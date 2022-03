TIPOS EXTRALIGA: Slovan zvíťazil v dramatickom zápase na ľade Košíc

HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)



Góly: 9. Saucerman (Bartánus, Slovák), 22. Snuggerud (Chovan, Ihnačák), 52. Pereskokov (Slovák, Paršin) - 3. Preisinger, 5. Belluš (Sukeľ, Preisinger), 10. Yogan (Maier), 36. Zigo (Harris, Jääskeläinen), 60. Rapuzzi (Valach). Rozhodovali: Müllner, J. Konc ml. - Beniač, Stanzel, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1840 divákov. Zmeny: 5. Riečický namiesto Košarišťana (Koš.)



Košice: Košarišťan (5. Riečický) - Volgin, Cibák, Snuggerud, Saucerman, Novota, Šedivý, Jacko - Klhůfek, Chovan, Rogoň - Paršin, Slovák, Bartánus - Pereskokov, Ihnačák, McPherson - Havrila, Mrázik, Milý

Slovan: Windsor - MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Fominych, Kytnár, Zigo - Belluš, Preisinger, Sukeľ - Lukošík

Košice 2. marca (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávke 35. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 5:3.Prvá tretina priniesla rušné dianie a nechýbali ani góly. Už v 3. minúte išli hostia do vedenia, keď košický brankár Košarišťan spravil chybu v rozohrávke, Preisinger získal puk za bránkou a lišiacky ho nastrelil do Mrázika ktorý si ho zrazil do bránky - 1:0. V 5. minúte bolo už 0:2, keď prečíslenie hostí zakončil Belluš. Košičania zareagovali výmenou brankára a Košarišťana nahradil Riečický. V 9. minúte "oceliari" upravili na 1:2 po tom, čo Saucermanovu strelu tečoval Bartánus. Ďalšie prečíslenie hostí zakončil Yogan a v 10. minúte zvýšil na 1:3. V 18. minúte Valach fauloval McPhersona, ktorý následne realizoval trestné strieľanie, ale brankár Windsor zmaril jeho šancu.Košičania znížili na rozdiel jediného gólu v 22. minúty počas presilovky, v ktorej obranca Snuggerud prekonal Windsora - 2:3. Ten istý hráč mohol krátko na to aj vyrovnať, ale strelou spomedzi kruhov nebol úspešný. Sľubné šance nepremenili ani Slovanisti Harris, ktorý trafil do žŕdky a Takáč, ktorý neuspel po úniku za obranu súpera. V 36. minúte to však hosťom vyšlo v presilovke, v ktorej Zigo prekonal Riečického - 2:4.V 41. minúte bol blízko tretiemu košickému gólu Klhůfek, ale pred odkrytou bránkou neuspel. O desať minút sa to však podarilo Pereskokovovi, ktorý v presilovke zblízka prekonal Windsora - 3:4. Košičania sa snažili vyrovnať, ale skórovať mohli aj hostia, keď sľubnú šancu nevyužil Rapuzzi. Slovanisti hrozili najmä brejkami a zároveň sa im darilo držať domácich mimo nebezpečných pozícií. Domáci sa v závere dostali aj k hre so šiestimi korčuliarmi, ale do prázdnej bránky inkasovali piaty gól, keď Rapuzzi po prieniku z ľavého krídla uzavrel skóre - 3:5.