, že úplne prvý hráč, s ktorým som pred sezónou 2020/2021 podpísal zmluvu, bol práve Martin. Rozhodol som sa tak po tom, čo som videl náš posledný zápas pred vypuknutím pandémie. Bolo to v Poprade, prehrali sme 1:3 a Martin dal gól a bolo ho vidieť. Chcel som, aby hral v ďalšej sezóne v košickom drese," povedal Jan Šťastný pre TASR.



Réwayove ďalšie kroky skutočne viedli do Košíc a to aj napriek neistej situácii u "oceliarov." Popradčania, ale aj iné kluby, už v tom čase zverejnili takmer kompletné kádre, no v košickom klube boli skôr skeptickí a opatrní. Dvojnásobný účastník MS mal trpezlivosť: "Hoci dlho nebolo jasné, či klub vôbec nastúpi do sezóny, Martin čakal do poslednej chvíle. Po našom rozhovore mi povedal, že jediný, komu verí a kto je schopný vrátiť ho na profesionálnu úroveň, som ja. Poznám ho od jeho desiatich rokov, keď sme ho objavili na štadióne na Štvanici a následne ho priviedli do Slavie Praha. Trénoval som ho štyri roky, kontroloval som mu žiacku knižku a všetci sme vedeli, aký talent je v ňom. Každý geniálny hráč je trochu zvláštna povaha a to som sa snažil povedať aj hráčom v košickej šatni, keď v nej Martin práve nebol. Bolo veľmi dôležité, že to kabína rešpektovala a veľmi mi s tým vo vzťahu k nemu pomáhala, aj keď sme si spočiatku museli vyjasniť určité veci. Napokon sme videli, že v závere sezóny bol náš najlepší hráč. Je neskutočne platný pre tím a keď s ním nájdete spoločnú reč, tak vám to vráti. Je v ňom niečo, čo chýba mnohým hráčom a aj keby trénovali od rána do večera, tak tú genialitu a cit pre hokej nikdy nebudú mať ako on," povedal Šťastný.



"Réwy" však nemal ideálny štart do sezóny. V prípravnom období bol viditeľný kondičný deficit, ktorý sa podpísal aj na pomalšom rozbehu do extraligy. "Začiatok bol ťažký, kondične nevyzeral dobre a často mi ho bolo až ľúto. Zvlášť v úvodných tréningoch bolo vidieť, ako bojuje s kondíciou a ja som už iba tlačil očami čas, aby už bol koniec tréningovej jednotky. Ale videl som a aj cítil, že veľmi chce a túži to zlomiť. Bol odhodlaný a v každom tréningu išiel na hranu. A tiež som vedel, že mám v realizačnom tíme obrovského profesionála na kondičnú prípravu Daniela Kičuru a aj fyzioterapeutku Zuzku Tencerovú a lekára Tomáša Ševčíka. S nimi sme pracovali na tom, aby sme Martinovi pomohli a vrátili ho tam, kam patrí," zdôraznil Šťastný.



Ani Martin Réway sa na svoje výkony nepozeral ružovými okuliarmi. Bilancia 2 asistencie po 10 zápasoch odzrkadlila jeho možnosti v úvode ročníka, no od začiatku decembra išla výkonnostná krivka nahor. "Keby som mal v úvode sezóny hodnotiť svoje výkony, tak by som bol určite kritický. Spočiatku to nebolo ono. Cítil som absenciu poriadnej prípravy. V čase, keď prebiehala letná príprava, som sa pripravoval prakticky sám a v obmedzených podmienkach, čo bolo spôsobené pandémiou. Do posilňovne som sa dostal iba občas a nejaké behy, ktoré som absolvoval, neboli to pravé. Potom sme s kondičným trénerom HC Košice Danielom Kičurom postupne začali pracovať, dali sme si určité ciele a pracovali na ich naplnení. Prejavilo sa to aj výkonmi na ľade a postupne som sa cítil stále lepšie," priznal Réway pre TASR.



Zatiaľ čo v úvode sezóny mal skôr priemerný "ice-time," v jej závere patril k najvyťažovanejším hráčom košického tímu. Formu postupne gradoval a v záverečných 13 zápasoch základnej časti nazbieral 20 bodov: "Rád by som povedal, že som sa naozaj bavil hokejom, ale k tomu sú nevyhnutné výsledky, hlavne ten finálny. Počas sezóny to bolo celkom dobré. Navyše každý vedel, za akých podmienok sa skladalo mužstvo. Žiaľ, ako tím sme chceli ísť ďalej než do predkola. Dnes už vieme, že keby sme tri kolá pred koncom vyhrali v Miškovci, tak by sme boli v play off a všetko mohlo byť ináč. Na keby sa však nehrá."



