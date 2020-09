Tipsport Kaufland Cup: Liptovský Mikuláš zdolal Banskú Bystricu

Tipsport Kaufland Cup



A-skupina:



MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC'05 Banská Bystrica 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 13. Giertl, 26. Mistele, 38. Tamáši, 49. Ďatelinka

Bratislava 8. septembra (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrica vyhrali v utorňajšom dueli A-skupiny premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:0. Duel sa hral v Ružomberku. Ďalšími účastníkmi skupiny sú HK Martin a HC 07 WPC Koliba Detva.Pohárová súťaž, v ktorej štartujú slovenskí účastníci najvyššej súťaže a päť klubov Slovenskej hokejovej ligy, je spestrenie prípravného obdobia. Šestnásť účastníkov rozdelili do štyroch základných štvorčlenných skupín, v každej je minimálne jeden tím z SHL. Mužstvá odohrajú v základných skupinách po tri stretnutia. Do play off postúpia z každej základnej skupiny po dva najlepšie tímy.