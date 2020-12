TIPOS EXTRALIGA: Slovan Bratislava zdolal v predohrávke Nové Zámky

Predohrávka 21. kola TEL:



HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 21. Harris (Bortňák), 31. Harris (Gašpar, Sukeľ) - 38. Embrich (Västilä, Seppänen). Rozhodovali: Stano, Žák - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 7:2 na 2 min, navyše Meszároš (Slovan) 10 min za úder do hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, bez divákov.



Slovan: Parks – Ališauskas, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Valach, Lee, Beňo, Bačik – O'Donnell, Kytnár, Ranford – Studenič, Harris, Zigo – Sukeľ, Urbánek, Gašpar – Kundrík, Bortňák, Petráš

Nové Zámky: Kiviaho - Västilä, Hain, Ordzovenský, Fereta, Mikuš, Drtina, Roman – Obdržálek, Seppänen, Bajtek – Okoličány, Holovič, Števuliak – Zahradník, Embrich, Rogoň – Jurík, Ondrušek, Giľák

Martin Hrnčár, tréner Nových Zámkov: "Opäť sme prehrali o gól tak ako v predchádzajúcich zápasoch. Ustáli sme tlak Slovana v prvej tretine, v druhej sme hru vyrovnali. V tretej sme išli do rizika, chceli sme vyrovnať, ale zápas rozhodlo to, že sme nevyužili presilovku 5 na 3 a potom aj ďalšie šance. V tretej tretine sme málo strieľali, preto Slovan vyhral. K tomu mu gratulujem."

Roman Stantien, tréner Slovana: "Tréner hostí to zhrnul tak, ako som to videl aj ja. Zámky hrali poctivo zozadu, podržal ich brankár, ťažko sme sa presadzovali. V tretej tretine sme hrali disciplinovane a súpera sme už k ničomu nepustili. Ale Zámky hrali dobre, sme radi, že sme zvíťazili."

Bratislava 10. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtok v predohrávke 21. kola Tipos extraligy nad Novými Zámkami 2:1. Dva góly domácich zaznamenal Brant Harris, pre hostí je to štvrtá prehra za sebou.Slovan si svoj zápas 21. kola musel predohrať, pretože v piatok sa na ZŠ Ondreja Nepelu predstaví Bratislava Capitals v IHL. V zostave trénera Romana Stantiena sa po zranení objavil Andrej Meszároš, ktorý dostal príležitosť v druhej obrannej dvojici so Štajnochom. Domáci boli od úvodu aktívnejší, najmä strelecky, v 8. minúte sa aj tešili z gólu, ale po porade s videorozhodcom hlavný arbiter rozpažil. Zámčania potom mali veľkú šancu, Bajtek v samostatnom nájazde Parksa neprekonal. Do konca tretiny mali obe mužstvá výhodu presilovky, ale gól nepadol.Zámčania mali v úvode druhej tretiny veľkú šancu, ale Parks výborne zasiahol po strelách Embricha. Slovan išiel do vedenia v oslabení, keď Bortňák výborným forčekingom zobral puk Ordzovenskému a Harris jeho následnú prihrávku premenil - 1:0. Hostia mali v 29. minúte 72 sekúnd možnosť presilovky piatich proti trom, ale napriek prevahe nedokázali Parksa prekonať. Opäť prišiel trest na druhej strane, Harris podobne ako pri prvom góle skóroval aj po druhý raz, tentokrát mu skvelú prihrávku poslal Gašpar. Kanadský útočník mal potom blízko k hetriku, ale puk po jeho strele iba opečiatkoval ľavú žŕdku. Hráči Nových Zámkov však do konca druhého dejstva dokázali znížiť, v presilovej hre sa presadil Embrich.Na disciplínu si nedali domáci pozor ani v 45. minúte, ale hosťom sa nepodarilo vyrovnať. Zverenci Martina Hrnčára sa však snažili dostávať pred brankára Parksa, Slovan si musel dávať pozor na zadné dvierka. Tretia tretina sa niesla v znamení boja, šancí bolo málo, Slovan si napokon udržal tesný náskok a vybojoval druhý domáci triumf za sebou.