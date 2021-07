TIPOS EXTRALIGA: Trenčín potvrdil spoluprácu s útočníkom Betákom

Trenčín 15. júla (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Dukla Trenčín potvrdil spoluprácu na nasledujúcu sezónu s útočníkom Šimonom Betákom. Dvadsaťšesťročný hráč prišiel do Trenčína koncom minulej sezóny na zápasy play off.



Beták pred príchodom do Dukly pôsobil v Slovenskej hokejovej lige, v sezóne 2020/2021 odohral za Dubnicu 38 zápasov (14+23), rok predtým hral v Trnave, resp. Leviciach. O predĺžení spolupráce informoval klub na sociálnej sieti.