Ani Réwayove schopnosti napokon nepomohli košickému tímu k účasti v play off. V predkole ho tréner Marcel Šimurda, ktorý vo februári nahradil Šťastného, nasadil do formácie k produktívnym lídrom Michalovi Chovanovi a Pavlovi Klhůfkovi. Novozámčania však eliminovali elitnú košickú trojicu a Košiciam ukončili sezónu po prehre 1:3 na zápasy. "Videl som všetky zápasy Košíc s Novými Zámkami a môžem povedať, že Zámky sa obávali jediného hráča - Réwaya. Som presvedčený, že Košice prehrali sériu už v prvom zápase, hoci ten zápas vyhrali po tom, čo kanadský hráč (Slater Doggett, pozn.) knokautoval Martina. Môj názor je, že mužstvo odrazu stratilo psychickú výhodu a nechalo sa vykoľajiť," tvrdí Jan Šťastný.



Aj niekoľko dní po vypadnutí v predkole bolo z Réwaya cítiť sklamanie. Hoci viaceré výsledky v základnej časti a aj 8. miesto v tabuľke naznačili, že košické mužstvo nepatrí k favoritom, neúčasť v play off si nikto z hráčov nepripúšťal. Réway sa chcel dôvere košického klubu odvďačiť lepším výsledkom: "V klube som sa cítil výborne. So spoluhráčmi sme vytvorili dobrú partiu a vychádzali sme aj s trénermi a vedením klubu. V neľahkom období plnom neistoty sa nám snažili vytvoriť čo najlepšie podmienky. Som veľmi vďačný košickému klubu, že som dostal príležitosť. Dnes už bývalý športový manažér a tréner Jan Šťastný mi veril, pozná ma odmalička zo Slavie Praha. Ja som sa zároveň snažil odvďačiť klubu výkonmi. Veľmi ma mrzí, že sme sa v play off nedostali ďalej. Všetci v klube by si to zaslúžili.".



Do roku 2016 patril Réway k pravidelným reprezentantom, okrem dvoch MS mužov stihol aj tri šampionáty hráčov do 20 rokov. Ročník 2016/2017 mu však úplne zmarilo ochorenie srdca a k hokeju sa vrátil až po ňom. Sezóna v Košiciach bola po dlhšom čase prvá, počas ktorej nezmenil pôsobisko a napokon nazbieral 30 kanadských bodov v 39 zápasoch. K návratu do najcennejšieho dresu sa však neschyľuje: "Nemyslím si, že som mal až takú sezónu, aby ma volali do reprezentácie. Zatiaľ som nemal žiadny telefonát a myslím si, že ak by mali o mňa záujem, už by sa ozvali. Reprezentovať je vždy česť, ale skôr si myslím, že sa v najbližšom období budem naplno venovať príprave na ďalší ročník. Nejaký čas si oddýchnem doma na Orave a potom sa vrátim do Košíc, aby som si tam spravil letnú prípravu s osobným trénerom."



Natíska sa otázka jeho pokračovania v košickom klube. Športový manažér Gabriel Spilar naznačil ambíciu zostaviť kvalitný káder s vysokými ambíciami. "Dostal som ponuky zo zahraničia, zvažujem všeličo. V tejto chvíli to vidím tak, že ak by som mal odísť z Košíc, tak mimo slovenskej alebo českej ligy. Zmena klubu by mi mala priniesť novú výzvu. Ale či odídem alebo ostanem v Košiciach, to v tejto chvíli neviem povedať," priznal Martin Réway.



Počas kariéry poskytol desiatky rozhovorov, no časom usúdil, že sa bude sústrediť iba na hokej. Preto sa už počas "popradského" návratu na Slovensko ospravedlnil médiám za absenciu na pozápasových rozhovoroch. Po príchode do Košíc poskytol iba krátke stanovisko pre klubovú stránku a médiá museli počas sezóny rešpektovať jeho rozhodnutie. Ojedinelú výnimku spravil až po nej. "Už sa toho v minulosti popísalo veľa a ja som už nemal potrebu prezentovať sa v médiách. Ja som úprimný a ak už mám robiť rozhovor, tak v ňom vždy poviem pravdu. Po každom zápase za nami chodili žurnalisti, spočiatku aj za mnou, no ja som im hneď vysvetlil svoj postoj a rešpektovali to. Ďakujem im za to a možno aj to prispelo k hernej pohode, ktorú som mal v sezóne. Na tom, že nebudem poskytovať rozhovory, sa nič nezmení ani po tomto článku. Ním som iba dodržal určitú dohodu a slovo, ktoré som dal," konštatoval Martin Réway pre TASR.