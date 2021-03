TIPOS EXTRALIGA: Zvolen zdolal Poprad, Nitra nestačila na Slovan

HK Poprad - HKm Zvolen 4:6 (2:0, 0:3, 2:3)

Góly: 3. Svitana (Skokan, Haščák), 6. Skokan (Haščák, Vošvrda), 49. Skokan (Svitana, Haščák), 57. Zagrapan (Dalhuisen, Mešár) - 21. Nuutinen (Ivan, McPherson), 23. Viedenský (Zuzin, Stupka), 28. Kelemen (Puliš), 46. Kelemen, 55. Nuutinen, 60. McPherson. Rozhodovali: D. Konc st., Hronský – Synek, Gegáň, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše Skokan, Kramár, Vošvrda (Poprad) 10 min za nešportové správanie, Mashinter (Poprad) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Poprad: Vošvrda (55. Rychlík) – Drgoň, Brejčák, Seigo, Dalhuisen, Hudec, Višnevskij, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Mashinter, Bjalončík, Handlovský – Tavi, Preisinger, Livingston – Mešár, Zagrapan, Matúš Paločko – Valigura.

Zvolen: Rahm – Betker, Meliško, Ivan, Melancon, Hraško, Kubka, Hatala – Bondra, Mikúš, Kelemen – McPherson, Puliš, Nuutinen – Zuzin, Viedenský, Stupka – Marcinek, Tibenský, Kolenič – Gubančok.

Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v 48. kole Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 6:3.

HC'05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 6:3 (1:0, 3:3, 2:0)

Góly: 10. Melcher (Vašaš, Ihnačák), 25. Faško-Rudáš (Ihnačák, Výhonský), 31. Lamper (Faško-Rudáš, Ihnačák), 36. Ihnačák (Faško-Rudáš, Breton), 47. Faško-Rudáš (Ihnačák, Cardwell), 50. Faško-Rudáš (Breton) – 27. Sojčík (J. Švec, Sádecký), 28. Ackered (Kettunen, Reddick), 30. Rehuš (Kukuča). Rozhodovali: Výleta, Štefik – Janiga, Bogdaň, vylúčení na 2 min: 3:8, vyššie tresty: Cardwell 10 minút za napadnutie hlavy a krku, Kabáč 10 + DKZ za hrubosť a zhodenie rukav– Berisha a Jalasvaara, obaja 5 + DKZ za faul kolenom, Lemcke 10 + DKZ za hrubosť a zhodenie rukavíc, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Banská Bystrica: Belányi - Breton, Jago, Cardwell, Ďatelinka, Ganz, Bdžoch, S. Hudec – Lamper, Ihnačák, Faško-Rudáš – Vašaš, Mlynarovič, Melcher – Marek Sloboda, Sojka, D'aoust – Výhonský, Tamáši, Kabáč – Kriška

Trenčín: Karjalainen (36. M. Valent) – Lemcke, Ackered, T. Bokroš, Starosta, Rajnoha, Jalasvaara – Berisha, L. Paukovček, M. Hecl – Kukuča, Rehuš, Okuliar – Chromiak, Reddick, Kettunen – Sádecký, J. Švec, Sojčík – Honzek od 41. min.

Hokejisti Nových Zámkov zdolali v nedeľňajšom zápase 48. kola Tipsport ligy Detvu 5:3.

HC Mikron Nové Zámky - HC 07 Detva 5:3 (0:1, 0:0, 5:2)

Góly: 41. Števuliak (Clarke, Holenda), 42. Clarke (Holenda, Ondrušek), 57. Iacobellis (Fereta, Jurík), 59. Holenda (Kiviaho), 60. Rogoň (Števuliak, Clarke) - 11. Ščurko (Ľupták, V. Fekiač), 46. Charbonneau (Cox, King), 60. Sýkora (Rymsha, Charbonneau). Rozhodovali: Baluška, Goga – M. Orolín, J. Konc ml., vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, bez divákov.

