TIPOS EXTRALIGA: Slovan podľahol Michalovciam, prehra Spišiakov

40. kolo TEL:

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 42. Poirier (Sersen, Pecararo) - 8. Newton (Daugavinš), 54. Vašaš (Daugavinš). Rozhodovali: Stano, J. Konc ml. – D. Konc ml., Frimmel, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 4434 divákov.



Slovan: Godla - Holway, Korenčík, Kubka, Golian, Sersen, Beňo, Maier – Pecararo, Poirier, Ranford – Žitný, Šille, Takáč – Török, Preisinger, Lukošik – Fominykh, Petráš, Dudáš – Masnica

Michalovce: Škorvánek - Macejko, Bodák, Michalčin, Bindulis, Drgoň, Jasečko – Daugavinš, Newton, Santos – Buc, Heard, Valach – Paločko, Suja, Puliš – Kabáč, Solenský, Vašaš

HK Spišská Nová Ves - HC MIKRON Nové Zámky 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)



Góly: 9. Kerbashian (Majdan, Merežko), 45. Majdan (Rapáč, Kerbashian), 60. Rapáč (Merežko, Kerbashian) – 8. Roy (Johnson, Hatala), 12. Michnáč (Mamčics, Prokeš), 26. Ligas (Kováč, Fafrák), 31. Stupka (Prokeš, Mamčics). Rozhodovali: Štefik, Žák - Jurčiak, Valo, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2548 divákov.



Spišská Nová Ves: Surák – Groch, Merežko, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Valach – Archambault, Nellis, Bakoš – Majdan, Kerbashian, Vandas – Hamráček, Bortňák, Rapáč – Danielčák, Vrábeľ, Drábek

Nové Zámky: Kantor – Lee, Hatala, Mamčics, Ligas, Kozák, Novajovský – Johnson, Roy, Loggins – Mikúš, Prokeš, Michnáč – Stupka, Ondrušek, Števuliak – Fafrák, Barto, Kováč

HC Košice - HC 19 Humenné 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 12. Pollock (Zech, Fejes), 30. Jokeľ (Šedivý, Dravecký), 51. Fejes (Zech, Lunter) - 60. Kvasnica (Meliško, Šoltés). Rozhodovali: T. Orolin, Novák - Vyšný, Ordzovenský, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3597 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Breton, A. Bartoš, Zech, Dravecký, Šedivý - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lunter, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Šimun - Bačo, Havrila, Jokeľ

Humenné: Kozel - Sredl, Novota, Meliško, Pacalaj, Novický, Ťavoda - Kvasnica, Kuru, Lapšanský - Pereskokov, Linet, Paršin - Vaško, Foss, Šoltéš - Handlovský, Krajňák, Horvát - Thomka

Bratislava 27. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľnom domácom zápase 40. kola Tipos extraligy s Duklou Michalovce 1:2. Zverenci Petra Oremusa nestačili na tohto súpera ani po štvrtý raz v sezóne, o triumfe hostí rozhodol v 54. minúte Filip Vašaš.Hokejisti HK Spišská Nová Ves prehrali v Tipos extralige štvrtý zápas za sebou. Líder tabuľky podľahol v nedeľnom dueli 40. kola na svojom ľade predposlednému HC MIKRON Nové Zámky 3:4.Nové Zámky po dvoch predchádzajúcich prehrách vstúpili do zápasu aktívne a Kanaďan Marc-Olivier Roy otvoril skóre v 8. minúte. Už o 62 sekúnd neskôr síce jeho krajan Kale Kerbashian vyrovnal, no hostia potom zaznamenali tri góly za sebou a rozhodli o svojom víťazstve. V tretej tretine sa Spišiaci snažili zápas zdramatizovať, no už iba skorigovali prehru gólmi Juraja Majdana a Branislava Rapáča, ktorý na 3:4 znížil 27 sekúnd pred sirénou.Hokejisti HC Košice zvíťazili nad HC 19 Humenné 3:1 v nedeľňajšom zápase 40. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich šieste víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov a v tabuľke sa na treťom mieste bodovo odpútali od štvrtých Michaloviec. Hráči Humenného sú naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky a na predposledné Nové Zámky strácajú sedem bodov.Košičania chceli Humennému odplatiť domácu prehru 4:6 z predošlého vzájomného zápasu. V prvej tretine mali viac z hry, ale niekoľko sľubných príležitostí si vypracovali aj hostia. Skóre otvoril v 12. minúte košický útoční Pollock, ktorý sa po odrazenom puku zorientoval pred brankárom Kozelom - 1:0. 0d 30. minúty viedli Košičania už 2:0 po góle Jokeľa. Krátko na to sa hráči Humenného tešili z gólu, no ten rozhodcovia napokon neuznali pre Fossove zakončenie korčuľou. Od polovice tretej tretiny bolo už 3:0, keď sa strelou z ľavého krídla presadil Fejes, pre ktorého to bol 20. gól v sezóne. Hostia dokázali už iba znížiť na konečných 1:3, keď Kvasnica v presilovke v 60. minúte obral Janusa o čisté konto.