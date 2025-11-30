< sekcia Šport
TIPSPORT EXTRALIGA: Slovan vyhral na Spiši, Košice zdolali Liptákov
Liptáci prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Košice 30. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 24. kola Tipsport extraligy nad HK 32 Liptovský Mikuláš 4:0. Bolo to pre nich piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov, po ktorom si upevnili priebežné tretie miesto v tabuľke. Liptáci prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Košičania mali ideálny štart, keďže už v 44. minúte nepokrytý Mikúš prestrelil Lebedeffa. V úvodných dvoch tretinách boli hlavnými postavami najmä brankári, ktorí podržali svoje tímy počas viacerých oslabení. Domáci síce nevyužili početnú výhodu o dvoch hráčov, no v tretej tretine potvrdili triumf tromi gólmi. Na 2:0 zvýšil Kohút, na ktorého onedlho nadviazal Kvietok prvým gólom v extralige. Skóre uzavrel po úniku Krivošík. Liptáci neskórovali proti Košiciam druhýkrát po sebe, v oboch prípadoch ich vychytal brankár Jurčák.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 24. kole Tipsport ligy na ľade Spišskej Novej Vsi 5:2. Pre „belasých“ to bolo tretí triumf z uplynulých štyroch stretnutí, vďaka čomu si poistili priebežné druhé miesto v tabuľke. Pre Spišskú Novú Ves to bola naopak tretia prehra zo štyroch nedávnych vystúpení a priebežne sú na desiatej priečke.
Rapáč síce potešil domáce tribúny, keď v 22. minúte otvoril strelecký účet stretnutia, ale potom prebrali iniciatívu hostia. Dmowski a Pecararo ešte v druhej tretine otočili vývoj duelu na stranu Slovana. Po prestávke sa Dmowski opätovne presadil, ale Vandas dokázal dať za Spišskú Novú Ves kontaktný gól. Domácich však rýchlo schladil Varga, ktorého presný zásah bol napokon rozhodujúci. V hre bez brankára ešte upravil na 5:2 z pohľadu hostí Takáč.
Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v dueli 24. kola Tipsport ligy na ľade HK Poprad 5:4 po predĺžení. V súboji dvoch tímov z dolnej časti tabuľky rozhodli „líšky“ o výhre v poslednej minúte predĺženia, keď sa presadil Kanaďan Jordan Martel. Michalovčania zostali aj napriek výhre na barážovej 11. priečke, Poprad je deviaty.
Do poslednej časti hry šli Popradčania po góloch Adama Cracknella a Jakuba Urbáneka s náskokom 3:1, doplatili však na nedisciplinovanosť. Na začiatku tretej tretiny dostal trest do konca zápasu Tomáš Török a následne videl menší trest aj Aurel Nauš. „Líšky“ vyťažili z presilovky dva góly, ktoré vsietili v rozmedzí 26 sekúnd. Martin Lefebvre potom síce vrátil domácim vedenie, no po druhom góle Jakea Virtanena sa šlo do predĺženia. V ňom 16 sekúnd pred koncom rozhodol Martel.
Hokejisti Banskej Bystrice v 24. kole Tipsport ligy prerušili sériu štyroch prehier a na svojom ľade zdolali posledný Prešov 6:0. Prispelo k tomu čisté konto brankára Eugena Rabčana a hetrik Mareka Valacha. Hostia z východu republiky si naopak pripísali štvrtú prehru za sebou a nepriblížili sa tak bodovo k predposlednej priečke.
Od začiatku dominovali domáci hokejisti. V prvej tretine išli do vedenia Mykluchom, ktorý sa presadil z dorážky pred odkrytou bránkou a v druhej navýšili vedenie bekhendovou koncovkou Šoltésa zblízka a švihom Valacha v presilovke z dvoch metrov. Hostia nedokázali odpovedať ani v dvoch početných výhodách za sebou, Rabčan vychytal Giľáka, Rapuzziho, Fejesa i Avtsina. A tak trestali Bystričania na začiatku tretej tretiny v presilovke, z dolnej časti pravého kruhu upravil na 4:0 Lee a potom ešte na 5:0 zvyšoval z úniku Valach, ktorý pridal i hetrik z medzikružia na konečných 6:0.
Vlci Žilina zvíťazili v 24. kole hokejovej Tipsport ligy na ľade HKM Zvolen 3:0. Prerušili tak sériu štyroch prehier. V 13. minúte poslal Žilinčanov do vedenia Rastislav Dej. V 36. minúte pridal poistku Daniel Vladimír Tkáč, ktorý využil presilovú hru- V závere spečatil triumf hostí Gabriel Chicoine.