Nové Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, Clarke, P. Mikuš, Fereta, Holenda, Šeliga – Varga, Iacobellis, Jurík – Majdan, Seppanen, Obdržálek – Števuliak, Doggett, Rogoň - Andrisík, Ondrušek, Okoličány - V. Petrík

Detva: Lazušin - F. Fekiač, Lalík, Gachulinec, Rymsha, King, Rais, Turan, Jendroľ - Ľupták, Čacho, Ščurko - Sýkora, Downing, Askarov - Charbonneau, Valent, Cox - Žilka, V. Fekiač, Klíma

Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľňajšom zápase 48. kola Tipos extraligy HK Nitra 3:2 po nájazdovom rosztrele.

HC Slovan Bratislava - HK Nitra 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 32. O'Donnell (Brodzinski, Gašpar), 51. Rapáč (Harris, Brodzinski), rozh. nájazd Štajnoch - 6. Slovák (Minárik, Tvrdoň), 49. Kollár (Drábek). Rozhodovali: Rozhodca: Orolín, Korba – Tvrdoň, Ordzovenský, vylúčení: 9:11 na 2 min, navyše Tvrdoň 10+10 min, Slovák (obaja Nitra) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Slovan Bratislava: Parks – Valach, Ališauskas, Beňo, Štajnoch, Maier, Brodzinski, Škultéty, Ožvald – Gašpar, Harris, O'Donnell – Matoušek, Zigo, Urbánek – Kundrík, Bortňák, Rapáč – Jendek, Kytnár, Lukošík

HK Nitra: O'Connor – Mezei, Bodák, Švarný, Nemec, Ege, Vitáloš, Pupák, Hřebíček – Tvrdoň, Slovák, Holešinský – Finlay, Bajtek, Žitný – Fominych, Kollár, Drábek – Múčka, Šiška, Minárik

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 48. kole Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:0.

HK Dukla Ingema Michalovce - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Góly: 19. Mihálik (Suja, Takáč), 24. Southorn (Lalancette, Mihálik), 31. Hickmott (Lehtonen), 42. Galamboš (Southorn), 49. Hickmott (Lehtonen). Rozhodovali: Snášel, Lokšík - Durmis, Vyšný, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Southorn, Mihálik, McCormack, Ťavoda, Mudrák, Šedivý, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Takáč, Suja, Šoltés - Regenda, Galamboš, Bartánus - Hickmott, Lačný, Lehtonen - Chalupa

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Bátory - Droppa, Kurali, Parobek, Mezovský, Valtola, Rusina, Duran - Huna, Uhrík, Štrauch - Michalík, Oško, Dunčko - Vybiral, Haluška, Kiss - Židek, Kalousek

Hokejisti Košíc prehrali v nedeľnom zápas Tipos extraligy na ľade Miškovca 2:3.

DVTK Miškovec - HC Košice 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: 4. Magosi (Lövei) - 37. Csányi, 53. Anderson - 7. Chovan (Baránek, Reway), 21. Klhůfek (Chovan, Reway). Rozhodovali: Fridrichm Adamec - Kacej, Šoltés, vylúčení: 8:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0

DVTK Miškovec: Adorján – Kiss, Wehrs, Fredriksson, Szirányi, Láda, Göz, Vojtkó – Anderson, Vas, Rokaly – Lövei, Magosi, Csányi – Galajda, Galanisz, Miskolczi – Ritó

Košice: Vay – Baránek, Pavlin, Rúžička, Michalčin, Deyl, Slovák, Frič, Petran – Klhůfek, Chovan, Reway – Lapšanský, Mráz, Belluš – Poirier, Jacobs, Milý – Demek, Havrila, Jokeľ

Poprad 14. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad prehrali v 48. kole Tipos extraligy s HKm Zvolen 4:6.Televízny súboj tabuľkových susedov o prvú priečku tabuľky odštartovali lepšie domáci "kamzíci". Už v 1. minúte zápasu si vybojovali presilovú hru, na ktorej konci otvoril skóre presnou strelou kapitán Patrik Svitana. V 6. minúte už Popradčania vyhrávali rozdielom dvoch gólov. Popradský brankár pohotovo rozohral na Haščáka, ktorý zadovkou vyslal do úniku Skokana. Ten sa v súboji s brankárom Rahmom nemýlil - 2:0. Hra pokračovala vo vysokom tempe. Šesť minút pred odchodom na prvú prestávku sa na brankára Zvolena rútil osamotený Haščák. Jeho strelu na vyrážku ale Rahm vytesnil do rohu klziska. Následne Rahmovu zlú rozohrávku spoza brány nevyužil Handlovský, keď netrafil odkrytú časť bránky Zvolena. V závere prvej tretiny sa na ľade ukázali emócie. Domáci Skokan v šarvátke s Melanconom rozdával údery na všetky strany a okrem dvoch dvojminútových trestov si spoločne so spoluhráčom Kramárom vyslúžil aj osobný 10-minútový trest.Popradčania pre vylúčenia improvizovali so zostavou. Hostia sa do zápasu vrátili krátko po návrate zo šatní. Na konci presilovkovej kombinácie bol pohotový strelec Nuutinen. V 23. minúte Zvolenčania vyrovnali, keď využili chybnú rozohrávku domácich pred vlastnou bránkou. Autorom gólu na 2:2 bol Viedenský. "Kamzíci" o sebe dali vedieť počas presilovej hry. Livingstonova akcia sa síce skončila gólom, ten ale neplatil, pretože bol dosiahnutý v rozpore s pravidlami. Dokonalý obrat skóre Zvolen dokonal v 28. minúte. Po Pulišovej prihrávke posielal puk zblízka do prázdnej bránky Kelemen. Aj v ďalšom priebehu mali navrch "rytieri" zo Zvolena. Štvrtým gólom v domácej siete zaváňala napríklad šanca Zuzina. V závere druhej tretiny sa nešetrným zákrokom na Viedenského prezentoval Mashinter.V tretej tretine pokračovali hostia v nastolenom trende. V 46. minúte z ostrého uhla namieril Kelemen a puk na prekvapenie všetkých vymietol pavučinu v hornom rohu Vošvrdovej bránky - 2:4. Keď sa zdalo, že o všetkom je rozhodnutí, si Zvolenčania dvomi vylúčeniami po sebe skomplikovali vývoj stretnutia. Dlhú presilovku 5 na 3 domáci premenili na zníženie z hokejky Skokana - 3:4. Päť minút pred koncom riadnej hracej doby došlo ku kurióznej situácii. Nuutinen si položil brankára Vošvrdu a zakončil. V hre sa však pokračovalo ďalej, keďže na prvý pohľad sa zdalo, že popradský brankár vykopol puk betónom na bránkovej čiare. V následnom prerušení hry sa telefonovalo s videorozhodcom, ktorý potvrdil gól Zvolena a odohraný čas sa preto vracal naspäť. Nervy na uzde si neudržal Tomáš Vošvrda, ktorý rozhodcom vynadal a napokon s osobným trestom putoval do sprchy. V bránke ho preto nahradil mladík Rychlík. Dráma pokračovala ďalej. Na konci 57. minúty sa zázračným tečom prezentoval Zagrapan - 4:5. Štyri sekundy pred klaksónom bol technický gól pripísaný faulovanému Koleničovi, ktorý sa rútil na opustenú bránku Poprad hrajúceho v šestici.tréner Popradu -tréner Zvolena -V úvode zápasu na zvolenskom ľade mali dobré príležitosti Trenčania, Sojčík nevyužil únik a v oslabení sa nepresadil z medzikružia ani voľný Okuliar. Bystričania pohrozili až v ôsmej minúte. Výhonský neuspel zoči – voči Karjalainenovi. Gólový moment prišiel o dve minúty neskôr. Ihnačák vybojoval puk v útočnej tretine a prihrávka Vašaša mala oči, pri ľavej žrdi skóroval do odkrytej bránky poľahky Melchcer. Domácich mohli mrzieť dve nevyužité presilovky v prvej tretine. Dukla častejšie strieľala, ale veľmi nepresne.Na začiatku stredného dejstva nevyužili 'barani' ani tretiu presilovku v rade, no po jej skončení sa už presadili. Po strele Ihnačáka zostal puk za Karjalainenom pred čiarou, čo si všimol Faško-Rudáš, dokorčuľoval k nemu a zvýšil na 2:0. Bystričania mali tlak i ďalšie šance, takže tréner Trenčína zareagoval oddychovým časom. Ten zabral. Jeho zverenci otočili vývoj. Najprv po strele Šveca vyrazený puk upratal do bránky Sojčík. O 24 sekúnd sa ujala delovka Ackereda z medzikružia a v polovici zápasu uspel v presilovke z dorážky Rehuš – 2:3. Ubehlo však iba 39 sekúnd a hokejisti spod Urpína odpovedali po prieniku Lampera, ktorý z ľavého kruhu prestrelil gólmana Dukly. Tento zásah domáci tím nakopol, ďalšie šance nevyužili Mlynarovič a Tamáši. Potom však prišiel faul kolenom zo strany hosťujúceho Berishu a trojnásobný majster dostal výhodu päťminútovej presilovej hry. V nej sa dokázal presadiť iba Ihnačák razantným príklepom bez prípravy spomedzi kruhov – 4:3. Vyhnal ním z bránky Karjalainena, ktorého nahradil Michal Valent.V tretej tretine najprv Vašaš s Mlynarovičom nevyužili dobré možnosti, no v početnej výhode o dvoch hráčov to vyšlo v 47. minúte Faškovi-Rudášovi zblízka po prihrávke Ihnačáka. Dukla si skomplikovala zápas ďalším faulom Jalasvaaru, ten išiel tiež predčasne pod sprchy a v druhej až päťminútovej presilovke zaknihoval hetrik Faško – Rudáš gólom na 6:3 z dorážky. Dukla už v závere nemala sily zdramatizovať duel. Bitku ešte predviedli pre oko fanúšikov Kabáč s Lemckem.tréner Banskej Bystrice:tréner Trenčína:útočník Banskej Bystrice:Podpoľanci si tak skomplikovali pozíciu v boji o šieste miesto po základnej časti a priamy postup do štvrťfinále play off.Detva bola prvé dve tretiny duelu lepším tímom. Zo šancí však premenila na gól jedinú, po rýchlom protiútoku otvoril skóre v 10. minúte Ladislav Ščurko. Tesne pred druhou sirénou mohli Podpoľanci zvýšiť vedenie, no Cox po nájazde trafil iba žŕdku.Do tretej dvadsaťminútovky nastúpili Novozámčania ako vymenení a v priebehu 62 sekúnd otočili skóre vo svoj prospech. Alexander Clarke najprv v 41. minúte prihral na presný zásah Patrikovi Števuliakovi a o minútu sa o druhý gól postaral sám. Detvanci sa však nezlomili a v 46. min vyrovnal z rýchleho protiútoku Jonathan Charbonneau.Víťazný gól strelil tri minúty pred koncom Steven Iacobellis, ktorý sa najlepšie zorientoval v skrumáži pred brankárom Lazušinom a poslal do siete odrazený puk. V závere potom ešte padli tri góly, domáci dvakrát skórovali do prázdnej bránky, raz sa pri power play presadila aj Detva.Zverenci Antonína Stavjaňu prehrali po štvorzápasovej víťaznej sérii.Slovan mal od úvode streleckú prevahu, ale vážnejšie šance mala Nitra. V piatej minúte hrala presilovku a Slovák v nej poslal hostí do vedenia. Ďalšiu šancu mal Fominych, ale Parks ho vychytal. Slovan potom nevyužil skrátenú presilovku o dvoch hráčov a vzápätí mohol pykať, keď Parks prihral na hokejku Minárika, ale útočník Nitry tutovku nepremenil. Hernú prevahu "corgoňov" v prvej tretine mohol ešte zvýrazniť Tvrdoň, ale v presilovke trafil iba žŕdku.V úvode druhej tretiny stratila Nitra