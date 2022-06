TIPOS EXTRALIGA: Trenčín angažoval obrancu Pietronira

Trenčín 2. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Trenčín pribudol taliansky reprezentačný obranca Phil Pietroniro. Extraligový klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pre 28-ročného rodáka z kanadského Montrealu ide i prvý angažmán v slovenskej extralige. Jeho kariéra sa do roku 2017 odvíjala v nižších zámorských súťažiach, následne zamieril na štyri sezóny do Talianska. Počas pôsobenia v Asiagu a Cortine prijal tamojšie občianstvo a Taliansko reprezentoval na dvoch majstrovstvách sveta v rokoch 2021 a 2022. V siedmich zápasoch nedávno skončeného šampionátu mal bilanciu jeden gól a dve asistencie. Sezónu 2021/2022 odohral vo francúzskom klube Mulhouse, v ktorom bol so 48 bodmi (23+25) v 50 zápasoch najproduktívnejší obranca a zároveň druhý najproduktívnejší hráč tímu. V kanadskom bodovaní najvyššej francúzskej súťaže skončil druhý medzi obrancami.



Trenčiansky klub v nedávnom období zverejnil mená dvoch brankárov, šiestich obrancov a siedmich útočníkov, s ktorými počíta pre sezónu 2022/2023. Okrem Pietronira sú v kádri trénera Róberta Dömeho ďalší štyria legionári - brankár Connor LaCouvee, Čech Petr Ulrych, lotyšský obranca Patriks Ozols a jeho krajan útočník Frenks Razgals.