TIPOS EXTRALIGA: Slovan zdolal o gól Spišskú Novú Ves

TEL 43. kolo:

HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 5. Pecararo (Findlay, Golian), 24. Pecararo (Findlay, Golian) - 46. Burgess (Archambault, Kerbashian). Rozhodovali: Žák, Novák – Durmis, Hercog, vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4225 divákov.



Slovan Bratislava: Godla - Holway, Golian, Kubka, Beňo, Bergman, Sersen, Romančík – Pecararo, Findlay, Ranford – Fominykh, Mahbod, Takáč – Petráš, Šille, Kukumberg – Török, Preisinger, Lukošik – Dudáš

Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Björkung, Romaňák, Zöld – Bakoš, Nellis, Archambault – Burgess, Myklucha, Džugan – Rapáč, Kerbashian, Majdan – Vandas, Bortňák, Hamráček

Saluga po siedmej prehre Spišiakov v sérii: Ťažká situácia

Bratislava 14. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v stredajšom domácom zápase 43. kola Tipos extraligy Spišskú Novú Ves 2:1. O ich triumfe rozhodol dvoma gólmi Liam Pecararo, na jeho presné zásahy odpovedal Todd Burgess. Pre hostí to bola siedma prehra za sebou, zverenci Vlastimila Wojnara klesli v tabuľke z druhej priečky na tretiu.Výsledková kríza hokejistov Spišskej Novej Vsi sa prehĺbila. V stredajšom 43. kole prehrali "rysy" na ľade bratislavského Slovana 1:2, bola to ich siedma prehra v sérii. Asistent tréner Spišiakov Martin Saluga uviedol, že to je ťažká situácia.Slovan zvíťazil v druhom domácom zápase za sebou, asistent trénera Andrej Kmeč, bol po záverečnom hvizde spokojný: "Pre nás to bol dobrý zápas, podarilo sa nám získať tri body. Spišská má výborných a zručných hráčov. Vyšli nám brejky, potom sme mali oslabenia, ale tie sme mali výborné a podržali nás. Záver sme zvládli aj vďaka veľkej obetavosti."Saluga len ťažko hľadal slová, mrzel ho najmä slabší výkon v prvej a druhej tretine: "Za nás nebola prvá tretina ideálna, neviem, či to bolo cestovaním, alebo prestávkou. Slovan sme nechávali ísť do prečíslení, dva góly nám dal ako cez kopirák. V tretej tretine sme sa dostávali viac do hry, dali sme gól na 1:2, škoda, sme nevyužili ďalšie šance."Sedem prehier za sebou je pre Spišiakov tvrdá rana, Saluga na margo tejto série uviedol: "Prestalo sa nám v niektorých veciach dariť. Nejde nám koncovka, s jedným gólom sa ťažko vyhráva. Musíme zdvihnúť hlavy, v piatok máme Zvolen, verím, že sa chytíme."