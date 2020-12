TIPOS EXTRALIGA: Slovan Bratislava angažoval Šišovského

Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Šišovský sa po ukončení pôsobenia v HC Vítkovice vrátil do najvyššej domácej súťaže. V nej si bude obliekať dres HC Slovan Bratislava, s ktorým sa dohodol na zmluve do konca sezóny 2020/2021 s opciou na ďalšiu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Som rád, že do ofenzívy prichádza produktívny hokejista, navyše výborný korčuliar, ktorý sa vie dostať do šancí a narobiť súperovým mužstvám veľké problémy. Peter je v najlepšom hokejovom veku a má za sebou výborné sezóny a verím, že na ne nadviaže aj v Slovane a pomôže nám k víťazstvám," povedal tréner "belasých" Roman Stantien.



Šišovský sa o angažmán v Slovane snažil už pred sezónou 2011/2012, keď zaň odohral päť zápasov v European Trophy, no ročník strávil v Martine. Prevažnú časť sezóny 2019/2020 strávil v Detve a v jej drese dosiahol prvýkrát v kariére priemer viac než jeden bod na zápas. V 31 stretnutiach strelil 13 gólov a pri 21 asistoval. Záver individuálne vydarenej sezóny strávil vo Vítkoviciach a v 8 zápasoch mal bilanciu 1+5. Štart do ročníka 2020/2021 mu však príliš nevyšiel a v 14 stretnutiach získal iba 1 kanadský bod za asistenciu.



V najvyššej slovenskej súťaži už pôsobil aj v dresoch Zvolena, Trenčína, Piešťan a slovenskej "dvadsiatky".