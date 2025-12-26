< sekcia Šport
TIPSPORT EXTRALIGA: Slovan zdolal Trenčín, B.Bystrica uspela v derby
Nový kouč Antonín Stavjaňa sa pripojí k mužstvu Zvolena až po víkende. Hostia spod Urpína vyhrali štvrtý zápas za sebou.
Autor TASR,aktualizované
Zvolen 26. decembra (TASR) - Hokejisti Zvolena v 32. kole Tipsport extraligy neuspeli na domácom ľade v derby proti Banskej Bystrici, keď prehrali 2:5. Tím spod Pustého hradu už neviedol tréner Peter Mikula, s ktorým sa klub dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Nový kouč Antonín Stavjaňa sa pripojí k mužstvu Zvolena až po víkende. Hostia spod Urpína vyhrali štvrtý zápas za sebou.
V 1. tretine išli do vedenia Bystričania v presilovke, keď sa spred bránkového priestoru presadil Kukuča. Domáci odpovedali rovnakou mincou pohotovým Šramatym. Lenže hostia strelili osem sekúnd pred prestávkou gól do šatne, keď mal veľa priestoru pred bránkou obranca Galipeau a na začiatku 2. tretiny ťažili z početnej výhody o dvoch hráčov po neúspešnej trénerskej výzve Zvolena, presadil sa z uhla do odkrytej bránky Myklucha – 1:3. Následne síce znížil po peknej akcii zblízka Pišoja, lenže hostia odpovedali, keď voľný Ondrušek potrestal chybu ´rytierov´. Ďalšiu využil v tretej časti Kukuča, keď Kowalczykovi skĺzol puk a upravil tak na 2:5.
HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Góly: 20. Šramaty (Marcinek, Hecl), 28. Pišoja (Fairbrother, Hecl) – 14. Kukuča (Gron, Valach), 20. Galipeau (Lucas, Faith), 22. Myklukha (Faith, Turnbull), 31. Ondrušek (Jasenec, Galipeau), 50. Kukuča. Rozhodovali: Hronský, Baluška – Frimmel, Tichý, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3914 divákov.
Zvolen: Petrík – Beňo, Kowalczyk, Fairbrother, Pišoja, Brejčák, Golian, Kobolka – Marcinek, Zuzin, Hecl – Jääskeläinen, Cassels, Laferriére – Kudrna, Fekiač, Macek – Lunter, Šramaty, Kukos – Matula
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszároš – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Messner, Šoltés – Valach, Zigo, Čunderlík – Gron, Ondrušek, Matoušek – Jasenec
Hokejisti Nitry ukončili päťzápasovú sériu prehier na domácom ľade. „Corgoni" zdolali v piatkovom stretnutí 32. kola Tipsport ligy tím Vlci Žilina 4:1. Domáci rozhodli o svojom triumfe troma gólmi v tretej tretine.
Prevahu v prvej tretine mali hostia, no Žilinčania inkasovali ako prví. Za bránkou sa puk dobre odrazil Joshovi Passoltovi, brankár Connor LaCouvee stratil nad ním prehľad a americký útočník sa presadil spoza bránky. Vyrovnanie prišlo v 13. minúte po tom, čo si vlastnú strelu dorazil Brendan Ranford. Ústrednou postavou prvej časti bol najmä domáci brankár Jasper Patrikainen, ktorý zneškodnil 16 striel vrátane úniku Jakuba Koleniča. Blysol sa však najmä v 17. minúte akrobatickým spôsobom, keď zdvihol na bránkovej čiare nohu a zobral istý gól Miroslavovi Muchovi. Rozhodujúci presný zásah Nitry zaznamenal v 48. minúte Robby Jackson, poistku pridali Martin Vitaloš a Marko Stacha.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 32. kole Tipsport ligy nad Duklou Trenčín 2:1 a naďalej sú na čele tabuľky. Pred zápasom sa vedenie „belasých“ oficiálne rozlúčilo s dlhoročnou oporou Michalom Sersenom, jeho dres s číslom 8 zároveň vyradili a slávnostne ho vyvesili pod strechu arény Ondreja Nepelu.
Duel sledovala vypredaná hala 10.055 divákov, ide o návštevu sezóny. Predtým prišlo najviac divákov na zápas Košíc so Slovanom v 12. kole, videlo ho 6992 divákov.
Slovan dostal do vedenia v polovici zápasu Ryan Dmowski, keď tvrdou strelou potrestal vylúčenie obrancu Juraja Mikuša. Ten inkasoval za svoj faul trest do konca zápasu. V tretej tretine vyrovnal Juraj Bezúch, ale v závere hrali domáci opäť v početnej výhode a štyri sekundy pred koncom rozhodol Jonáš Peterek.
Tipsport liga - 32. kolo:
HK Nitra - Vlci Žilina 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Góly: 5. Passolt (Jackson, Osburn), 48. Jackson (Hrnka, Osburn), 52. Vitaloš (Valent, Buček). 57. Stacha (Bubela) – 13. Ranford (Walega, Diakov). Rozhodcovia: Crman, Výleta - Vyšný, Gegáň, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3434 divákov
Nitra: Patrikainen – Bača, Osburn, Stacha, Carmichael, Valent, Vitaloš – Buček, Hrnka, Paulovič – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Molnár, Bajtek, Kováč - Csányi
Žilina: LaCouvée – Miller, Korenčík, Rajnoha, Holenda, Pobežal, Diakov, Bartovič, Vajko – Tkáč, Korczak, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Michnáč, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 30. Dmowski (Pecararo, Takáč), 60. Peterek - 49. Bezúch (Hudec, Krajčovič). Rozhodcovia: Konc, Krajčík – Jurčiak, Hercog, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše Mikuš (Trenčín) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 10.055 divákov.
Slovan: Andrisík - Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, Brincko, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bondra, Peterek, Solenský - Petriska, Jendek, Lupták
Trenčín: Junca – Laurenčík, Drgoň, Mikuš, Nahálka, Starosta, Hatala, M. Hrenák, Rezničák – Ahl, Varone, Descheneau – Lapšanský, Bellerive, Baptiste – Bezúch, Krajč, Krajčovič – Hudec, Kalis, Stránský
