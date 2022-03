TIPOS EXTRALIGA: Spišiaci zdolali posledný Liptovský Mikuláš

HK Spišská Nová Ves - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)



Góly: 11. Rapáč (Podlipnik, Atwal), 44. Štrauch (Hamráček), 47. Ahström (Štrauch) - 43. Ventelä (Krička), 60. Elo (Uhrík, Paloško). Rozhodovali: Konc, Snášel - Stanzel, Synek, vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše: Hovorka 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1800 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Malina, Atwal, Ouellet-Beaudry, Romaňák, Podlipník, Ordzovenský, Česánek - Salituro, Vrábeľ, Giľák - Rapáč, Kuru, Nieminen - Hamráček, Ahström, Štrauch - Novák, Džugan, Tomala

Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Cebák, Varttinen, Kurali, Salija, Mezovský, Pavúk - Kriška, Hovorka, Šiksatdarov - Handlovský, Elo, Paločko - Uhrík, Walega, Michalík - Haluška, Babka, Ďuriš

Spišská Nová Ves 3. marca (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 42. kola Tipos extraligy nad posledným MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 a ukončili tak trojzápasovú sériu prehier. Naopak, Liptáci prišli o šnúru troch triumfov v nájazdoch.Hostia si zahrali hneď v úvode dve presilovky po sebe, Melicherčík v domácej bránke tak mal plné ruky práce, no hráči Liptovského Mikuláša početné výhody nevyužili. Od 8. minúty hrali v presile aj domáci, aj oni neúspešne, ale krátko po jej konci sa dokázali presadiť. V 11. minúte otvoril skóre Rapáč po Podlipnikovej prihrávke. O chvíľu mohlo byť 2:0, no Salituro trafil len do žŕdky. Domáci si zahrali v ďalšom priebehu ešte dve presilovky, ale ani jednu nevyužili.V úvode druhej tretiny sa hralo dlhšie bez prerušenia a hra mala spád, no chýbali väčšie šance. V 26. minúte pohrozil Kurali, ale Melicherčík bol pozorný. Na druhej strane pomohla Kozlovi druhýkrát žŕdka. V 33. minúte išiel na trestnú Džugan, no z presilovky hostí nič nebolo, keďže už o 12 sekúnd si išiel "oddýchnuť" za podrazenie aj Hovorka. V 36. minúte mal dobrú šancu Štrauch, no Kozel jeho strelu chytil a v závere tretiny proti nemu neuspel ani Hamráček.Liptákom sa podarilo vyrovnať v 43. minúte, keď presilovku využil už po 22 sekundách Ventelä - 1:1. Rovnovážny stav však nevydržal ani minútu, keď sa bekhendom presadil Štrauch a opäť poslal domácich do vedenia. V 48. minúte pridal poistku Ahström po prihrávke Štraucha. Hostia sa v závere snažili ešte zdramatizovať výsledok a podarilo sa im to v poslednej minúte, keď sa pri hre bez brankára presadil Elo. Vyrovnať však už nedokázali.