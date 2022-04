TIPOS EXTRALIGA: Zvolen proti Nitre v semifinále opäť po troch rokoch

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Zvolena: 1:4, 5:1 (v), 2:1 pp, 2:6 (v)



Zvolen - Nitra v play off:



semifinále 2018/2019: 3:4 na zápasy

semifinále 2015/2016: 3:4 na zápasy

štvrťfinále 2013/2014: 0:4 na zápasy

štvrťfinále 2006/2007: 4:2 na zápasy



Kompletný program semifinálovej série:



1. zápas, sobota 9. apríla: Zvolen - Nitra /18.30/

2. zápas, nedeľa 10. apríla: Zvolen - Nitra /18.30/

3. zápas, streda 13. apríla: Nitra - Zvolen /18.00/

4. zápas, štvrtok 14. apríla: Nitra - Zvolen /18.00/

5. zápas, sobota 16. apríla: Zvolen - Nitra /18.30/

6. zápas, pondelok 18. apríla: Nitra - Zvolen /18.00/

7. zápas, streda 20. apríla: Zvolen - Nitra /18.30/

Zvolen/Nitra 9. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen a HK Nitra sa po troch rokoch znovu stretnú v semifinále play off najvyššej slovenskej súťaže. Aj v sezóne 2018/2019 išlo o konfrontáciu druhého tímu s tretím, pričom dramatická sedemzápasová séria sa skončila víťazstvom mierneho outsidera z Nitry. Zvolenčania začnú sériu o finále opäť na domácom ľade a ten budú mať k dispozícii aj v prípade rozhodujúceho siedmeho zápasu.Pôjde o piatu vzájomnú sériu v histórii play off slovenskej extraligy. Nitrania vyhrali uplynulé tri, ich súper uspel iba v úvodnej - vo štvrťfinále v ročníku 2006/2007. Odvtedy si Nitrania poradili so Zvolenom vo štvrťfinále v roku 2014, keď sa neskôr dostali do prvého extraligového finále v histórii. Na ceste do boja o titul zdolali Zvolen aj v majstrovskom ročníku 2015/2016 a aj pred tromi rokmi.Zvolenčania boli v semifinále 2018/2019 favorit. Proti Nitre vyrovnali na jej ľade stav z 2:3 na 3:3 na zápasy a na domácom ľade sa hotovali spečatiť postup. Stal sa však pravý opak a Zvolenčania napriek streleckej prevahe 46:18 prehrali 1:4.Hráči po základnej časti druhého Zvolena si vo štvrťfinále 2022 poradili s Banskou Bystricou v piatich zápasoch (4:1). Viac sa natrápili Nitrania, ktorí v pozícii tretieho tímu po ZČ neboli ďaleko od prehry so šiestym Popradom. Po piatich zápasoch prehrávali 2:3, na ľade súpera však v šiestom súboji zvíťazili 5:1 a v euforickej atmosfére zvládli aj rozhodujúci siedmy zápas, v ktorom triumfovali 3:1.Štyri vzájomné zápasy v dlhodobej časti vyzneli tesne pre Nitru, hoci na víťazstvá to bolo 2:2. Nitrania získali proti úradujúcemu majstrovi 7 bodov, Zvolen päť. Nitra dosiahla gólové skóre 12:10, pričom zvíťazila aj v zatiaľ poslednom meraní síl, keď Zvolen doma zdolala 6:2.Séria bude zaujímavá aj z trénerského pohľadu. Obaja tréneri Zvolena - hlavný Peter Oremus aj asistent Andrej Kmeč - v minulosti viedli v pozícii hlavných trénerov Nitru. Kmeč bol pred tromi rokmi asistent Antonína Stavjaňu, s ktorým doviedol tím k spomínanému postupu cez Zvolen.