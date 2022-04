TIPOS EXTRALIGA: Zvolenčania chcú eliminovať silnú ofenzívu Nitry

Zvolen 8. apríla (TASR) - Hokejisti Zvolena očakávajú v semifinálovej sérii Kaufland play off Tipos extraligy proti Nitre náročné súboje. Uvedomujú si, že ak chcú uspieť, budú musieť eliminovať silnú ofenzívu súpera. Úvodné dva zápasy série absolvujú na domácom ľade už v sobotu a nedeľu.



Úradujúci slovenský majster sedem dní trénoval a počas tohto času sa doliečili aj zranení hráči z predchádzajúcich duelov. Na ľad vykorčuľoval už i dlhodobo zranený Václav Stupka, do hry by mohol zasiahnuť aj talentovaný Maroš Jedlička. "Všetci hráči sú pripravení. Vieme, aký štýl preferuje Nitra. My sa na to dôkladne pripravujeme. Chceme byť stopercentní v každom jednom momente daného zápasu. Pevne veríme, že budeme v tejto sérii úspešnejší," prezradil pred semifinálovými duelmi asistent trénera HKM Zvolen Andrej Kmeč, pre ktorého budú súboje s Nitrou špecifickejšie, keďže pod Zoborom v minulosti pôsobil nielen ako hráč, ale aj ako tréner: "Je to pre mňa niečo špeciálne, ale raz to muselo prísť, že sa stretnem v nejakom mužstve proti Nitre v play off. Beriem to tak, ako každú inú sériu s cieľom, aby bola úspešná pre nás. Po boku súčasného kouča Nitry Antonína Stavjaňu som trávil veľa času, Je to tréner, ktorý sleduje trendy, určite niečo vymyslí. Ja verím, že my budeme pripravení na Nitru tak, aby sa nekonalo žiadne prekvapenie."



Zvolenčanom naháňa mierne obavy najmä produktívny nitriansky útočník Samuel Buček. Atakuje hranicu 50 gólov v sezóne. "Samo má opäť výnimočnú sezónu. Je to strelec, naozaj dobrý hráč. My spravíme všetko pre to, aby sa teraz zasekol," podotkol Kmeč. Podobne sa na adresu nitrianskeho kanoniera vyjadril aj zvolenský obranca Oldrich Kotvan: "Treba si dať na Bučeka pozor, má fakt dobrú sezónu. Nie je to však iba o ňom. Nitra má kvalitný tím, takže na všetkých hráčov si musíme dať rovnaký pozor. Sú totiž ofenzívne ladení, celkovo dali veľa gólov. My musíme urobiť dobrú robotu v defenzíve."



Zvolenčania sa budú opierať v útoku aj o slovenského reprezentanta Petra Zuzina, ktorý v tejto sezóne viackrát preukázal na ľade svoje kvality. Vie nielen strieľať góly, ale aj na ne prihrávať spoluhráčom, vymyslieť akciu, ktorá vedie k úspešnému koncu. "Mali sme celý jeden týždeň na to, aby sme sa dôkladne pripravili na súpera v semifinále play off. Sme oddýchnutí a už sa tešíme na nitriansky tím. Je v ňom veľa dobrých individuálnych hráčov, ktorí vedia dať gól. Ide o rýchle a ofenzívne ladené mužstvo. Musíme si na to dať pozor. My máme tiež svoje kvality, očakávam vyrovnanú sériu," prezradil Zuzin, ktorý sa teší aj na divácku atmosféru. Najmä štadión pod Zoborom je ňou povestný: "V Nitre sú veľmi dobrí diváci, vedia tam urobiť poriadny rachot. Necestujeme tam však prvýkrát, sme na to pripravení."