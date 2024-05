TIPOS EXTRALIGA: Sersen sa dohodol so Slovanom na predĺžení zmluvy

Bratislava 1. mája (TASR) - Skúsený hokejový obranca Michal Sersen bude obliekať dres Slovana Bratislava aj v nasledujúcej sezóne 2024/2025. Dlhoročný kapitán "belasých" sa dohodol s klubom na predĺžení spolupráce. V stredu o tom informoval oficiálny web účastníka Tipos extraligy.



Sersen debutoval v A-tíme Slovana v sezóne 2002/2003 ako sedemnásťročný. Celkovo odohral v klube 17 sezón, z toho sedem v nadnárodnej KHL. V uplynulých šiestich ročníkoch bol stabilne kapitán mužstva. Získal päť majstrovských titulov, z toho štyri so Slovanom, v roku 2017 triumfoval aj v drese Banskej Bystrice. Za bratislavský klub odohral rovných 800 súťažných zápasov, naposledy nastúpil vo štvrtom štvrťfinálovom dueli play off extraligy doma proti Košiciam. V tomto ukazovateli je historický klubový rekordér.



Tridsaťosemročný zadák sa začne v lete pripravovať už na svoju 18. sezónu v belasom drese. Prítomnosť Sersena na ľade i v šatni vyzdvihol aj hlavný tréner Slovana Peter Oremus: "V hokeji sa pohybujem už dlhú dobu a mal som tú možnosť spolupracovať s výbornými hráčmi a chlapcami, ale takého kapitána, akým je Mišo Sersen, som nezažil, a to po organizačnej aj výkonnostnej stránke. Michal stelesňuje v Slovane istú klubovú kultúru, ale aj potrebný zmysel pre tímovú prácu a disciplínu. Jeho prínos mužstvu vlani bol obdivuhodný, ak zoberieme do úvahy zranenie, z ktorého sa vracal. Jeho návrat do tímu bol jedným z hlavných momentov, prečo sa nám v druhej polovici vlaňajšej sezóny podarilo napredovať."



Sersen odohral v uplynulom ročníku za Slovan 36 zápasov s bilanciou štyri góly a osem asistencií, zvyšných 18 stretnutí musel nútene vynechať po operácii pruhu. Celkovo počas 12 sezón v najvyššej slovenskej súťaži získal 151 bodov, ďalších 99 bodov pridal v KHL. V reprezentačnom A-tíme si pripísal 119 štartov a strelil deväť gólov. Zúčastnil sa na šiestich majstrovstvách sveta - naposledy v roku 2017. V roku 2012 vybojoval s národným tím striebro na MS v Helsinkách.