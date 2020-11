Poprad zdolal Slovan a je nový líder,Trenčín so štvrtou prehrou v rade

Tipos extraliga 13. kolo - nedeľa:



HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)



Góly: 2. Handlovský (Brejčák, Dalhuisen), 13. Skokan (Ulrych), 34. Handlovský (Vandas), 58. Haščák - 20. Ranford (Kytnár, Studenič). Rozhodovali: Müllner, Žák – Junek, Ordzovenský, vylúčení: 3:1 na 2 min, navyše Ališauskas (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Poprad: Vošvrda – Drgoň, Ulrych, Dalhuisen, Brejčák, Hudec, Repe, Kramár – Haščák, Skokan, Mešár – Handlovský, Preisinger, Vandas – Livingston, Zagrapan, Svitana – Matej Paločko, Bjalončík, Matúš Paločko – Hajnik



Slovan: Durný – Sersen, Ališauskas, Bačik, Štajnoch, Lee, Valach, Beňo – Buček, Ožvald, Rapáč – Ranford, Kytnár, Studenič – Gašpar, Urbánek, O'Donnell – Kundrik, Petráš, Jendek

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Nitra 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)



Góly: 25. Wehrs (Rauhauser, J. Vas), 38. Osterberg (J. Vas), 57. Magosi (Galanisz, Szirányi) - 19. Dauda (Bodák, Kollár), 49. Tvrdoň (Slovák, Pupák). Rozhodovali: Adamec, Novák - Valo, Beniač, vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše: Flick (DVTK) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.



DVTK Miškovec: Rajna – Szirányi, Wehrs, D. Kiss, Wolff, Vojtkó, Láda, Rauhauser – Egle, J. Vas, Flick – Magosi, Galanisz, Csányi – Jordan, Osterberg, Rokaly – Révész, Miskolczi, Ritó - Lövei



HK Nitra: Cowley - Cardwell, Pupák, Bodák, Švarný, Nemec, Vitáloš, Knižka - Hrnka, Slovák, Tvrdoň - Žitný, Šťastný, Kollár - Stümpel, Dauda, Holešinský - Minárik, Šiška, Škvarek - Pätoprstý

HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)



Góly: 2. Marcinek (Meliško, Jedlička), 7. Stupka (Kelemen, Helewka), 31. McPherson (Kubka), 40. Kelemen, 49. Melancon (Zuzin) – 42. Embrich (Záhradník). Rozhodovali: Tvrdoň, M. Valach – Crman, Vyšný, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zvolen: Rahm – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, Helewka, Stupka – Tibenský, Jedlička, Marcinek



Nové Zámky: Kiviaho – P. Mikuš, Holenda,Västilä, Ligas, Martin Šeliga, Fereta, Fatul – Obdržálek, Seppänen, Iso-Mustajärvi – J. Jurík, Ondrušek, Bajtek – Rogoň, Emrich, Záhradník – Rehák, Barto, Okoličány - Holovič

HC 07 Detva - HK Dukla Trenčín 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)



Góly: 1. Cox (Čacho, Charbonneau), 3. V. Fekiač (Halama, Žilka), 13. Downing (Jendroľ, Ščurko), 54. Downing (Charbonneau) - 23. Ackered (Hecl). Rozhodovali: Konc st., P. Šefčík - Konc ml., J. Šefčík, vylúčení: 8:7 na 2 min, navyše: Downing 10 min za nešportové správanie - Hlinka 5+10+DKZ za hrubosť, Valach 10 min za nešporotvé správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC 07 Detva: Sholl – Turan, Korím, Rymsha, Lalík, Gachulinec, Jendroľ, Rais, F. Fekiač - Halama, V. Fekiač, Žilka - Charbonneau, Čacho, Cox - Ščurko, Downing, Ľupták - Askarov, P. Valent, J. Sýkora



HK Dukla Trenčín: M. Valent – Rajnoha, Starosta, Bokroš, Ackered, Mesikämmen, E. Švec, Stacha – Kukučka, Kettunen, Bezúch – Chromiak, Valach, Hecl – Väyrynen, J. Švec, Sojčík – Hlinka, Ferényi, Krajč – Ďurina

