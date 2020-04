Tipsport liga: Banská Bystrica má záujem o maďarského brankára Vaya

Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Maďarský reprezentačný brankár Ádam Vay by sa mohol stať novou posilou hokejistov Banskej Bystrice. Na facebooku to uviedol vo videu pre reláciu Reggeli Start.



Vay pôsobil v tejto sezóne v druhej švédskej lige v tíme Västerviks IK, ale pre zranenie odchytal iba 10 duelov. Predtým pôsobil v Tipsportlige v Miškovci. "Počul som, že veľa tímov vo Švédsku zbankrotuje, preto som využil príležitosť, ktorú ponúka Banská Bystrica. Môj agent povedal, že existuje taká možnosť. A myslím si, že po zranení by to bola dobrá ponuka a môžem sa vďaka tomu opäť dostať do špičkovej formy," uviedol Vay a dodal: "S Banskou Bystricou som chcel podpísať zmluvu už vlani, je to stabilný klub."