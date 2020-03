TIPSPORT LIGA: Akcia HC Košice s dôsledkami, Čech skončil na polícii

Košice 5. marca (TASR) - Po zápase 5. kola nadstavbovej časti Tipsport Ligy proti Trenčínu (0:3) na seba negatívne upozornili hokejisti HC Košice. Po akcii, na ktorej sa v jednej z reštaurácií zúčastnilo aj vedenie klubu, došlo k poškodeniu zariadenia a na miesto bola privolaná aj polícia. Informovali o tom web košického denníka Korzár a portál kosiceonline.sk.



Krátko po akcii sa na sociálnej sieti objavili fotografie, ktoré dokumentovali poškodenie interiéru, no onedlho boli stiahnuté. Podľa informácií Korzáru bola do reštaurácie privolaná polícia pre rušenie nočného pokoja. Na mieste boli rozbité stoličky, poháre, dvere či kvetináče. "Počas prítomnosti hliadky nedochádzalo k protiprávnemu konaniu. Zo strany ubytovacieho zariadenia neprijala polícia žiadne oznámenie," uviedla pre Korzár hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mesárová.



K incidentu, do ktorého bol podľa Korzára zainteresovaný hráč košického tímu Pavel Klhůfek, došlo v rovnaký deň na Kováčskej ulici v Košiciach. "V stredu v ranných hodinách policajti predviedli na oddelenie za použitia donucovacích prostriedkov 28-ročného muža, občana Českej republiky, ktorý po incidente vo vozidle taxislužby nerešpektoval opakované výzvy polície, aby upustil od protiprávneho konania, nespolupracoval, bol agresívny, vulgárny a arogantný. Po vykonaní potrebných úkonov bola osoba prepustená. Bližšie okolnosti sú predmetom objasňovania," uviedla Mesárová.



Košický klub podal k udalostiam v reštaurácii krátke stanovisko: "Klub HC Košice mal dlhodobo naplánovanú spoločnú akciu vedenia, realizačného tímu a hráčov. Bol to v podstate posledný voľný termín pred play off a mali sme tak možnosť vydiskutovať si veci, ktoré sa doposiaľ podarili či nepodarili. Na druhý deň mali hráči naplánované voľno. Táto akcia sa uskutočnila podľa plánu," citoval ho portál kosiceonline.sk.