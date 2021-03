TIPOS TALENT TÝŽDŇA je späť

Bratislava 8. marca (OTS) - Po sérii krátkych relácií, ktoré vlani predstavili slovenskej verejnosti mladé športové talenty, pristúpila národná lotériová spoločnosť TIPOS na ďalšie pokračovanie projektu TIPOS TALENT TÝŽDŇA. Spoločnosť TIPOS dlhodobo podporuje profesionálny a olympijský šport. Prostredníctvom tohto projektu chce TIPOS zviditeľniť nadanú športovú mládež a amatérskych športovcov. Podpora mladých talentov totiž prirodzene nadväzuje na podporu profesionálneho športu.“ vysvetlila hovorkyňa spoločnosti TIPOS. „,“ dodala Skokanová.TIPOS v spolupráci s TV JOJ plánuje v najbližších šiestich mesiacoch predstaviť 23 mladých talentovaných slovenských športovcov. „Celkovo je naplánovaných 26 relácií, ale v letnom období sa chceme v troch reláciách pozrieť na dosiahnuté úspechy športovcov, ktorých sme predstavili ešte vlani. Týmito „návratmi“ chceme ukázať, že sa oplatí športovým organizáciám venovať talentovaným športovcom a investovať do ich prípravy,“ uviedla Skokanová. Nová séria relácií sa vysiela od marca až do konca augusta.avizovala hovorkyňa TIPOSu.Moderátormi relácie sú profesionálni športovci - hokejista Ľubo Višňovský a športová strelkyňa Danka Barteková. Túto reláciu moderovali už v uplynulej sezóne. „“ informovala Skokanová.Tvorcovia majú v pláne reláciu zatraktívniť nielen väčšou interakciou medzi moderátormi a mladými športovcami, ale aj natáčaním v exteriéroch. Technickou novinkou je aj natáčanie relácií na GO Pro kameru. „dodala Skokanová. V ďalších vydaniach relácie sa diváci môžu tešiť na príbehy športovcov ako Dominika Maršáleková (lyžovanie), Dominik Klimek (street workout), Barbora Horniaková (biatlon), ale napríklad aj hokejistov ako Dalibor Dvorský, Oliver Stümpel, Martin Chromiak a mnoho ďalších.