TIPOS EXTRALIGA: Zvolen získal obrancu Haina z Nových Zámkov

Zvolen 12. júna (TASR) - Majster slovenskej hokejovej extraligy HKM Zvolen angažoval 24-ročného obrancu Samuela Haina. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Hain hral v uplynulých štyroch sezónach za HC Nové Zámky. V ročníku 2019/2020 si vytvoril osobné maximum v góloch, asistenciách aj bodoch v slovenskej extralige. V 48 zápasoch dosiahol bilanciu 9 gólov, 7 asistencií, 24 trestných minút a a 7 mínusových bodov. "Dostal som od trénerov veľa priestoru na ľade, bol som nasadzovaný aj do presiloviek a mohol som byť pri gólových situáciách. Za dôveru sa im chcem aj touto cestou poďakovať, posunulo ma to v kariére. Cítil som záujem zo strany trénera aj generálneho manažéra HKM Zvolen. Na podmienkach sme sa vedeli dohodnúť v krátkom čase," povedal Hain.



Pod Pustý hrad zamieril aj pre tradične vysoké ambície klubu. "Mal som viac ponúk, no Zvolen je známy zázemím na vysokej úrovni, disponuje skvelými trénermi a vždy má najvyššie ambície. To ma láka, a preto sa veľmi teším na novú sezónu. Očakáva sa odo mňa stabilná a kvalitná defenzívna hra. Na tomto základe by sa malo stavať ďalej. Záležať bude na mojich výkonoch a sile kádra. Podľa toho sa uvidí, koľko dostanem na ľade času aby som sa mohol ukázať. Verím, že budem mať možnosť potvrdiť minulú sezónu," povedal Hain pre hkmzvolen.sk.