na ofenzívnej sile, pretože Slovák a Tvrdoň dostali desaťminútové tresty za nešportové správanie. Slovan mal opäť k dispozícii krátku početnú výhodu 5 na 3, ale ani v nej nedokázal streliť gól. Aj zvyšné minúty druhého dejstva kúskovali vylúčenia. Slovanu sa napokon podarilo vyrovnať, keď O'Donnell šikovne tečoval strelu Brodzinského. Zlepšený výkon domácich im mohol priniesť aj ďalšie góly, niekoľkými výbornými zákrokmi sa blysol brankár O'Connor.V úvode tretej tretiny hral Slovan ďalšiu presilovku, výborný zákrok v nej opäť predviedol brankár Nitry, ktorý zastavil gólovú strelu Harrisa. Deväť minút pred koncom zápasu potiahol akciu po pravej strane Drábek a Kollár jeho prihrávku poslal do siete. Z vedenia sa však tešili hostia iba chvíľku, pretože Rapáč o 100 sekúnd neskôr vyrovnal. Duel potom nerozhodol Šiška, ktorý sám pred Parksom zlyhal a ani záverečná presilovka hostí.V predĺžení mal prvú šancu Kollár, ale ani on a po ňom ani Gašpar vyložené šance nepremenili. V nájazdoch uspeli domáci Brodzinski a Štajnoch, za hostí iba Holešinský.tréner Slovana:tréner Nitry:Ich brankár Tomáš Tomek vychytal tretie čisté konto v sezóne. Pre Liptákov to bola už 12. prehra za sebou.Domáci boli v prvej tretine aktívnejší a snažili sa o rýchly gól. Pribrzdili ich však dve oslabenia a aj spoľahlivo chytajúci brankár Bátory. Strelecká prevaha Michalovčanov sa gólovo prejavila až v 19. minúte, keď obranca Mihálik prestrelil brankára hostí. F avorizovaným domácim dodal pokoj gól Southorna v 24. minúte. Na ich ofenzívnej aktivite to neubralo, práve naopak. V druhej tretine sa prejavila herná prevaha Michalovčanov, ktorí často zamestnávali Bátoryho. V 31. minúte ho prekonal Hickmott a upravil na 3:0. Záver druhej tretiny priniesol viacero vylúčených na oboch stranách, ale skóre sa nezmenilo.Domáci boli herne suverénni aj v tretej časti. Liptákov nepúšťali do šancí, naopak, často držali puk na hokejkách a často držali hru v súperovom pásme. V 42. minúte Galamboš zvýšil náskok domácich a o sedem minút bolo po góle Hickmotta 5:0. Domáci si v závere aktívnou defenzívou postrážili čisté konto brankára Tomeka.tréner HK Dukla Ingema Michalovce:tréner MHk 32 Liptovský Mikuláš:Maďarský tím ukončil "oceliarom" trojzápasovú víťaznú sériu.Domáci vstúpili do zápasu ideálne, už po troch minútach otvoril skóre Magosi. Miškovec sa však dlho netešil, v 6. minúte putoval na trestnú lavicu Wehrs a Košičania vyrovnali. Chovan si nakorčuľoval do ľavého kruhu a z uhľa prekonal Adorjána. V 12. minúte bol na trestnej lavičke Jokeľ a domáci boli blízko k druhému zásahu, Wehrs však nepochodil a vzápätí Csányi trafil hornú konštrukciu bránky. V závere mohol poslať Košice do vedenia Poirier, ktorý po návrate z trestnej lavice trafil žŕdku.Úvod druhého dejstva patril hosťom. Už po štyroch sekundách dostali možnosť presilovky a Klhůfek poslal "oceliarov" po prvý raz v zápase do vedenia. Ani Košičania však náskok neudržali, v 34. minúte ešte Vay zlikvidoval únik Andersona, ale o dve minúty neskôr Csányi v oslabení trafil presne - 2:2. V tretej tretine sa snažili o rozuzlenie oba tímy, ale brankári si dali pozor. Napokon mali viac šťastia domáci, keď v 53. minúte skóroval Anderson. V závere mal dobrú šancu na vyrovnanie Lapšanský, ale ani nadvakrát neprekonal Adorjána. Košice tak prehrali po troch víťazných zápasoch.