Tipsport liga, 24. kolo
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Góly: 1. Mikúš (Rosandič, Havrila), 45. Kohút (Liščinský, Jellúš), 46. Kvietok (J. Bartoš), 50. Krivošík (Rosandič). Rozhodcovia: Kocúr, Štefik - Stanzel, Jurčiak, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2646 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Jellúš, Kohút, Plochotnik - Kvietok, Varga, Liščinský
Liptovský Mikuláš: Lebedeff (50. Kozel) - Robertson, Lalík, F. Fekiač, Flood, Jendroľ, O. Kotvan, Sejna - Fekodič, Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov, Podolinský, Uhrík, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala
HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Góly: 22. Rapáč (Archambault, Žiak), 51. Vandas (Archambault) – 24. Dmowski (Pecararo, Elson), 38. Pecararo (Dmowski), 44. Dmowski (Pecararo, Acolatse, 54. Varga, 60. Takáč. Rozhodcovia: Kalina, Hronský - Durmis, Šoltés, vylúčení 2:8 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:2, 2057 divákov.
Spišská Nová Ves: Godla – Žiak, Romaňák, Ališauskas, Groch, Zajac, Barcík – Archambault, Giroux, Laferriere – Džugan, Kaspick, Rapáč – Králik, Viedenský, Bartakovics – Vandas, Vartovník, Števuliak
Slovan: Kiviaho – Maier, O'Connor, Bačik, Acolatse, Fabuš, Královič, Brincko – Takáč, Solenský, Varga – Dmowski, Elson, Pecararo – Jendek, Peterek, Bondra – Lupták, Kukumberg, Šimun
HK Poprad - HK Dukla Michalovce 4:5pp (1:1, 2:0, 1:3 - 0:1)
Góly: 10. Bodák (Lefebvre, Šotek), 39. Cracknell (Bjalončík, Calof), 40. Urbánek (Nauš, Nemčík), 54. Lefebvre (Sproul, Cracknell), 65. Martel (Roy) - 1. Virtanen (Roy, Welsh), 44. Martel (Welsh, Roy), 44. Bartánus (Safaralejev, Bindulis). Rozhodcovia: Klejna, Rojík - Hercog, Tichý, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše: Török 5+DKZ za podkopnutie, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1751 divákov.
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Fereta, Nemčík – Výhonský, Suchý, Török – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrik, Gabor
Michalovce: Glosár – Welsh, Bindulis, Roman, Kubka, Stripai, Macejko – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Varga – Fominych, Svitana, Safaralejev – Hrabčák, Lichanec, Bartánus
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Prešov 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Góly: 10. Myklucha (Galipeau, Lucas), 27. Šoltés (Gron, Valach), 30. Valach (Kukuča, Lee), 43. Lee (Kukuča), 48. Valach (Lucas), 58. Valach (Lee). Rozhodcovia: Snášel ml., Výleta – Bezák, Gegáň, vylúčení na 2 min.: 3:5, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0. 1659. divákov
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Zeleňák, Stránský, Michalčin – Turnbull, Myklucha, Faith – Valach, Gron, Šoltés – Kukuča, Ondrušek, Jasenec – Čunderlík, Messner, Matoušek – Tomka
Prešov: Janus – Hain, Semaňák, MacDougall, Nátny, Chatrnúch, J. Brejčák – Giľák, Rapuzzi, Avtsin – Fejes, Suja, Rockwood – Jokeľ, Paločko, Chalupa – Blaško, Frič, Bačo
HKM Zvolen - Vlci Žilina 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 13. Dej, 36. Tkáč (Galamboš), 58. Chichoine (Galamboš). Rozhodovali: J. Konc ml., Crman – Vyšný, D. Konc ml, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Zvolen: Petrík – Wesley, Beňo, Valach, Golian, Fairbrother, Pišoja, Matula, Kowalczyk – Lunter, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Marcinek, Fekiač, Kudrna – Csányi, Faith, Kukos
Žilina: Rychlík – Pobežal, Gachulinec, Miller, Chicoine, Dyakov, Korenčík, Holenda – Mucha, Dej, Kolenič – Tkáč, Baláž, Kosmachuk – Štefánik, Šmída, Juščák – Dúbravík, Galamboš, Vašaš