HK Dukla Ingema Michalovce - HC'05 Banská Bystrica 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)



Góly: 15. Hickmott (Mihálik), 33. Takáč (McCormack, Southorn), 46. Southorn (Hickmott), 59. Török (Lalancette, Korhonen) - 9. Drew (Breton), 15. Kabáč (Tamáši, Žiak), 22. Drew (Winquist, Breton), 27. Šimun (Winquist, Drew), 36. Drew (Sloboda), 51. Drew (Breton). Rozhodovali: Fridrich, Goga - Stanzel, Janiga, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Ventelä, McCormack, Mihálik, Southorn, Louis, Ťavoda, Bždoch, Zekucia - Majdan, Lalancette, Regenda - Bartánus, Hickmott, Takáč - Mašlonka, Galamboš, Korhonen - Török, Češík, Ragan



HC'05 Banská Bystrica: Rabčan – Drew, Breton, Žiak, Ďatelinka, Biro, Petrinec, Lopejský – Faško-Rudáš, Winquist, Sloboda – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Vybíral, Šimun, Výhonský – Lunter, Giertl, Sojka

Tabuľka:



1. Poprad 9 7 0 1 1 38:18 22

2. Nové Zámky 12 6 1 2 3 38:30 22

3. Nitra 9 7 0 0 2 33:26 21

4. Zvolen 8 5 0 1 2 25:18 16

5. Detva 9 4 2 0 3 30:27 16

6. Slovan 9 4 1 0 4 31:25 14

7. Michalovce 9 3 2 0 4 33:33 13

8. Košice 9 3 1 1 4 27:25 12

9. Miškovec 9 3 0 3 3 24:27 12

10. Banská Bystrica 9 2 1 0 6 24:37 8

11. Trenčín 8 2 0 0 6 21:33 6

12. Liptovský Mikuláš 7 0 0 0 7 16:39 0

Bratislava 15. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad sú noví lídri najvyššej slovenskej súťaže. V nedeľňajšom zápase 13. kola Tipos extraligy zdolali doma Slovan Bratislava 4:1 a po tretej výhre v rade poskočili na čelo tabuľky. "Kamzíci" majú na konte 22 bodov, rovnako ako druhé Nové Zámky, ale odohrali o tri stretnutia menej.Tretia je Nitra, ktorá prehrala na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec tesne 2:3. "Corgoni" si po siedmich víťazstvách od štartu sezóny pripísali druhú prehru za sebou. Hráči HC'05 Banská Bystrica zvíťazili na štadióne HK Dukla Ingema Michalovce 6:4. "Barani" tak ukončili trojzápasovú sériu prehier a dosiahli len druhý triumf v riadnom hracom čase v prebiehajúcej sezóne. Štyrmi gólmi a jednou asistenciou sa blysol dvadsaťdvaročný kanadský obranca Hunter Drew.HKM Zvolen zdolal doma HC Mikron Nové Zámky jednoznačne 5:1 a Detva si na vlastnom štadióne poradila s Duklou Trenčín 4:1. "Vojaci" zaznamenali štvrtú prehru v sérii a prepadli sa na predposledné miesto tabuľky.Zápas HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš sa neuskutočnil. Hráči hostí síce pricestovali do Košíc s vlastnými autami a na vlastné náklady, boli prítomní aj na predzápasovom rozkorčuľovaní a nastúpili na ľad k stretnutiu, no duel sa nemohol odohrať, lebo Liptáci prišli bez svojho realizačného tímu. Mikuláš nevycestoval už na zápas 12. kola na ľade Detvy, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou skontumovaný v prospech domáceho tímu. Dá sa očakávať, že kontumáciou sa skončí aj neodohraný zápas v Košiciach. Prípadná tretia kontumácia by znamenala vylúčenie klubu zo súťaže. Dôvodom neodohrania zápasov je preregistrovanie hráčov klubu na nový subjekt, ktorý nemá licenciu. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zareagoval na situáciu krátkym stanoviskom, v ktorom zdôraznil, že klub MHK 32 Liptovský Mikuláš súťažnú licenciu má a tak môže pokračovať v lige.tréner Popradu:tréner Slovana:tréner Zvolena:tréner Nových Zámkov: