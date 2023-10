TIPOS EXTRALIGA: Michalovce zdolali Slovan, Barani s víťazstvom

Tipos extraliga - 12. kolo:

HK Spišská Nová Ves – HC MIKRON Nové Zámky 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)



Góly: 11. Nellis (Myklucha, Burgess), 15. Majdan (Merežko, Archambault), 35. Archambault (Merežko, Kerbashian), 35. Nellis (Archambault, Merežko), 40. Nellis (Majdan, Beaudry), 46. Myklucha (Vandas, Džugan) - 49. Stupka (Prokeš). Rozhodovali: Goga, Štefik - Frimmel, Vyšný, vylúčení: 2:10 na 2 min, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 2895 divákov.



Spišská N. Ves: Melicherčík – Ališauskas, Merežko, Žiak, J. Valach, Romaňák, Beaudry – Archambault, Kerbashian, Burgess – Majdan, Nellis, Drábek – Džugan, Myklucha, Vandas – Vartovník, Bortňák, Hamráček

N. Zámky: Kantor – Laurenčík, Lee, Kozák, Hatala, M. Roman, Novajovský – Farley, Prokeš, Stupka – T. Mikúš, J. Mikúš, Michnáč – Šišovský, Ondrušek, Števuliak – Kováč, Fafrák

HK Poprad – HK Nitra 3:4 pp (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1)



Góly: 12. Dmowski (Coulter, McFadden), 43. Kotvan (Svitana), 55. Coulter (Betker) – 12. Jackson (Gill, Buček), 22. Gates (Bača), 29. Gill (Kubeš, Buček), 63. Bajtek (Gates, Kašík). Rozhodovali: Novák, Crman – Durmis, Pribula, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1709 divákov.



Poprad: Valluš – Drgoň, Brejčák, McFadden, Betker, Turan, Kotvan, Česánek, Brincko – Svitana, Mlynarovič, Gerlach – Kukuča, Coulter, Dmowski – Peresunko, Urbánek, Jendek – Šotek, Suchý, Kundrik

Nitra: Kašík – Cotton, Mezei, Fatul, Gajdoš, Kubeš, Bača – Harper, Gill, Buček – Slovák, Gates, Jackson – Bubela, Hrnka, Bajtek – Lacka, Pobežal, Okoličány

HC '05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 10. Adam (Vela, Wilkins), 26. Wilkins (Vela, Wilde), 38. Adam (Wilkins, Vela), 59. Vela – 24. D. Hudec (Conway). Rozhodovali: T. Orolin, Fridrich – Synek, Šoltés, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2146 divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Wilde, Ďatelinka, Hora, Bačik, Holenda, Žabka, Pavúk – Gašpar, Bíreš, Matoušek – Wilkins, Adam, Vela – Žitný, Petriska, R. Faith – Macek, Stránsky, Štrauch

Trenčín: Borák – Ekberg, T. Bokroš, Kupec, Pietroniro, Hlaváč, Starosta, M. Hudec – Giľák, Lichanec, D. Hudec – Charbonneau, Conway, Immo – Š. Petráš, J. Baláž, M. Sloboda – Krajčovič, Vaňo, Feranec

HK Dukla Ingema Michalovce – HC Slovan Bratislava 2:1 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 14. Solenský (Paločko), rozhodujúci nájazd Heard - Török (Královič, Gachulinec). Rozhodovali: Korba, Krajčík - Jurčiak, Stanzel, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3538 divákov.



Michalovce: Škorvánek – Acolatse, Pišoja, Macejko, Cibák, Michalčin, Mihalik, Jasečko – Daugavinš, Suja, M. Valach – Vašaš, Heard, Santos – Bjalončík, Buc, Kabáč – Bodnár, Solenský, Paločko

Slovan: Coreau – Romančík, Beňo, Scheid, Korenčík, Gachulinec, Maier, Kráľovič – O´Brien, Findlay, Takáč – Ranford, Preisinger, Minárik – Dudáš, Masnica, Pecararo – Török, S. Petráš, Lukošík

HC 19 Humenné - HC Košice 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 55. Novický (Kriška, Linet) - 8. Bačo, 38. Pollock (Jääskeläinen), 60. Pollock (Fejes, Lamper). Rozhodovali: Rojík, Snášel - Ordzovenský, Konc, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2862 divákov.



Humenné: Galimov - Fereta, Sergienko, Novota, Diakov, Meliško, Novický - Lapšanský, Pavlovs, Pereskokov - Handlovský, Linet, Borov - Vaško, Kuru, Šoltés - Michalík, Krajňák, Kriška

Košice: Janus - Breton, Olsson, Zech, Ferenc, Šedivý, Bartoš, Dravecký – Lunter, Pollock, Jääskeläinen - Fejes, Chovan, Bartánus - Rogoň, Krivošík, Lamper – Jokeľ, Havrila, Bačo

HKM Zvolen - MHk 32 Liptovský Mikuláš 7:1 (1:0, 5:1, 1:0)



Góly: 2. M. Hults (C. Hults, Mucha), 22. Kašlík, 22. Zuzin (Viedenský, Rauhauser), 23. Sládok (Šiška, Langkow), 24. M. Hults (Mucha, Kašlík), 29. Kubka (Langkow, Čulík), 49. Rauhauser (Kašlík, Šiška) - 35. Nátny (Žilka, Tkáč). Rozhodovali: Baluška, Výleta - Tichý, Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min, navyše: M. Hults (Zvolen) a Quince (L. Mikuláš) obaja 5 min+DKZ za bitku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1781 divákov.



Zvolen: Kupsky – Sládok, Hain, C. Hults, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Čulík – R. Bondra, Langkow, Šiška – Mucha, M. Hults, Kašlík – Zuzin, Viedenský, Marcinek – Csányi, V. Fekiač, Kolenič

L. Mikuláš: Krasikov – Nátny, Wardley, Mezovský, Miller, Hraško, F. Fekiač, D. Jendroľ – J. Sukeľ, Uhrík, Vojtech – Avcin, Quince, Réway – Tkáč, Egle, Berry – Vankúš, Šmída, Žilka

Spišská Nová Ves 22. októbra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves triumfovali v nedeľňajšom zápase 12. kola Tipos extraligy nad HC MIKRON Nové Zámky 6:1. Spišiaci sú na domácom ľade naďalej stopercentní, najväčšiu zásluhu na víťazstve nad Novozámčanmi mal kanadský útočník Anthony Nellis, ktorý sa blysol hetrikom.Domáci v stretnutí ťažili zo zlej disciplíny súpera. "Rysy" využili dve početné výhody v prvej tretine a dvakrát sa presadili z presilovej hry aj v prostrednej časti. Prvý gól pri rovnovážnom stave strelil 50 sekúnd pred koncom druhého dejstva Anthony Nellis, ktorý presným zásahom na 5:0 zaknihoval hetrik.Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľnajšom 12. kole Tipos extraligy na ľade HK Poprad 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 63. minúte útočník Filip Bajtek. Hostia zaznamenali štvrtý triumf z uplynulých piatich duelov. "Kamzíci" sa trápia a prehrali už ôsme stretnutie od začiatku sezóny.Popradčania sa ujali vedenia v 12. minúte, keď sa Ryan Dmowski presadil počas oslabenia. Hostia však o 36 sekúnd neskôr využili presilovú hru vďaka Robbymu Jacksonovi. Nitrania boli v druhej tretine aktívnejší a dosiahli dva góly. Najprv využil chybu v obrane domácich Brent Gates a o sedem minút neskôr strelou Jakuba Kubeša tečoval pre bránkou Sahir Gill. Popradčania znížili v úvode tretej časti v presilovej hre, keď skóroval Oldrich Kotvan. V 55. minúte urobil obrovskú chybu brankár Libor Kašík a Tyler Coulter to potrestal. V predĺžení rozhodol Bajtek o zisku dvoch bodov pre Nitru.Hokejisti HC '05 Banská Bystrica zdolali v nedeľňajšom 12. kole Tipos extraligy na domácom ľade Duklu Trenčín 4:1. Rehabilitovali sa tak za piatkovú vysokú prehru v Nitre 1:10. Hostia spod hradu Matúša Čáka zaknihovali už piatu prehru v rade.Domáci išli v 1. tretine do vedenia po prečíslení, keď presnú prihrávku Velu zužitkoval pred Borákom rutinérsky Adam. Trenčania mohli vyrovnať v presilovke, Giľák tečoval puk, ktorý skončil za Belányim, ale pre hru so zdvihnutou hokejkou gól po vzhliadnutí videa neplatil. Hostia sa tešili až v druhej tretine, keď v predbránkovom priestore na dvakrát zakončil Denis Hudec a puk aj so šťastím skončil v bránke. Stav 1:1 trval iba necelé dve minúty, v presilovke Wilkins nastavil hokejku za chrbtom Boráka a bolo 2:1. Domáci dali aj druhý gól v presilovke, Adam tentoraz účinne vystrelil z ľavého kruhu a zvýšil na 3:1. V tretej tretine poistili Bystričania výhru v závere gólom do prázdnej bránky.Hokejisti HK Dukla INGEMA Michalovce zvíťazili v nedeľňajšom zápase 12. kola Tipos extraligy nad Slovanom Bratislava 2:1 po samostatných nájazdoch. Autorom víťazného nájazdu bol Mitchell Heard. Pre "belasých" to bola tretia prehra za sebou.Michalovčania v prostrednej časti nevyužili presilovku o dvoch hráčov a ani štvorminútovú početnú výhodu. Slovan neinkasoval najmä vďaka 22 zákrokom brankára Jareda Coreaua. Skóre 1:1 sa nemenilo od 14. minúty a duel dospel až do samostatných nájazdov. V nich sa nepresadil ani jeden hráč Slovana, naopak, za Michalovce skórovali Heard aj Paločko.Úradujúci slovenský hokejový majster HC Košice triumfoval v 12. kole Tipos extraligy na ľade HC 19 Humenné 3:1 a slávil tretie víťazstvo za sebou. Nováčik nedokázal pred vlastnými fanúšikmi úspešne odpovedať na piatkový debakel v zemplínskom derby s Michalovcami (2:7).Košičania otvorili skóre v 8. minúte zásluhou premiérového extraligového gólu Róberta Bača. Druhý presný zásah prišiel až o 30 minút neskôr, keď sa presadil Brett Pollock strelou z prvej. Domáci prekonali brankára Jaroslava Janusa až v 55. minúte, keď znížil na rozdiel jedného gólu obranca Damián Novický. Humenné to v samom závere skúsilo bez brankára, hostia si však víťazstvo postrážili. Gólom do prázdnej bránky spečatil na konečných 3:1 opäť Pollock.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľňajšom zápase 12. kola Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš vysoko 7:1. Zvolenčania položili základ úspechu v druhej tretine, v ktorej strelili päť gólov. Pre Liptákov to bola prvá prehra po troch triumfoch.Zvolen sa presadil v prostrednej časti štyrikrát za 123 sekúnd. Najviac bodov nazbieral domáci útočník Matej Kašlík (1+2). Po dva body si pripísala na konto pätica Mitchell Hults, Alex Rauhauser, Miroslav Mucha, Christ Langkow a Juraj Šiška.